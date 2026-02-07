عربي
السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها
السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الأمريكية في العراق، أن واشنطن أبلغت السلطات العراقية بـ"وقوع تفجير مُسيطر عليه" صباح اليوم السبت، في مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في العاصمة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T06:46+0000
2026-02-07T07:00+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/13/1044531322_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7956f6e1e1402b90270fb2a5e538dfcf.jpg
وقالت السفارة في بيان: "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 فبراير (شباط الجاري)". وأشار البيان إلى أن التفجير وقع "في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية".ولم تقدم السفارة تفاصيل إضافية عن التفجير، في حين لم يصدر تعليق من الجهات العراقية.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ "تفجير مسيطر عليه" في هذا المركز، فسبق أن نوّهت السفارة غلى تفجير مماثل في أوقات سابقة.السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, الولايات المتحدة الأمريكية

السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها

06:46 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 07:00 GMT 07.02.2026)
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
أكدت السفارة الأمريكية في العراق، أن واشنطن أبلغت السلطات العراقية بـ"وقوع تفجير مُسيطر عليه" صباح اليوم السبت، في مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في العاصمة بغداد.
وقالت السفارة في بيان: "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 فبراير (شباط الجاري)".
وأشار البيان إلى أن التفجير وقع "في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية".
إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
أمس, 08:49 GMT
ولم تقدم السفارة تفاصيل إضافية عن التفجير، في حين لم يصدر تعليق من الجهات العراقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ "تفجير مسيطر عليه" في هذا المركز، فسبق أن نوّهت السفارة غلى تفجير مماثل في أوقات سابقة.
السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"
