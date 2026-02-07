https://sarabic.ae/20260207/السفارة-الأمريكية-في-العراق-تعلن-وقوع-تفجير-مسيطر-عليه-بمنشأة-تابعة-لها--1110091351.html
السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها
06:46 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 07:00 GMT 07.02.2026)
وقالت السفارة في بيان: "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 فبراير (شباط الجاري)".
وأشار البيان إلى أن التفجير وقع "في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية".
ولم تقدم السفارة تفاصيل إضافية عن التفجير، في حين لم يصدر تعليق من الجهات العراقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ "تفجير مسيطر عليه" في هذا المركز، فسبق أن نوّهت السفارة غلى تفجير مماثل في أوقات سابقة.