السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها

السفارة الأمريكية في العراق تعلن وقوع "تفجير مسيطر عليه" بمنشأة تابعة لها

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، أن واشنطن أبلغت السلطات العراقية بـ"وقوع تفجير مُسيطر عليه" صباح اليوم السبت، في مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في العاصمة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت السفارة في بيان: "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 فبراير (شباط الجاري)". وأشار البيان إلى أن التفجير وقع "في مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، وهي منشأة دبلوماسية".ولم تقدم السفارة تفاصيل إضافية عن التفجير، في حين لم يصدر تعليق من الجهات العراقية.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ "تفجير مسيطر عليه" في هذا المركز، فسبق أن نوّهت السفارة غلى تفجير مماثل في أوقات سابقة.السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

