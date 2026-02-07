https://sarabic.ae/20260207/اليابان-تجري-انتخابات-عامة-اليوم-الأحد-1110126750.html
اليابان تجري انتخابات عامة اليوم الأحد
سبوتنيك عربي
تجري اليابان انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، لتحديد تركيبة مجلس النواب المكون من 465 مقعدًا. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشريكها في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، إلى تأمين أغلبية قوية في البرلمان.إذا فاز الائتلاف بما لا يقل عن 261 مقعدًا، فسيحصل على أغلبية مطلقة مستقرة، مما يتيح له السيطرة على اللجان البرلمانية.قد تؤثر الأحوال الجوية على نسبة المشاركة، حيث تُعد هذه أول انتخابات تُجرى في منتصف فصل الشتاء منذ عام 1990، مع تساقط ثلوج قياسي في أجزاء من شمال وغرب اليابان.
