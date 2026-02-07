اليابان تجري انتخابات عامة اليوم الأحد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/اليابان-تجري-انتخابات-عامة-اليوم-الأحد-1110126750.html
اليابان تجري انتخابات عامة اليوم الأحد
اليابان تجري انتخابات عامة اليوم الأحد
سبوتنيك عربي
تجري اليابان انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، لتحديد تركيبة مجلس النواب المكون من 465 مقعدًا. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T22:58+0000
2026-02-07T22:58+0000
أخبار اليابان
العالم
انتخابات برلمانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106437937_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_14770198a15801309c6748485afeee21.jpg
تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشريكها في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، إلى تأمين أغلبية قوية في البرلمان.إذا فاز الائتلاف بما لا يقل عن 261 مقعدًا، فسيحصل على أغلبية مطلقة مستقرة، مما يتيح له السيطرة على اللجان البرلمانية.قد تؤثر الأحوال الجوية على نسبة المشاركة، حيث تُعد هذه أول انتخابات تُجرى في منتصف فصل الشتاء منذ عام 1990، مع تساقط ثلوج قياسي في أجزاء من شمال وغرب اليابان.
https://sarabic.ae/20260202/الحزب-الحاكم-في-اليابان-يحذف-العقوبات-على-روسيا-والدعم-لأوكرانيا-من-برنامجه-الانتخابي-1109889331.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106437937_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_91176852b0e993f370d8af2e5db38857.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان, العالم, انتخابات برلمانية
أخبار اليابان, العالم, انتخابات برلمانية

اليابان تجري انتخابات عامة اليوم الأحد

22:58 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Photo/How Hwee Youngرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Photo/How Hwee Young
تابعنا عبر
تجري اليابان انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، لتحديد تركيبة مجلس النواب المكون من 465 مقعدًا.
تسعى رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشريكها في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، إلى تأمين أغلبية قوية في البرلمان.
إذا فاز الائتلاف بما لا يقل عن 261 مقعدًا، فسيحصل على أغلبية مطلقة مستقرة، مما يتيح له السيطرة على اللجان البرلمانية.
ساناي تاكايتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحزب الحاكم في اليابان يحذف العقوبات ضد روسيا و"الدعم" لأوكرانيا من برنامجه الانتخابي
2 فبراير, 03:30 GMT
قد تؤثر الأحوال الجوية على نسبة المشاركة، حيث تُعد هذه أول انتخابات تُجرى في منتصف فصل الشتاء منذ عام 1990، مع تساقط ثلوج قياسي في أجزاء من شمال وغرب اليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала