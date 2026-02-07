باحث: مباحثات أبو ظبي قد تحقق تقدما محدودا لكنها غير قادرة على إحداث اختراق سريع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/باحث-محادثات-أبو-ظبي-قد-تحقق-تقدما-محدودا-لكنها-غير-قادرة-على-إحداث-اختراق-سريع-1110104647.html
باحث: مباحثات أبو ظبي قد تحقق تقدما محدودا لكنها غير قادرة على إحداث اختراق سريع
باحث: مباحثات أبو ظبي قد تحقق تقدما محدودا لكنها غير قادرة على إحداث اختراق سريع
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشـأن الروسي والدولي، الدكتور نضال رباح، اليوم السبت، مسار مباحثات أبو ظبي بين الطرفين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أن "هذه المحادثات قد تحقق... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T13:27+0000
2026-02-07T13:28+0000
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
معاهدة ستارت
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110104157_0:99:1000:662_1920x0_80_0_0_c119b382064b42a0dc7cd4dc239eb77e.jpg
وأوضح رباح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن هذه "المباحثات اتخذت طابعا تكتيكيا جعلها إيجابية نسبيا، نظرا لابتعادها عن التأثيرات الخارجية، ولأن الوساطة القائمة تحافظ على قنوات مفتوحة مع موسكو ولا تتعامل بمنطق الإملاءات، مع إقرارها بالأحقية الروسية في هذا الصراع".وأشار رباح إلى "وجود عقبات سياسية واستراتيجية تعرقل استمرار الحوار، أبرزها ملف الأراضي الذي تعتبره روسيا خطا أحمر غير قابل للتنازل"، ولفت إلى أن "كل جولة تفاوض لا تفضي إلى نتائج ملموسة تجعل الشروط المقبلة أكثر كلفة على الطرف الآخر، انطلاقا من أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستستمر وستتزايد معها الخسائر الأوكرانية"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعاني عدم استقرار سياسي وانقسامات داخلية ولم يعد كتلة سياسية متجانسة، بسبب وجود دول أوروبية تميل إلى الموقف الروسي وتدعو إلى الحوار مع موسكو". وفي ما خص معاهدة "نيو ستارت"، رأى ضيف "سبوتنيك"، أن "روسيا مددت هذه المعاهدة بشكل غير رسمي مع الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، في حين تسعى واشنطن إلى فرض شروط جديدة"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك استقرار عسكري من دون تواجد صيني-روسي، وأن الولايات المتحدة تحاول تقييدهما في هذا المجال".وأكد أن "موسكو وبكين تنظران إلى هذا الملف من زاوية الأمن القومي، ولن تقبلا بالشروط الأمريكية"، لافتا إلى أن الصين تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا أساسيا في النظام الدولي، وترى الاستقرار النووي قضية أمن عالمي لا صراعا ثنائيا". وختم الدكتور نضال رباح تصريحاته لإذاعة "سبوتنيك" بالتأكيد على أن مفهوم "الأمن الشامل" يجب أن يُطبق على المستوى العالمي للوصول إلى نظام دولي مستقر"، مشيرا إلى أن "منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فقدت حيادها ومصداقيتها وتحولت إلى أداة ضغط سياسي، ما يضعها أمام خطر التدمير الذاتي"، لافتا إلى أن "حلف "الناتو"، في حال انتهى الصراع بتوافق دولي، سيواجه وضعا متزعزعا، والدلائل على ذلك بدأت تظهر من خلال طلبات الانسحاب التي تنذر بقرب انهياره".
https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-العمل-في-محادثات-أبو-ظبي-بناء-وصعب-للغاية-1110049580.html
https://sarabic.ae/20260206/روبيو-المناقشات-بشأن-معاهدة-جديدة-بدل-نيو-ستارت-تستغرق-وقتا-1110061468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110104157_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_bf89c665017cc3864339e0f45d69efde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معاهدة ستارت
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, معاهدة ستارت

باحث: مباحثات أبو ظبي قد تحقق تقدما محدودا لكنها غير قادرة على إحداث اختراق سريع

13:27 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 13:28 GMT 07.02.2026)
© REUTERS Ryan Carter/UAE Presidential Courtالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تستضيفها الإمارات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في قصر الشاطئ بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات الثلاثية التي تستضيفها الإمارات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في قصر الشاطئ بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© REUTERS Ryan Carter/UAE Presidential Court
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشـأن الروسي والدولي، الدكتور نضال رباح، اليوم السبت، مسار مباحثات أبو ظبي بين الطرفين الروسي والأوكراني، مشيرا إلى أن "هذه المحادثات قد تحقق تقدما محدودا وتدريجيا، لكنها غير قادرة على إحداث اختراق سريع في الوضع القائم".
وأوضح رباح، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن هذه "المباحثات اتخذت طابعا تكتيكيا جعلها إيجابية نسبيا، نظرا لابتعادها عن التأثيرات الخارجية، ولأن الوساطة القائمة تحافظ على قنوات مفتوحة مع موسكو ولا تتعامل بمنطق الإملاءات، مع إقرارها بالأحقية الروسية في هذا الصراع".
وشدد على أن "المفاوضات أكدت مبدأ السيادة بالنسبة لروسيا كعنوان رئيسي لهذه المرحلة، وهو أمر غير قابل للتفاوض"، موضحا أن "موسكو لا ترفض السلام بل ترفض سلاما يُستخدم لإعادة تسليح أوكرانيا، في ظل غياب معالجة الأسباب الجوهرية للعملية الروسية الخاصة، وعلى رأسها اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية".
وأشار رباح إلى "وجود عقبات سياسية واستراتيجية تعرقل استمرار الحوار، أبرزها ملف الأراضي الذي تعتبره روسيا خطا أحمر غير قابل للتنازل"، ولفت إلى أن "كل جولة تفاوض لا تفضي إلى نتائج ملموسة تجعل الشروط المقبلة أكثر كلفة على الطرف الآخر، انطلاقا من أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستستمر وستتزايد معها الخسائر الأوكرانية"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعاني عدم استقرار سياسي وانقسامات داخلية ولم يعد كتلة سياسية متجانسة، بسبب وجود دول أوروبية تميل إلى الموقف الروسي وتدعو إلى الحوار مع موسكو".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الكرملين: العمل في محادثات أبو ظبي بناء وصعب للغاية
أمس, 09:35 GMT
وفي ما خص معاهدة "نيو ستارت"، رأى ضيف "سبوتنيك"، أن "روسيا مددت هذه المعاهدة بشكل غير رسمي مع الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، في حين تسعى واشنطن إلى فرض شروط جديدة"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك استقرار عسكري من دون تواجد صيني-روسي، وأن الولايات المتحدة تحاول تقييدهما في هذا المجال".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
روبيو: المناقشات بشأن معاهدة جديدة تحل محل "نيو ستارت" تستغرق وقتا
أمس, 12:39 GMT
وأكد أن "موسكو وبكين تنظران إلى هذا الملف من زاوية الأمن القومي، ولن تقبلا بالشروط الأمريكية"، لافتا إلى أن الصين تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا أساسيا في النظام الدولي، وترى الاستقرار النووي قضية أمن عالمي لا صراعا ثنائيا".
وأضاف أن "غياب الحوار بين واشنطن وموسكو يعني الانزلاق نحو سباق تسلح شامل"، مشيرا إلى أن "أمريكا باتت تتعامل مع العالم من منطلق تعددية الأقطاب، إذ تتحكم قوى دولية وإقليمية كبرى في رسم ملامح النظام العالمي الجديد، وفي مقدمتها روسيا والصين"، معتبرا أن "أوروبا لم تعد تمثل وزنا حقيقيا في الحسابات الأمريكية بسبب إنهاكها وانقساماتها الداخلية"، وأنه "في حال تم ضبط السلاح الاستراتيجي بين واشنطن وموسكو وبكين، فإن الاتحاد الأوروبي سيلتحق بهذا المسار شاء أم أبى".
وختم الدكتور نضال رباح تصريحاته لإذاعة "سبوتنيك" بالتأكيد على أن مفهوم "الأمن الشامل" يجب أن يُطبق على المستوى العالمي للوصول إلى نظام دولي مستقر"، مشيرا إلى أن "منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فقدت حيادها ومصداقيتها وتحولت إلى أداة ضغط سياسي، ما يضعها أمام خطر التدمير الذاتي"، لافتا إلى أن "حلف "الناتو"، في حال انتهى الصراع بتوافق دولي، سيواجه وضعا متزعزعا، والدلائل على ذلك بدأت تظهر من خلال طلبات الانسحاب التي تنذر بقرب انهياره".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала