تل أبيب: نتنياهو يعقد لقاء قريبا مع ترامب لبحث الملف الإيراني
تل أبيب: نتنياهو يعقد لقاء قريبا مع ترامب لبحث الملف الإيراني
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المرجح أن يلتقي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء المقبل، في واشنطن، لمناقشة تطورات الملف... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم السبت إنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث المفاوضات الجارية مع إيران".وأضاف أن "رئيس الوزراء (نتنياهو) يرى أنه يجب إدراج تقييد الصواريخ الباليستية ووقف دعم المحور الإيراني ضمن أي مفاوضات".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المرجح أن يلتقي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء المقبل، في واشنطن، لمناقشة تطورات الملف الإيراني.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، اليوم السبت إنه "من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل في واشنطن، لبحث المفاوضات الجارية مع إيران".
وأضاف أن "رئيس الوزراء (نتنياهو) يرى أنه يجب إدراج تقييد الصواريخ الباليستية ووقف دعم المحور الإيراني ضمن أي مفاوضات".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي
"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات صحفية: نجري العديد من المفاوضات الجيدة. أعتقد أننا حققنا نتائج إيجابية اليوم مع إيران. وسنتقابل مجددًا مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.
وانتهت، أمس الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".