https://sarabic.ae/20260207/حماس-عجز-المجتمع-الدولي-عن-تمكين-وصول-لجنة-غزة-يفقد-الثقة-في-تحقيق-السلام-1110106534.html

"حماس": عجز المجتمع الدولي عن تمكين وصول لجنة غزة يفقد الثقة في تحقيق السلام

"حماس": عجز المجتمع الدولي عن تمكين وصول لجنة غزة يفقد الثقة في تحقيق السلام

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن استمرار عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة يُفرغ اتفاق وقف إطلاق النار من أي مضمون عملي، مشددة على أن الحديث عن وقف إطلاق النار... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T13:53+0000

2026-02-07T13:53+0000

2026-02-07T13:53+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109354140_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_01e2a501cc24ca2348328f269f77db61.jpg

ووصفت الحركة، في بيان لها، "حكومة نتنياهو بأنها تضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء والإدارة الأمريكية، وتستهتر بكل الدعوات الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".ودعت حماس، جميع الأطراف إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتمكينها من مباشرة عملها"، مشددة على أن "عجز المجتمع الدولي والوسطاء عن تمكين وصول اللجنة يؤدي إلى فقدان الثقة بالحديث عن استقرار وتحقيق السلام في القطاع".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية جاءت عقب حادثة وقعت أمس الجمعة في منطقة رفح جنوبي القطاع، إذ قال إن "8 مسلحين خرجوا من شبكة أنفاق تحت الأرض"، مشيرًا إلى أن "الضربات التي نُفذت خلال الليلة الماضية وصباح اليوم (السبت)، أسفرت عن استهداف 4 قادة وعناصر من الحركتين في مناطق متفرقة من القطاع".وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

https://sarabic.ae/20260206/5-دول-عربية-تصدر-بيانا-مع-سلوفينيا-بشأن-الأوضاع-في-غزة-1110068189.html

https://sarabic.ae/20260206/الولايات-المتحدة-تحث-مواطنيها-على-مغادرة-إيران-فورا--1110058235.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي