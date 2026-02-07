"سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
14:06 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 14:15 GMT 07.02.2026)
© Sputnik . basel shartouhسبوتنيك ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في تحدي الإمارات التكتيكي بدبي
© Sputnik . basel shartouh
رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاركة أحد أبرز الفرق الروسية في منافسات "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026" المقام في دبي، حيث يخوض فريق "مالاخيت" فعاليات اليوم الأول من البطولة وسط أداء لافت.
ويقدّم الفريق الروسي مستويات قوية منذ انطلاق المنافسات، محققًا أرقامًا مميزة في عدد من التحديات التكتيكية التي تتطلب دقة عالية، وسرعة استجابة، وانسجامًا تامًا بين أفراد الفريق. ويعد "مالاخيت" من الفرق المعروفة بمهاراتها في التكتيكات الخاصة والعمليات عالية الخطورة، ما جعله محط اهتمام المتابعين واللجان الفنية في البطولة.
وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، وسلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.
وتبرز المشاركة الروسية هذا العام بوضوح، إذ تخوض البطولة 6 فرق روسية دفعة واحدة، من بينها فريق شرطة موسكو، الذي يشارك لأول مرة في هذه المنافسات، إلى جانب فرق روسية أخرى تحمل خبرة واسعة في البطولات التكتيكية الدولية.
ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، إذ فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "سوبر" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.