"سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
"سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
ويقدّم الفريق الروسي مستويات قوية منذ انطلاق المنافسات، محققًا أرقامًا مميزة في عدد من التحديات التكتيكية التي تتطلب دقة عالية، وسرعة استجابة، وانسجامًا تامًا بين أفراد الفريق. ويعد "مالاخيت" من الفرق المعروفة بمهاراتها في التكتيكات الخاصة والعمليات عالية الخطورة، ما جعله محط اهتمام المتابعين واللجان الفنية في البطولة.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، وسلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، إذ فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "سوبر" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صورالفريق العراقي يبرز حضوره في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" وسط منافسة عالمية محتدمة
"سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي

رصدت وكالة "سبوتنيك" مشاركة أحد أبرز الفرق الروسية في منافسات "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026" المقام في دبي، حيث يخوض فريق "مالاخيت" فعاليات اليوم الأول من البطولة وسط أداء لافت.
ويقدّم الفريق الروسي مستويات قوية منذ انطلاق المنافسات، محققًا أرقامًا مميزة في عدد من التحديات التكتيكية التي تتطلب دقة عالية، وسرعة استجابة، وانسجامًا تامًا بين أفراد الفريق. ويعد "مالاخيت" من الفرق المعروفة بمهاراتها في التكتيكات الخاصة والعمليات عالية الخطورة، ما جعله محط اهتمام المتابعين واللجان الفنية في البطولة.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، وسلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.
وتبرز المشاركة الروسية هذا العام بوضوح، إذ تخوض البطولة 6 فرق روسية دفعة واحدة، من بينها فريق شرطة موسكو، الذي يشارك لأول مرة في هذه المنافسات، إلى جانب فرق روسية أخرى تحمل خبرة واسعة في البطولات التكتيكية الدولية.
ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"، إذ فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "سوبر" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.
