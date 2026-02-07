https://sarabic.ae/20260207/سوريا-والسعودية-توقعان-عقودا-تشمل-قطاعي-الطيران-والاتصالات-1110104492.html
07.02.2026
وقالت الوكالة عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "برعاية الرئيس أحمد الشرع بدء مراسم الإعلان عن توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، في قصر الشعب بدمشق".وتمت المصادقة على عدة اتفاقيات استراتيجية بين سوريا والمملكة العربية السعودية في عدة قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، حسب "سانا".وكشف الهلالي عن أن هذه الاتفاقيات ترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام.وصرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية في دمشق.وذكر الفالح أن الحفل شهد توقيع اتفاقية في مجال الطيران تقودها شركة "ناس"، التي اختارت سوريا أول وجهة لاستثماراتها الخارجية، واتفاقية مشروع "سيلك لينك" للبنية التحتية الرقمية، واتفاقية كبرى للمياه برعاية شركة "أكوا" السعودية، إضافة إلى استكمال اتفاقية تشغيل وإدارة وتطوير الشركة السورية الحديثة للكابلات.وصرح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن بنية الاتصالات في سوريا عانت من ضعف الاستثمار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى اتخاذ مسار يستثمر الموقع الجغرافي ليجعل من سوريا ممراً دولياً لمرور البيانات.وأضاف الوزير هيكل أن 18 شركة تقدمت بطلبات للاستثمار، وبعد عملية تقييم دقيقة فازت شركة "إس تي سي" السعودية بالمنافسة.
وقالت الوكالة عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "برعاية الرئيس أحمد الشرع بدء مراسم الإعلان عن توقيع "عقود استراتيجية" بين سوريا والسعودية، تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، في قصر الشعب بدمشق".
وتمت المصادقة على عدة اتفاقيات استراتيجية بين سوريا والمملكة العربية السعودية في عدة قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، حسب "سانا"
وأشار الهلالي إلى أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتطوير منظومات الربط الرقمي، وتأسيس شركة طيران سورية سعودية لتعزيز الربط الجوي، وتشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة.
وكشف الهلالي عن أن هذه الاتفاقيات ترسم ملامح مرحلة جديدة من الشراكة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام.
وصرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية في دمشق.
وأكد الفالح أن الزيارة تأتي امتداداً لمسار واضح يستند إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك، مشيراً إلى إطلاق أعمال تأسيس صندوق إيلاف للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا، وتفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين البلدين بعد رفع العقوبات الاقتصادية.
وذكر الفالح أن الحفل شهد توقيع اتفاقية في مجال الطيران تقودها شركة "ناس"، التي اختارت سوريا أول وجهة لاستثماراتها الخارجية، واتفاقية مشروع "سيلك لينك" للبنية التحتية الرقمية، واتفاقية كبرى للمياه برعاية شركة "أكوا" السعودية، إضافة إلى استكمال اتفاقية تشغيل وإدارة وتطوير الشركة السورية الحديثة للكابلات.
وصرح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن بنية الاتصالات في سوريا عانت من ضعف الاستثمار خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى اتخاذ مسار يستثمر الموقع الجغرافي ليجعل من سوريا ممراً دولياً لمرور البيانات.
وأضاف الوزير هيكل أن 18 شركة تقدمت بطلبات للاستثمار، وبعد عملية تقييم دقيقة فازت شركة "إس تي سي" السعودية بالمنافسة.