طائرة صينية يمكنها الطيران 300 كيلومتر بالكهرباء فقط... فيديو
أعلنت الصين عن نجاح اختبار طائرة كهربائية جديدة من يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا، تستطيع حمل راكبين، وتصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومترا في الساعة. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
طورت الطائرة أكاديمية تابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، وهي طائرة مخصصة للاستخدامات المدنية، بما في ذلك النقل الحضري الجوي والرحلات القصيرة، حسب وسائل إعلام صينية.ويرصد فيديو متداول عن الطائرة، معلومات عن مداها الذي يبلغ نحو 300 كيلومتر اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، ما يجعلها خيارا واعدا للنقل منخفض الانبعاثات.
