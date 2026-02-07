علماء يكتشفون "توأما متجمدا" لكوكب الأرض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260207/علماء-يكتشفون-توأما-متجمدا-لكوكب-الأرض-1110115565.html
علماء يكتشفون "توأما متجمدا" لكوكب الأرض
علماء يكتشفون "توأما متجمدا" لكوكب الأرض
سبوتنيك عربي
أعلن علماء الفلك عن اكتشاف ما يبدو أنه "أرض باردة كالثلج"، وهو عالم صخري بارد، لكنه قد يكون صالحا للسكن، يشبه كوكبنا، ويقع على بُعد أقل من 150 سنة ضوئية. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T18:50+0000
2026-02-07T18:50+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085763749_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_5a800729b1080b503c1c7dfb8efb143c.jpg
ووفقا لما ورد في دراسة حديثة، فإن هذا الكوكب، الذي يُشبه الأرض بشكلٍ مثير، والذي أُطلق عليه اسم "إتش دي- 137010 بي"، قد يكون أكبر قليلاً من كوكبنا، وكتلته تُعادل 1.2 ضعف كتلة كوكبنا.وحسب العلماء فإنه قد يكون طول سنته مساويًا لطول سنتنا، إذ يبدو أنه يدور حول نجمه البرتقالي الهادئ كل 355 يومًا.وبالنظر إلى طول سنته، يُشير الباحثون إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 51% أن يقع الكوكب داخل المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، مُحاذيًا حدود الشمس حيث يُمكن أن يتشكل الماء السائل على سطحه.ويعيش هذا القزم الأبرد والأقل سطوعًا لفترة أطول بكثير من نجمنا، نظرًا لاستهلاكه المحدود للهيدروجين، وتمنحه كتلته الأصغر عمرًا أطول في مرحلة التسلسل الرئيسي (المدة التي يقضيها في دمج الهيدروجين إلى هيليوم) من عمر الكون الحالي.وقد يتطلب الأمر انتظار مراصد من الجيل القادم، مثل مرصد "بلاتو" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لإجراء عمليات رصد مستقبلية، حيث أن هذه الكواكب تُمثل الحد الأقصى لقدرات الرصد المتاحة حاليًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".ولكن نظرًا لأنه يتلقى أقل من ثلث الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس، فقد تتراوح درجة حرارة الكوكب بين -68 و-85 درجة مئوية.وعلى الرغم من أنه قد يكون أكثر برودة من المريخ، إلا أن الكوكب المكتشف قد يتمتع بظروف جوية مواتية تسمح بوجود الماء على سطحه.فبالنظر إلى ما يعرفه الباحثون عن الكواكب الخارجية الأخرى بحجم الأرض في المناطق الصالحة للسكن حول نجومها، يقولون: "يبدو من المرجح جدًا أن يكون الغلاف الجوي الغني بثاني أكسيد الكربون بدرجة معتدلة مناسبًا لوجود الماء السائل على سطحه".هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
https://sarabic.ae/20260202/الشمس-تطلق-توهجا-قويا-جديدا-1109906011.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085763749_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_f1d7b17690d1dd959f119815b8afef0a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء يكتشفون "توأما متجمدا" لكوكب الأرض

18:50 GMT 07.02.2026
© Photo / unsplash/Daniel Olahكوكب فضائي
كوكب فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Photo / unsplash/Daniel Olah
تابعنا عبر
أعلن علماء الفلك عن اكتشاف ما يبدو أنه "أرض باردة كالثلج"، وهو عالم صخري بارد، لكنه قد يكون صالحا للسكن، يشبه كوكبنا، ويقع على بُعد أقل من 150 سنة ضوئية.
ووفقا لما ورد في دراسة حديثة، فإن هذا الكوكب، الذي يُشبه الأرض بشكلٍ مثير، والذي أُطلق عليه اسم "إتش دي- 137010 بي"، قد يكون أكبر قليلاً من كوكبنا، وكتلته تُعادل 1.2 ضعف كتلة كوكبنا.
وحسب العلماء فإنه قد يكون طول سنته مساويًا لطول سنتنا، إذ يبدو أنه يدور حول نجمه البرتقالي الهادئ كل 355 يومًا.
وبالنظر إلى طول سنته، يُشير الباحثون إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 51% أن يقع الكوكب داخل المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، مُحاذيًا حدود الشمس حيث يُمكن أن يتشكل الماء السائل على سطحه.

ويدور "إتش دي- 137010 بي" حول نجم يُدعى "إتش دي 137010"، وهو نجم قزم يبلغ حجمه وكتلته نحو 70% من حجم وكتلة الشمس.

ويعيش هذا القزم الأبرد والأقل سطوعًا لفترة أطول بكثير من نجمنا، نظرًا لاستهلاكه المحدود للهيدروجين، وتمنحه كتلته الأصغر عمرًا أطول في مرحلة التسلسل الرئيسي (المدة التي يقضيها في دمج الهيدروجين إلى هيليوم) من عمر الكون الحالي.
شمس زرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مجتمع
الشمس تطلق توهجا قويا جديدا
2 فبراير, 13:04 GMT
ويوضح الباحثون أن اكتشاف الكوكب "يُثبت إمكانية رصد الكواكب الخارجية المعتدلة والباردة بحجم الأرض، والتي تدور حول نجوم شبيهة بالشمس، من خلال عبورها لمرة واحدة".
وقد يتطلب الأمر انتظار مراصد من الجيل القادم، مثل مرصد "بلاتو" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لإجراء عمليات رصد مستقبلية، حيث أن هذه الكواكب تُمثل الحد الأقصى لقدرات الرصد المتاحة حاليًا، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
وفي الوقت الراهن، تشير التفاصيل المدارية والنجمية المتوفرة إلى أن الكوكب "إتش دي- 137010 بي" قد يقع ضمن النطاق الصالح للسكن حول نجمه.
ولكن نظرًا لأنه يتلقى أقل من ثلث الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس، فقد تتراوح درجة حرارة الكوكب بين -68 و-85 درجة مئوية.
وعلى الرغم من أنه قد يكون أكثر برودة من المريخ، إلا أن الكوكب المكتشف قد يتمتع بظروف جوية مواتية تسمح بوجود الماء على سطحه.
فبالنظر إلى ما يعرفه الباحثون عن الكواكب الخارجية الأخرى بحجم الأرض في المناطق الصالحة للسكن حول نجومها، يقولون: "يبدو من المرجح جدًا أن يكون الغلاف الجوي الغني بثاني أكسيد الكربون بدرجة معتدلة مناسبًا لوجود الماء السائل على سطحه".
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала