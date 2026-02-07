هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260207/هل-نعيش-داخل-محاكاة-رقمية-فرضية-علمية-تعيد-طرح-سؤال-ما-هو-الواقع-1110113566.html
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
سبوتنيك عربي
يعيد علماء وفلاسفة معاصرون طرح أحد أقدم الأسئلة الوجودية: كيف نعرف أن ما نراه ونعيشه حقيقي فعلًا؟ ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T17:39+0000
2026-02-07T17:39+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110113267_65:0:3706:2048_1920x0_80_0_0_afcf94175d20dce95ebb8e11eb7d903f.jpg
تعتمد معرفتنا بالعالم، وفق الباحثين، على مصادر متعددة مثل الحواس، والتعليم، والكتب، والقياسات العلمية. غير أن هذه المصادر ليست معصومة من الخطأ؛ فالعين قد تخدع، والأجهزة العلمية قد تُخطئ، وحتى الحسابات الرياضية قد تتضمن ثغرات. هذا الشك المعرفي ليس جديدًا، إذ ناقشه فلاسفة منذ آلاف السنين، مثل الفيلسوف الصيني تشوانغ تسي الذي تساءل عمّا إذا كان "إنسانًا يحلم بأنه فراشة، أم فراشة تحلم بأنها إنسان".ووفق هذا المنطق، يصبح احتمال أن نعيش داخل إحدى هذه المحاكاة أعلى من احتمال وجودنا في الواقع الأصلي.ويستند أنصار الفرضية إلى مؤشرات يعتبرونها "تشابهات" بين الكون وبرامج الحاسوب، مثل وجود حدود دنيا للطول لا يمكن قياس ما دونها، أو حدود كونية لا يمكن رؤيتها بسبب عمر الكون، على غرار حدود الرؤية في ألعاب الفيديو. لكن علماء آخرين يشددون على أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها علميًا دون اللجوء إلى فرضية المحاكاة.في المقابل، يحذر مشككون من أن التكنولوجيا المطلوبة لتشغيل مثل هذه المحاكاة تفوق بكثير قدرات البشر، وقد لا تتحقق أبدًا.ومع ذلك، تبقى فرضية المحاكاة واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل، إذ تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الواقع وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الوعي والوجود ومستقبل الإنسانية.كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟
https://sarabic.ae/20260206/علماء-روس-يطورون-دعامة-حيوية-لإعادة-ترميم-الحبل-الشوكي-بعد-الإصابات-1110060035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110113267_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_1f7a12561f573e269582ab9c4acbb2d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"

17:39 GMT 07.02.2026
© REUTERS Dado Ruvicرموز حوسبية رقمية
رموز حوسبية رقمية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© REUTERS Dado Ruvic
تابعنا عبر
يعيد علماء وفلاسفة معاصرون طرح أحد أقدم الأسئلة الوجودية: كيف نعرف أن ما نراه ونعيشه حقيقي فعلًا؟ ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، برزت ما تُعرف بفرضية المحاكاة، بوصفها تفسيرًا محتملًا لطبيعة الواقع نفسه.
تعتمد معرفتنا بالعالم، وفق الباحثين، على مصادر متعددة مثل الحواس، والتعليم، والكتب، والقياسات العلمية. غير أن هذه المصادر ليست معصومة من الخطأ؛ فالعين قد تخدع، والأجهزة العلمية قد تُخطئ، وحتى الحسابات الرياضية قد تتضمن ثغرات. هذا الشك المعرفي ليس جديدًا، إذ ناقشه فلاسفة منذ آلاف السنين، مثل الفيلسوف الصيني تشوانغ تسي الذي تساءل عمّا إذا كان "إنسانًا يحلم بأنه فراشة، أم فراشة تحلم بأنها إنسان".

في العصر الحديث، أعاد الفيلسوف السويدي، نيك بوستروم، إحياء هذا الجدل من منظور تكنولوجي. ففي مطلع الألفية، قدّم حجة منطقية مفادها أنه إذا تمكنت الحضارات المتقدمة مستقبلًا من إنشاء محاكاة رقمية فائقة الواقعية للبشر، فإن عدد “العوالم المُحاكاة” سيكون أكبر بكثير من العالم الأصلي.

ووفق هذا المنطق، يصبح احتمال أن نعيش داخل إحدى هذه المحاكاة أعلى من احتمال وجودنا في الواقع الأصلي.
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات
أمس, 12:06 GMT
ويستند أنصار الفرضية إلى مؤشرات يعتبرونها "تشابهات" بين الكون وبرامج الحاسوب، مثل وجود حدود دنيا للطول لا يمكن قياس ما دونها، أو حدود كونية لا يمكن رؤيتها بسبب عمر الكون، على غرار حدود الرؤية في ألعاب الفيديو. لكن علماء آخرين يشددون على أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها علميًا دون اللجوء إلى فرضية المحاكاة.

ورغم غياب أي دليل تجريبي مباشر، فإن قوة فرضية المحاكاة تكمن في منطقها الفلسفي، لا في التجربة العلمية، وقد دفعت هذه الفكرة شخصيات علمية معروفة، مثل نيل ديغراس تايسون، ورجال تقنية بارزين، مثل إيلون ماسك، إلى اعتبارها احتمالًا واردًا، وإن كان بنسب متفاوتة.

في المقابل، يحذر مشككون من أن التكنولوجيا المطلوبة لتشغيل مثل هذه المحاكاة تفوق بكثير قدرات البشر، وقد لا تتحقق أبدًا.
ومع ذلك، تبقى فرضية المحاكاة واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل، إذ تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الواقع وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الوعي والوجود ومستقبل الإنسانية.
كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала