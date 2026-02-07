https://sarabic.ae/20260207/هل-نعيش-داخل-محاكاة-رقمية-فرضية-علمية-تعيد-طرح-سؤال-ما-هو-الواقع-1110113566.html

هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"

هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"

سبوتنيك عربي

يعيد علماء وفلاسفة معاصرون طرح أحد أقدم الأسئلة الوجودية: كيف نعرف أن ما نراه ونعيشه حقيقي فعلًا؟ ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T17:39+0000

2026-02-07T17:39+0000

2026-02-07T17:39+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110113267_65:0:3706:2048_1920x0_80_0_0_afcf94175d20dce95ebb8e11eb7d903f.jpg

تعتمد معرفتنا بالعالم، وفق الباحثين، على مصادر متعددة مثل الحواس، والتعليم، والكتب، والقياسات العلمية. غير أن هذه المصادر ليست معصومة من الخطأ؛ فالعين قد تخدع، والأجهزة العلمية قد تُخطئ، وحتى الحسابات الرياضية قد تتضمن ثغرات. هذا الشك المعرفي ليس جديدًا، إذ ناقشه فلاسفة منذ آلاف السنين، مثل الفيلسوف الصيني تشوانغ تسي الذي تساءل عمّا إذا كان "إنسانًا يحلم بأنه فراشة، أم فراشة تحلم بأنها إنسان".ووفق هذا المنطق، يصبح احتمال أن نعيش داخل إحدى هذه المحاكاة أعلى من احتمال وجودنا في الواقع الأصلي.ويستند أنصار الفرضية إلى مؤشرات يعتبرونها "تشابهات" بين الكون وبرامج الحاسوب، مثل وجود حدود دنيا للطول لا يمكن قياس ما دونها، أو حدود كونية لا يمكن رؤيتها بسبب عمر الكون، على غرار حدود الرؤية في ألعاب الفيديو. لكن علماء آخرين يشددون على أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها علميًا دون اللجوء إلى فرضية المحاكاة.في المقابل، يحذر مشككون من أن التكنولوجيا المطلوبة لتشغيل مثل هذه المحاكاة تفوق بكثير قدرات البشر، وقد لا تتحقق أبدًا.ومع ذلك، تبقى فرضية المحاكاة واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل، إذ تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الواقع وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الوعي والوجود ومستقبل الإنسانية.كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟

https://sarabic.ae/20260206/علماء-روس-يطورون-دعامة-حيوية-لإعادة-ترميم-الحبل-الشوكي-بعد-الإصابات-1110060035.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم