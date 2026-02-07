https://sarabic.ae/20260207/هل-نعيش-داخل-محاكاة-رقمية-فرضية-علمية-تعيد-طرح-سؤال-ما-هو-الواقع-1110113566.html
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
سبوتنيك عربي
يعيد علماء وفلاسفة معاصرون طرح أحد أقدم الأسئلة الوجودية: كيف نعرف أن ما نراه ونعيشه حقيقي فعلًا؟ ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T17:39+0000
2026-02-07T17:39+0000
2026-02-07T17:39+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110113267_65:0:3706:2048_1920x0_80_0_0_afcf94175d20dce95ebb8e11eb7d903f.jpg
تعتمد معرفتنا بالعالم، وفق الباحثين، على مصادر متعددة مثل الحواس، والتعليم، والكتب، والقياسات العلمية. غير أن هذه المصادر ليست معصومة من الخطأ؛ فالعين قد تخدع، والأجهزة العلمية قد تُخطئ، وحتى الحسابات الرياضية قد تتضمن ثغرات. هذا الشك المعرفي ليس جديدًا، إذ ناقشه فلاسفة منذ آلاف السنين، مثل الفيلسوف الصيني تشوانغ تسي الذي تساءل عمّا إذا كان "إنسانًا يحلم بأنه فراشة، أم فراشة تحلم بأنها إنسان".ووفق هذا المنطق، يصبح احتمال أن نعيش داخل إحدى هذه المحاكاة أعلى من احتمال وجودنا في الواقع الأصلي.ويستند أنصار الفرضية إلى مؤشرات يعتبرونها "تشابهات" بين الكون وبرامج الحاسوب، مثل وجود حدود دنيا للطول لا يمكن قياس ما دونها، أو حدود كونية لا يمكن رؤيتها بسبب عمر الكون، على غرار حدود الرؤية في ألعاب الفيديو. لكن علماء آخرين يشددون على أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها علميًا دون اللجوء إلى فرضية المحاكاة.في المقابل، يحذر مشككون من أن التكنولوجيا المطلوبة لتشغيل مثل هذه المحاكاة تفوق بكثير قدرات البشر، وقد لا تتحقق أبدًا.ومع ذلك، تبقى فرضية المحاكاة واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل، إذ تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الواقع وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الوعي والوجود ومستقبل الإنسانية.كيف تحفظ مكتبة الأكاديمية الروسية للعلوم الكتب والتراث الثقافي عبر الزمن؟
https://sarabic.ae/20260206/علماء-روس-يطورون-دعامة-حيوية-لإعادة-ترميم-الحبل-الشوكي-بعد-الإصابات-1110060035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110113267_520:0:3251:2048_1920x0_80_0_0_1f7a12561f573e269582ab9c4acbb2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
هل نعيش داخل محاكاة رقمية.. فرضية علمية تعيد طرح سؤال "ما هو الواقع؟"
يعيد علماء وفلاسفة معاصرون طرح أحد أقدم الأسئلة الوجودية: كيف نعرف أن ما نراه ونعيشه حقيقي فعلًا؟ ومع التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، برزت ما تُعرف بفرضية المحاكاة، بوصفها تفسيرًا محتملًا لطبيعة الواقع نفسه.
تعتمد معرفتنا بالعالم، وفق الباحثين، على مصادر متعددة مثل الحواس، والتعليم، والكتب، والقياسات العلمية. غير أن هذه المصادر ليست معصومة من الخطأ؛ فالعين قد تخدع، والأجهزة العلمية قد تُخطئ، وحتى الحسابات الرياضية قد تتضمن ثغرات. هذا الشك المعرفي ليس جديدًا، إذ ناقشه فلاسفة منذ آلاف السنين، مثل الفيلسوف الصيني تشوانغ تسي الذي تساءل عمّا إذا كان "إنسانًا يحلم بأنه فراشة، أم فراشة تحلم بأنها إنسان".
في العصر الحديث، أعاد الفيلسوف السويدي، نيك بوستروم، إحياء هذا الجدل من منظور تكنولوجي. ففي مطلع الألفية، قدّم حجة منطقية مفادها أنه إذا تمكنت الحضارات المتقدمة مستقبلًا من إنشاء محاكاة رقمية فائقة الواقعية للبشر، فإن عدد “العوالم المُحاكاة” سيكون أكبر بكثير من العالم الأصلي.
ووفق هذا المنطق، يصبح احتمال أن نعيش داخل إحدى هذه المحاكاة أعلى من احتمال وجودنا في الواقع الأصلي.
ويستند أنصار الفرضية إلى مؤشرات يعتبرونها "تشابهات" بين الكون وبرامج الحاسوب، مثل وجود حدود دنيا للطول لا يمكن قياس ما دونها، أو حدود كونية لا يمكن رؤيتها بسبب عمر الكون، على غرار حدود الرؤية في ألعاب الفيديو. لكن علماء آخرين يشددون على أن هذه الظواهر يمكن تفسيرها علميًا دون اللجوء إلى فرضية المحاكاة.
ورغم غياب أي دليل تجريبي مباشر، فإن قوة فرضية المحاكاة تكمن في منطقها الفلسفي، لا في التجربة العلمية، وقد دفعت هذه الفكرة شخصيات علمية معروفة، مثل نيل ديغراس تايسون، ورجال تقنية بارزين، مثل إيلون ماسك، إلى اعتبارها احتمالًا واردًا، وإن كان بنسب متفاوتة.
في المقابل، يحذر مشككون من أن التكنولوجيا المطلوبة لتشغيل مثل هذه المحاكاة تفوق بكثير قدرات البشر، وقد لا تتحقق أبدًا.
ومع ذلك، تبقى فرضية المحاكاة واحدة من أكثر الأفكار إثارة للجدل، إذ تتحدى مفاهيمنا التقليدية عن الواقع وتفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول الوعي والوجود ومستقبل الإنسانية.