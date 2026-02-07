عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
لاعبو ناد إسباني ينتقدون إدارته بسبب سوء المرافق والاستحمام بالماء البارد
لاعبو ناد إسباني ينتقدون إدارته بسبب سوء المرافق والاستحمام بالماء البارد
سبوتنيك عربي
وجه لاعبو وجهاز نادي رايو فاليكانو انتقادات علنية لإدارة النادي المدريدي، على خلفية ما وصفوه بـ"الظروف غير المقبولة" في مرافق الفريق. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T15:29+0000
2026-02-07T15:29+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
الدوري الإسباني
الأخبار
وأشار الفريق إلى "أرضيات الملاعب غير الصالحة للاستخدام والاستحمام بالماء البارد"، وذلك قبل قرار رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) تأجيل مباراة اليوم السبت أمام نادي ريال أوفيدو، بسبب سوء أرضية ملعب فاليكاس.وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، اشتكى لاعبو رايو فاليكانو من تدهور البنية التحتية في ملعب فاليكاس وملاعب التدريب، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها لأشهر خلال فترة الإعداد للموسم، وفقا لموقع "فلاش سكور".من جانبها، أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، عدم إمكانية إقامة المباراة بسبب تضرر أرضية الملعب، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت أعمال ترميم العشب الذي جرى استبداله مؤخرا.ووصف لاعبو رايو فاليكانو الوضع داخل النادي بأنه "إهمال ممنهج"، معتبرين أن الأوضاع تزداد سوءا مع تقدم الموسم، إلى جانب انقطاع المياه الساخنة في الحمامات في بعض الأيام، وضعف خدمات النظافة.وأشار اللاعبون إلى أنهم نقلوا هذه المخاوف مرارا إلى رئيس النادي، راؤول مارتن بريسا، دون أن يطرأ أي تحسن يُذكر.في المقابل، أعرب نادي ريال أوفيدو عن تفهمه لموقف رايو فاليكانو، لكنه انتقد توقيت قرار التأجيل قبل 4 ساعات فقط من انطلاق المباراة، معتبرا أنه تسبب في "ضرر واضح" للفريق.ومن المقرر أن يستضيف رايو فاليكانو غريمه المحلي أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع المقبل.
لاعبو ناد إسباني ينتقدون إدارته بسبب سوء المرافق والاستحمام بالماء البارد

15:29 GMT 07.02.2026
وجه لاعبو وجهاز نادي رايو فاليكانو انتقادات علنية لإدارة النادي المدريدي، على خلفية ما وصفوه بـ"الظروف غير المقبولة" في مرافق الفريق.
وأشار الفريق إلى "أرضيات الملاعب غير الصالحة للاستخدام والاستحمام بالماء البارد"، وذلك قبل قرار رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) تأجيل مباراة اليوم السبت أمام نادي ريال أوفيدو، بسبب سوء أرضية ملعب فاليكاس.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، اشتكى لاعبو رايو فاليكانو من تدهور البنية التحتية في ملعب فاليكاس وملاعب التدريب، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها لأشهر خلال فترة الإعداد للموسم، وفقا لموقع "فلاش سكور".
من جانبها، أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، عدم إمكانية إقامة المباراة بسبب تضرر أرضية الملعب، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة أعاقت أعمال ترميم العشب الذي جرى استبداله مؤخرا.
ووصف لاعبو رايو فاليكانو الوضع داخل النادي بأنه "إهمال ممنهج"، معتبرين أن الأوضاع تزداد سوءا مع تقدم الموسم، إلى جانب انقطاع المياه الساخنة في الحمامات في بعض الأيام، وضعف خدمات النظافة.
وأشار اللاعبون إلى أنهم نقلوا هذه المخاوف مرارا إلى رئيس النادي، راؤول مارتن بريسا، دون أن يطرأ أي تحسن يُذكر.
في المقابل، أعرب نادي ريال أوفيدو عن تفهمه لموقف رايو فاليكانو، لكنه انتقد توقيت قرار التأجيل قبل 4 ساعات فقط من انطلاق المباراة، معتبرا أنه تسبب في "ضرر واضح" للفريق.
ومن المقرر أن يستضيف رايو فاليكانو غريمه المحلي أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع المقبل.
