"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"
توج الفريق الروسي "مالاكيت 4" بلقب مسابقة الدراجات الجبلية ضمن فعاليات تحدي الإمارات للفرق الخاصة 2026، بعد أداء استثنائي عكس جاهزيته البدنية العالية وقدراته
وتمكّن الفريق الروسي من التفوق على المسار الجبلي البالغ طوله 1.35 كيلومتر، الذي تضمن تضاريس متعرجة واختبارات دقيقة في ميدان الرماية.وأظهر أعضاء الفريق انسجامًا لافتًا وسرعة في التعامل مع مراحل السباق، ما منحهم أفضلية واضحة على بقية الفرق المشاركة.وجرى تكريم الفائزين بحضور العميد مصبح الغفالي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ونائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق الخاصة، حيث أشادا بالأداء المتميز للفريق الروسي الذي فرض حضوره بقوة منذ انطلاق المنافسة.وتُعد مسابقة الدراجات الجبلية فعالية اختيارية تُقام قبل الانطلاق الرسمي للتحدي، وتهدف إلى اختبار جاهزية الفرق البدنية وقدرتها على التنسيق والعمل الجماعي، إضافة إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين وحدات الشرطة النخبوية المشاركة في الحدث."سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
