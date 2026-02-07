"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/مالاكيت-4-الروسي-يتوج-بطلا-لمسابقة-الدراجات-الجبلية-في-تحدي-الإمارات-2026-1110120639.html
"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"
"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"
سبوتنيك عربي
توج الفريق الروسي "مالاكيت 4" بلقب مسابقة الدراجات الجبلية ضمن فعاليات تحدي الإمارات للفرق الخاصة 2026، بعد أداء استثنائي عكس جاهزيته البدنية العالية وقدراته... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T19:05+0000
2026-02-07T19:05+0000
حصري
دبي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110115782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_510927335c5dae1ce46e7e4c834ed23e.jpg
وتمكّن الفريق الروسي من التفوق على المسار الجبلي البالغ طوله 1.35 كيلومتر، الذي تضمن تضاريس متعرجة واختبارات دقيقة في ميدان الرماية.وأظهر أعضاء الفريق انسجامًا لافتًا وسرعة في التعامل مع مراحل السباق، ما منحهم أفضلية واضحة على بقية الفرق المشاركة.وجرى تكريم الفائزين بحضور العميد مصبح الغفالي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ونائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق الخاصة، حيث أشادا بالأداء المتميز للفريق الروسي الذي فرض حضوره بقوة منذ انطلاق المنافسة.وتُعد مسابقة الدراجات الجبلية فعالية اختيارية تُقام قبل الانطلاق الرسمي للتحدي، وتهدف إلى اختبار جاهزية الفرق البدنية وقدرتها على التنسيق والعمل الجماعي، إضافة إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين وحدات الشرطة النخبوية المشاركة في الحدث."سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
https://sarabic.ae/20260207/عدسة-سبوتنيك-ترصد-استعدادات-الفرق-المشاركة-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-في-دبي-صور-1110100404.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110115782_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8385173f4d706aa65c2a490e667d3934.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, دبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, دبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك

"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"

19:05 GMT 07.02.2026
© Sputnik . قيادة شرطة دبي"مالاكيت 4" الروسي يتوّج بطلاً لمسابقة الدراجات الجبلية في تحدي الإمارات 2026
مالاكيت 4 الروسي يتوّج بطلاً لمسابقة الدراجات الجبلية في تحدي الإمارات 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik . قيادة شرطة دبي
تابعنا عبر
حصري
توج الفريق الروسي "مالاكيت 4" بلقب مسابقة الدراجات الجبلية ضمن فعاليات تحدي الإمارات للفرق الخاصة 2026، بعد أداء استثنائي عكس جاهزيته البدنية العالية وقدراته التكتيكية المتقدمة، ليحصد المركز الأول بجدارة في واحدة من أبرز المنافسات المصاحبة للتحدي.
وتمكّن الفريق الروسي من التفوق على المسار الجبلي البالغ طوله 1.35 كيلومتر، الذي تضمن تضاريس متعرجة واختبارات دقيقة في ميدان الرماية.
وأظهر أعضاء الفريق انسجامًا لافتًا وسرعة في التعامل مع مراحل السباق، ما منحهم أفضلية واضحة على بقية الفرق المشاركة.
وجرى تكريم الفائزين بحضور العميد مصبح الغفالي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ونائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق الخاصة، حيث أشادا بالأداء المتميز للفريق الروسي الذي فرض حضوره بقوة منذ انطلاق المنافسة.
استعدادات الفرق المشاركة في التحدي التكتيكي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور
11:26 GMT
وحلّ في المركز الثاني الفريق الكازاخستاني "كاز سوات دي"، بينما جاء فريق وكالة الحماية الخاصة الحكومية من منغوليا في المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف دول العالم.
وتُعد مسابقة الدراجات الجبلية فعالية اختيارية تُقام قبل الانطلاق الرسمي للتحدي، وتهدف إلى اختبار جاهزية الفرق البدنية وقدرتها على التنسيق والعمل الجماعي، إضافة إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين وحدات الشرطة النخبوية المشاركة في الحدث.
"سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала