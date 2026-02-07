https://sarabic.ae/20260207/مالاكيت-4-الروسي-يتوج-بطلا-لمسابقة-الدراجات-الجبلية-في-تحدي-الإمارات-2026-1110120639.html

"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"

"مالاكيت 4" الروسي يتوج بطلا لمسابقة الدراجات الجبلية في "تحدي الإمارات 2026"

سبوتنيك عربي

توج الفريق الروسي "مالاكيت 4" بلقب مسابقة الدراجات الجبلية ضمن فعاليات تحدي الإمارات للفرق الخاصة 2026، بعد أداء استثنائي عكس جاهزيته البدنية العالية وقدراته... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T19:05+0000

2026-02-07T19:05+0000

2026-02-07T19:05+0000

حصري

دبي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110115782_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_510927335c5dae1ce46e7e4c834ed23e.jpg

وتمكّن الفريق الروسي من التفوق على المسار الجبلي البالغ طوله 1.35 كيلومتر، الذي تضمن تضاريس متعرجة واختبارات دقيقة في ميدان الرماية.وأظهر أعضاء الفريق انسجامًا لافتًا وسرعة في التعامل مع مراحل السباق، ما منحهم أفضلية واضحة على بقية الفرق المشاركة.وجرى تكريم الفائزين بحضور العميد مصبح الغفالي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية ونائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق الخاصة، حيث أشادا بالأداء المتميز للفريق الروسي الذي فرض حضوره بقوة منذ انطلاق المنافسة.وتُعد مسابقة الدراجات الجبلية فعالية اختيارية تُقام قبل الانطلاق الرسمي للتحدي، وتهدف إلى اختبار جاهزية الفرق البدنية وقدرتها على التنسيق والعمل الجماعي، إضافة إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين وحدات الشرطة النخبوية المشاركة في الحدث."سبوتنيك" ترصد مشاركة أحد الفرق الروسية في "تحدي الإمارات التكتيكي" بدبي

https://sarabic.ae/20260207/عدسة-سبوتنيك-ترصد-استعدادات-الفرق-المشاركة-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-في-دبي-صور-1110100404.html

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, دبي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك