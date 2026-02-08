https://sarabic.ae/20260208/إضراب-شامل-للتجار-في-العراق-احتجاجا-على-رفع-الضرائب-والرسوم-الجمركية-1110152296.html
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
شهدت محافظات عراقية عدة، منذ صباح اليوم الأحد، تنفيذ إضراب شامل من قبل التجار، ترافق مع إغلاق واسع للمحال التجارية، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة رفع الضرائب... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T19:01+0000
2026-02-08T19:01+0000
2026-02-08T19:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110096335_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576098a853c041f88c762c55535e0aec.jpg
وفي بغداد، لوحظ إغلاق معظم المحال منذ الساعات الأولى من الصباح، في مؤشر واضح على رفض التجار لهذه القرارات، بينما شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً في الحركة التجارية، وسط أجواء من القلق والترقب بين المواطنين.ووفقاً للتاجر "ينبغي أخذ رأي التجار قبل تحديد النسب والرسوم الجديدة، لأن تطبيق القرارات دون استشارة المعنيين يضر بالقطاع التجاري. نحتاج إلى مهلة كافية، ربما تعادل رواتب شهرين أو ثلاثة، حتى يتمكن التجار من التكيف مع هذه القرارات، مع التأكيد أن الشعب واعٍ بالظروف الحالية".وأضاف فاضل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن انخفاض النشاط التجاري أجبر شركته على تقليص عدد الموظفين من 15 إلى 10 أشخاص، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في دفع الرواتب مع تقلص حجم العمل، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرارات وإطلاق البضائع المحجوزة لتفادي المزيد من الضرر للمواطنين والتجار على حد سواء.وأعلنت الحكومة العراقية السابقة، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، قد كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2026.
https://sarabic.ae/20260207/إغلاق-شامل-للأسواق-في-العراق-التجار-يصعدون-احتجاجا-على-التعرفة-الجمركية-صور-1110098064.html
https://sarabic.ae/20260206/العراق-يعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتجارة-المخدرات-داخل-الأراضي-السورية--1110047262.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110096335_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6122a4e5ae88d66602b49546bbed228e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
شهدت محافظات عراقية عدة، منذ صباح اليوم الأحد، تنفيذ إضراب شامل من قبل التجار، ترافق مع إغلاق واسع للمحال التجارية، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة رفع الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية.
وفي بغداد، لوحظ إغلاق معظم المحال منذ الساعات الأولى من الصباح، في مؤشر واضح على رفض التجار لهذه القرارات، بينما شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً في الحركة التجارية، وسط أجواء من القلق والترقب بين المواطنين.
في غضون ذلك، قال التاجر خالد الجبوري، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن قرار رفع الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية أثقل كاهل التجار بشكل كبير، مؤكداً أن البضاعة التي تأتي من الخارج تكبدهم خسائر إضافية، ما يجعل من الصعب الالتزام بالإجراءات الجديدة دون وجود مهلة كافية.
ووفقاً للتاجر "ينبغي أخذ رأي التجار قبل تحديد النسب والرسوم الجديدة، لأن تطبيق القرارات دون استشارة المعنيين يضر بالقطاع التجاري. نحتاج إلى مهلة كافية، ربما تعادل رواتب شهرين أو ثلاثة، حتى يتمكن التجار من التكيف مع هذه القرارات، مع التأكيد أن الشعب واعٍ بالظروف الحالية".
بدوره، أوضح أحمد فاضل، المتخصص في استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة، أن التجار سيضطرون لنقل التكلفة إلى سعر القطع، ما يعني ارتفاعها بنحو 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار لكل قطعة، والمواطن هو الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، خاصة مع محدودية إمكانياته المالية.
وأضاف فاضل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن انخفاض النشاط التجاري أجبر شركته على تقليص عدد الموظفين من 15 إلى 10 أشخاص، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في دفع الرواتب مع تقلص حجم العمل
، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرارات وإطلاق البضائع المحجوزة لتفادي المزيد من الضرر للمواطنين والتجار على حد سواء.
وأعلنت الحكومة العراقية السابقة، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات
، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.
وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، قد كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2026.