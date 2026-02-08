إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/إضراب-شامل-للتجار-في-العراق-احتجاجا-على-رفع-الضرائب-والرسوم-الجمركية-1110152296.html
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
شهدت محافظات عراقية عدة، منذ صباح اليوم الأحد، تنفيذ إضراب شامل من قبل التجار، ترافق مع إغلاق واسع للمحال التجارية، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة رفع الضرائب... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T19:01+0000
2026-02-08T19:01+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110096335_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_576098a853c041f88c762c55535e0aec.jpg
وفي بغداد، لوحظ إغلاق معظم المحال منذ الساعات الأولى من الصباح، في مؤشر واضح على رفض التجار لهذه القرارات، بينما شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً في الحركة التجارية، وسط أجواء من القلق والترقب بين المواطنين.ووفقاً للتاجر "ينبغي أخذ رأي التجار قبل تحديد النسب والرسوم الجديدة، لأن تطبيق القرارات دون استشارة المعنيين يضر بالقطاع التجاري. نحتاج إلى مهلة كافية، ربما تعادل رواتب شهرين أو ثلاثة، حتى يتمكن التجار من التكيف مع هذه القرارات، مع التأكيد أن الشعب واعٍ بالظروف الحالية".وأضاف فاضل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن انخفاض النشاط التجاري أجبر شركته على تقليص عدد الموظفين من 15 إلى 10 أشخاص، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في دفع الرواتب مع تقلص حجم العمل، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرارات وإطلاق البضائع المحجوزة لتفادي المزيد من الضرر للمواطنين والتجار على حد سواء.وأعلنت الحكومة العراقية السابقة، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، قد كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2026.
https://sarabic.ae/20260207/إغلاق-شامل-للأسواق-في-العراق-التجار-يصعدون-احتجاجا-على-التعرفة-الجمركية-صور-1110098064.html
https://sarabic.ae/20260206/العراق-يعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتجارة-المخدرات-داخل-الأراضي-السورية--1110047262.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110096335_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6122a4e5ae88d66602b49546bbed228e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية

19:01 GMT 08.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABILإغلاق شامل للأسواق في العراق... التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية
إغلاق شامل للأسواق في العراق... التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
شهدت محافظات عراقية عدة، منذ صباح اليوم الأحد، تنفيذ إضراب شامل من قبل التجار، ترافق مع إغلاق واسع للمحال التجارية، وذلك احتجاجا على قرار الحكومة رفع الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية.
وفي بغداد، لوحظ إغلاق معظم المحال منذ الساعات الأولى من الصباح، في مؤشر واضح على رفض التجار لهذه القرارات، بينما شهدت الأسواق الرئيسية انخفاضاً ملحوظاً في الحركة التجارية، وسط أجواء من القلق والترقب بين المواطنين.

في غضون ذلك، قال التاجر خالد الجبوري، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن قرار رفع الضرائب وزيادة التعرفة الجمركية أثقل كاهل التجار بشكل كبير، مؤكداً أن البضاعة التي تأتي من الخارج تكبدهم خسائر إضافية، ما يجعل من الصعب الالتزام بالإجراءات الجديدة دون وجود مهلة كافية.

إغلاق شامل للأسواق في العراق... التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
إغلاق شامل للأسواق في العراق.. التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية الجديدة.. صور
أمس, 11:01 GMT
ووفقاً للتاجر "ينبغي أخذ رأي التجار قبل تحديد النسب والرسوم الجديدة، لأن تطبيق القرارات دون استشارة المعنيين يضر بالقطاع التجاري. نحتاج إلى مهلة كافية، ربما تعادل رواتب شهرين أو ثلاثة، حتى يتمكن التجار من التكيف مع هذه القرارات، مع التأكيد أن الشعب واعٍ بالظروف الحالية".
بدوره، أوضح أحمد فاضل، المتخصص في استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة، أن التجار سيضطرون لنقل التكلفة إلى سعر القطع، ما يعني ارتفاعها بنحو 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار لكل قطعة، والمواطن هو الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، خاصة مع محدودية إمكانياته المالية.
وأضاف فاضل، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن انخفاض النشاط التجاري أجبر شركته على تقليص عدد الموظفين من 15 إلى 10 أشخاص، فضلاً عن صعوبة الاستمرار في دفع الرواتب مع تقلص حجم العمل، داعياً الجهات المختصة إلى إعادة النظر في القرارات وإطلاق البضائع المحجوزة لتفادي المزيد من الضرر للمواطنين والتجار على حد سواء.
إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
6 فبراير, 08:49 GMT
وأعلنت الحكومة العراقية السابقة، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.
وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، قد كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15% اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала