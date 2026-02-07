عربي
إغلاق شامل للأسواق في العراق.. التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية الجديدة.. صور
إغلاق شامل للأسواق في العراق.. التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية الجديدة.. صور
تشهد الأسواق العراقية حالة من التوتر والركود على خلفية قرارات التعرفة الجمركية الجديدة، التي أثارت اعتراضات واسعة في الأوساط التجارية والشعبية. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
ودعا "تجمع تجار العراق" إلى إغلاق عام لجميع الأسواق التجارية في عموم البلاد، ابتداءً من يوم غد الأحد، ويستمر الإغلاق "حتى إشعار آخر".وذكر التجمع، في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة، والمطالبة بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة من ميناء أم قصر بشكل فوري".كما دعا "تجمع تجار العراق"، بحسب البيان، جميع التجار وأصحاب الأسواق إلى "الالتزام بالإغلاق"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة وحماية مصالح القطاع التجاري".الرسوم الجمركية تشلّ سوق بغدادوحذّر التاجر علي الموسوي، من تداعيات الرسوم الجمركية الأخيرة، مؤكدًا أنها "تسببت بحالة شلل شبه تام في الحركة التجارية داخل العاصمة العراقية بغداد، ولا سيما في الميناء والأسواق المحلية".وأضاف التاجر العراقي أن "الأسواق تشهد ضعفًا شديدًا في حركة البيع والشراء، ولا تكاد تُسجَّل أي نشاطات تسويقية تُذكر"، لافتًا إلى أن "غالبية المحال باتت مهددة بالإغلاق بسبب الخسائر المتراكمة".وأعلنت الحكومة العراقية، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.إضراب واعتصام بسبب "التعرفة الجمركية"بينما كشف صائغ المجوهرات علاء العبيدي، عن توجه التجار لتنفيذ إضراب عام، احتجاجًا على قرار رفع التعرفة الجمركية، محذّرًا من انعكاساته السلبية المباشرة على المواطنين والأسواق المحلية.وقال العبيدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "زيادة الرسوم الجمركية أثقلت كاهل التجار وأثّرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف باتت متضررة من هذا القرار، سواء التجار أو المستهلكين".وأشار العبيدي إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المطالبة بمراجعة القرار ووضع حلول تراعي أوضاع السوق والظروف المعيشية للمواطنين"، داعيًا الحكومة إلى "توضيح خطواتها المقبلة والتعامل بجدية مع تداعيات القرار على الواقع الاقتصادي".وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15%، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026.استياء شعبي من القرار الحكوميوقال محمود، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "غالبية التجار باتوا مهددين بالخسارة"، مشيرًا إلى أن "العديد منهم يتجهون إلى تنفيذ إضراب شامل نتيجة غياب الحلول الواضحة، الأمر الذي انعكس مباشرة على نشاط الأسواق وحركة البيع والشراء".ووفقاً لمحمود، فإن القرار تسبب بحالة شلل اقتصادي ملموس، حيث توقفت الحياة التجارية في عدد من المناطق، محذرًا من استمرار هذا الوضع في حال عدم مراجعة الإجراءات المتخذة.ويواجه العراق، منذ أشهر عدة، ضغوطًا مالية حادة قد تهدد قدرة الدولة على الوفاء برواتب الموظفين والتزاماتها الأساسية، مع تسجيل عجز فعلي يقارب 10 تريليونات دينار، وسط توقعات بارتفاعه إلى 15 تريليون دينار بحلول نهاية العام الحالي، ما يضع البلاد أمام أزمة اقتصادية محتملة.
إغلاق شامل للأسواق في العراق.. التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية الجديدة.. صور

11:01 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 11:08 GMT 07.02.2026)
حسن نبيل
حصري
تشهد الأسواق العراقية حالة من التوتر والركود على خلفية قرارات التعرفة الجمركية الجديدة، التي أثارت اعتراضات واسعة في الأوساط التجارية والشعبية.
ودعا "تجمع تجار العراق" إلى إغلاق عام لجميع الأسواق التجارية في عموم البلاد، ابتداءً من يوم غد الأحد، ويستمر الإغلاق "حتى إشعار آخر".
وذكر التجمع، في بيان، أن "هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على الرسوم الجمركية الجديدة، والمطالبة بالإسراع في إخراج الحاويات المتكدسة من ميناء أم قصر بشكل فوري".
كما دعا "تجمع تجار العراق"، بحسب البيان، جميع التجار وأصحاب الأسواق إلى "الالتزام بالإغلاق"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق المطالب المشروعة وحماية مصالح القطاع التجاري".

الرسوم الجمركية تشلّ سوق بغداد

وحذّر التاجر علي الموسوي، من تداعيات الرسوم الجمركية الأخيرة، مؤكدًا أنها "تسببت بحالة شلل شبه تام في الحركة التجارية داخل العاصمة العراقية بغداد، ولا سيما في الميناء والأسواق المحلية".

وأوضح الموسوي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الحاويات ما تزال عالقة في ميناء البصرة ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، ما انعكس بشكل مباشر على توفر البضائع في الأسواق"، مشيرًا إلى أن "القدرة الشرائية للمواطنين تشهد تراجعًا كبيرًا، في وقت تعاني فيه المحال التجارية من ركود غير مسبوق".

العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
وأضاف التاجر العراقي أن "الأسواق تشهد ضعفًا شديدًا في حركة البيع والشراء، ولا تكاد تُسجَّل أي نشاطات تسويقية تُذكر"، لافتًا إلى أن "غالبية المحال باتت مهددة بالإغلاق بسبب الخسائر المتراكمة".

وأشار الموسوي إلى أن "الوضع التجاري العام يثير القلق بين التجار، في ظل غياب الحلول الواضحة"، معربًا عن أمله في أن "تعيد الحكومة النظر بقرار الرسوم الجمركية، وتعمل على التراجع عنه لتخفيف الضغط عن السوق وإنقاذ ما تبقى من النشاط التجاري".

وأعلنت الحكومة العراقية، تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولاً إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد قولها.

إضراب واعتصام بسبب "التعرفة الجمركية"

بينما كشف صائغ المجوهرات علاء العبيدي، عن توجه التجار لتنفيذ إضراب عام، احتجاجًا على قرار رفع التعرفة الجمركية، محذّرًا من انعكاساته السلبية المباشرة على المواطنين والأسواق المحلية.
خبير عسكري عراقي لـ"سبوتنيك": هناك تداعيات خطيرة لانتهاء معاهدة "نيو ستارت" على الأمن العالمي
وقال العبيدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "زيادة الرسوم الجمركية أثقلت كاهل التجار وأثّرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "جميع الأطراف باتت متضررة من هذا القرار، سواء التجار أو المستهلكين".

وأضاف أن "التجار يدرسون تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بدءًا من الإضراب العام، وقد يصل الأمر إلى تنظيم اعتصامات خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار العمل بالتعرفة الجديدة".

وأشار العبيدي إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المطالبة بمراجعة القرار ووضع حلول تراعي أوضاع السوق والظروف المعيشية للمواطنين"، داعيًا الحكومة إلى "توضيح خطواتها المقبلة والتعامل بجدية مع تداعيات القرار على الواقع الاقتصادي".
تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران يهدد الأمن الغذائي في العراق... فيديو
وكانت الهيئة العامة للجمارك في العراق، كشفت عن اعتماد تعرفة جمركية جديدة على السيارات الهجينة المستوردة بما فيها سيارات الهايبرد والكهربائية، بنسبة 15%، ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2026.

استياء شعبي من القرار الحكومي

في المقابل، أعرب المواطن قحطان محمود، عن استيائه من تداعيات قرار رفع التعرفة الجمركية، مؤكدًا أنه ألحق أضرارًا واسعة بالمحال التجارية وأدى إلى "توقف شبه كامل في الحركة داخل الأسواق العراقية".

وقال محمود، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "غالبية التجار باتوا مهددين بالخسارة"، مشيرًا إلى أن "العديد منهم يتجهون إلى تنفيذ إضراب شامل نتيجة غياب الحلول الواضحة، الأمر الذي انعكس مباشرة على نشاط الأسواق وحركة البيع والشراء".
وزير الخارجية العراقي يحذر من تداعيات عدم الاستقرار السوري على أمن بلاده
ووفقاً لمحمود، فإن القرار تسبب بحالة شلل اقتصادي ملموس، حيث توقفت الحياة التجارية في عدد من المناطق، محذرًا من استمرار هذا الوضع في حال عدم مراجعة الإجراءات المتخذة.

كما دعا محمود الجهات الحكومية إلى "إعادة النظر في قرار التعرفة الجمركية، واتخاذ خطوات عاجلة من شأنها إنقاذ الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن التجار والمواطنين على حد سواء".

ويواجه العراق، منذ أشهر عدة، ضغوطًا مالية حادة قد تهدد قدرة الدولة على الوفاء برواتب الموظفين والتزاماتها الأساسية، مع تسجيل عجز فعلي يقارب 10 تريليونات دينار، وسط توقعات بارتفاعه إلى 15 تريليون دينار بحلول نهاية العام الحالي، ما يضع البلاد أمام أزمة اقتصادية محتملة.
