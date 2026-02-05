خبير عسكري عراقي لـ"سبوتنيك": هناك تداعيات خطيرة لانتهاء معاهدة "نيو ستارت" على الأمن العالمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري عراقي لـ"سبوتنيك": هناك تداعيات خطيرة لانتهاء معاهدة "نيو ستارت" على الأمن العالمي
حذر الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم، اليوم الخميس، من عواقب خطيرة قد يواجهها العالم مع اقتراب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت"، معتبرا أن... 05.02.2026
وأوضح أن "المعاهدة التي أُسست في 2011، وتنتهي صلاحيتها أو مدتها اليوم الخميس الموافق 5 فبراير/ شباط 2026، لعبت دورا محوريا في تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على الأسلحة النووية من حيث الأعداد والكميات والأحجام، ولا سيما بين الدول الكبرى المالكة للسلاح النووي، وفي مقدمتها أمريكا وروسيا"، مؤكدا أن "انتهاء العمل بها من دون التوصل إلى اتفاق بديل قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد".وأضاف الأعسم في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش حديثه عن تطورات الملف النووي، أن "التوترات بين روسيا وأوكرانيا ودور حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأمريكا في الأزمة، دفعت موسكو إلى الشعور بوجود تجاوزات تهدد أمنها الاستراتيجي".وأشار إلى أن "هذه المعطيات، إلى جانب اتساع بؤر الصراع في مناطق عدة من العالم، قد تدفع روسيا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، في ظل سعي واشنطن إلى تكريس نفسها قطبا أوحد على الساحة الدولية"، محذرا من أن "فشل التوصل إلى معاهدة جديدة قد يرفع احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق أو شبه حرب عالمية ثالثة".ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.إلا أن الحوار بين روسيا وأمريكا في إطار المعاهدة توقف بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2022، أخطرت روسيا أمريكا بسحب منشآتها مؤقتًا من نظام التفتيش بموجب المعاهدة بسبب سياسة الجانب الأمريكي.وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20260205/الكرملين-حوارنا-مع-واشنطن-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-مشروط-برد-بناء-على-مقترحاتنا-1110025381.html
https://sarabic.ae/20260205/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-اقتراح-روسيا-تمديد-معاهدة-نيو-ستارت-مقاربة-سلمية-في-صالح-الإنسانية-1110018456.html
16:12 GMT 05.02.2026
حصري
حذر الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم، اليوم الخميس، من عواقب خطيرة قد يواجهها العالم مع اقتراب انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت"، معتبرا أن غياب هذه الاتفاقية سيشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الدولي.
وأوضح أن "المعاهدة التي أُسست في 2011، وتنتهي صلاحيتها أو مدتها اليوم الخميس الموافق 5 فبراير/ شباط 2026، لعبت دورا محوريا في تنظيم عمليات التفتيش والرقابة على الأسلحة النووية من حيث الأعداد والكميات والأحجام، ولا سيما بين الدول الكبرى المالكة للسلاح النووي، وفي مقدمتها أمريكا وروسيا"، مؤكدا أن "انتهاء العمل بها من دون التوصل إلى اتفاق بديل قد يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد".
وأضاف الأعسم في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش حديثه عن تطورات الملف النووي، أن "التوترات بين روسيا وأوكرانيا ودور حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأمريكا في الأزمة، دفعت موسكو إلى الشعور بوجود تجاوزات تهدد أمنها الاستراتيجي".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
الكرملين: حوارنا مع واشنطن بشأن معاهدة "نيو ستارت" مشروط برد بناء على مقترحاتنا
14:04 GMT
وأشار إلى أن "هذه المعطيات، إلى جانب اتساع بؤر الصراع في مناطق عدة من العالم، قد تدفع روسيا إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، في ظل سعي واشنطن إلى تكريس نفسها قطبا أوحد على الساحة الدولية"، محذرا من أن "فشل التوصل إلى معاهدة جديدة قد يرفع احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق أو شبه حرب عالمية ثالثة".
ووقعت معاهدة "نيو ستارت"، التي تنص على خفض الترسانات النووية للطرفين، في 8 أبريل/نيسان 2010، في العاصمة التشيكية براغ، من قبل الرئيسين دميتري ميدفيديف وباراك أوباما.
وجاءت المعاهدة بديلًا لمعاهدة "ستارت" لعام 1991، وحلت، بعد دخولها حيز التنفيذ، محل اتفاق خفض القدرات النووية الاستراتيجية لعام 2002.
صاروخ نووي لحظة إطلاقه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
أستاذ في العلاقات الدولية: اقتراح روسيا تمديد معاهدة "نيو ستارت" مقاربة سلمية في صالح الإنسانية
12:45 GMT
ومنذ عام 2018، طرحت روسيا مرارًا مسألة ضرورة البدء في مناقشة تمديد سريان معاهدة "نيو ستارت" بعد 5 فبراير/شباط 2021، لتوافق أمريكا في يناير/كانون الثاني 2021 على تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات دون شروط مسبقة، كما كانت تقترح موسكو منذ البداية.
إلا أن الحوار بين روسيا وأمريكا في إطار المعاهدة توقف بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2022، أخطرت روسيا أمريكا بسحب منشآتها مؤقتًا من نظام التفتيش بموجب المعاهدة بسبب سياسة الجانب الأمريكي.
وفي 21 فبراير 2023، أعلن بوتين أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن موسكو لا تنسحب من الاتفاق. وفي 28 فبراير 2023، دخل قانون تعليق العمل بالمعاهدة حيز التنفيذ.
