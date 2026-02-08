عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
جاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.وفي الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 694 طائرة مسيرة أوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير8/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
23:26 GMT 08.02.2026
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 1096 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع.
جاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وأحصت الوكالة استنادًا إلى البيانات الواردة من الوزارة أنه تم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات يومي الاثنين والخميس، بواقع 202 و381 طائرة على التوالي.
واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 694 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير8/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
قافلة إس-400 وبانتسير- إس بمقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 9 طائرات أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
29 يناير, 04:36 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
