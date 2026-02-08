https://sarabic.ae/20260208/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-1548-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع-1110160453.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1548 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
2026-02-08T23:26+0000
2026-02-08T23:26+0000
2026-02-08T23:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
روسيا, أخبار أوكرانيا
جاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وأحصت الوكالة استنادًا إلى البيانات الواردة من الوزارة أنه تم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات يومي الاثنين والخميس، بواقع 202 و381 طائرة على التوالي.
واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا
.
وفي الفترة من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 694 طائرة مسيرة أوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير8/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا
وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.