"الفرعون المصري" مرشح لخلافة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي
ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل رونالدو، سواء بشأن استمراره أو احتمالية عودته إلى أوروبا أو خوض تجربة جديدة، في وقت تسعى فيه الأندية السعودية إلى الحفاظ على الزخم العالمي للمسابقة وتعزيز مستوى التنافس. وأشارت التقارير إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارًا مناسبًا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيًا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله. ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
البرتغال
بريطانيا
تداولت تقارير صحفية احتمالية ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والملقب بـ"الفرعون المصري"، ليكون أحد أبرز البدائل المطروحة لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين.
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
11 يناير, 20:13 GMT
ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل رونالدو، سواء بشأن استمراره أو احتمالية عودته إلى أوروبا أو خوض تجربة جديدة، في وقت تسعى فيه الأندية السعودية إلى الحفاظ على الزخم العالمي للمسابقة وتعزيز مستوى التنافس.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح قد يحصل على راتب يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع ليفربول في حال انتقاله إلى الدوري السعودي. ولم يحدد التقرير النادي الذي قد ينضم إليه اللاعب، سواء كان نادي النصر أو نادٍ آخر، ليكون واجهة جديدة للدوري السعودي في حال رحيل رونالدو.

نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مجتمع
بعد هدفه في "ضمك" السعودي.. رونالدو يسجل رقما تاريخيا جديدا
23 يناير, 11:54 GMT
وأشارت التقارير إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارًا مناسبًا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيًا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله.
ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
