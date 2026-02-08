https://sarabic.ae/20260208/الفرعون-المصري-مرشح-لخلافة-كريستيانو-رونالدو-في-الدوري-السعودي-1110152891.html
"الفرعون المصري" مرشح لخلافة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي
"الفرعون المصري" مرشح لخلافة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
تداولت تقارير صحفية احتمالية ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والملقب بـ"الفرعون المصري"، ليكون أحد أبرز البدائل المطروحة لخلافة البرتغالي كريستيانو... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T19:03+0000
2026-02-08T19:03+0000
2026-02-08T19:03+0000
أخبار مصر الآن
البرتغال
أخبار السعودية اليوم
رياضة
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg
ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل رونالدو، سواء بشأن استمراره أو احتمالية عودته إلى أوروبا أو خوض تجربة جديدة، في وقت تسعى فيه الأندية السعودية إلى الحفاظ على الزخم العالمي للمسابقة وتعزيز مستوى التنافس. وأشارت التقارير إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارًا مناسبًا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيًا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله. ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
https://sarabic.ae/20260123/بعد-هدفه-في-القادسية-السعودي-رونالدو-يسجل-رقما-تاريخيا-جديدا-1109559325.html
البرتغال
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_143:0:1647:1128_1920x0_80_0_0_9afc60cc15c85da39d6f88c17faead9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, البرتغال, أخبار السعودية اليوم, رياضة, بريطانيا
أخبار مصر الآن, البرتغال, أخبار السعودية اليوم, رياضة, بريطانيا
"الفرعون المصري" مرشح لخلافة كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي
تداولت تقارير صحفية احتمالية ترشيح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والملقب بـ"الفرعون المصري"، ليكون أحد أبرز البدائل المطروحة لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي للمحترفين.
ويأتي ذلك في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل رونالدو
، سواء بشأن استمراره أو احتمالية عودته إلى أوروبا أو خوض تجربة جديدة، في وقت تسعى فيه الأندية السعودية إلى الحفاظ على الزخم العالمي للمسابقة وتعزيز مستوى التنافس.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد صلاح قد يحصل على راتب يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا مع ليفربول في حال انتقاله إلى الدوري السعودي. ولم يحدد التقرير النادي الذي قد ينضم إليه اللاعب، سواء كان نادي النصر أو نادٍ آخر، ليكون واجهة جديدة للدوري السعودي في حال رحيل رونالدو.
وأشارت التقارير إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح
خيارًا مناسبًا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيًا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله.
ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول
يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.