الممثل التجاري الروسي لدى السعودية: التبادل التجاري بين موسكو والرياض تضاعف خلال 5 سنوات.. فيديو
قال ستانيسلاف يانكوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى السعودية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية تشهد طفرة ملموسة. 08.02.2026
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش معرض "إينوبروم"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.وقال يانكوفيتش: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم وجود بعض التحديات، لا سيما في الجوانب اللوجستية والمالية، إلا أن هناك نموا مستمرا، حيث تزداد الصادرات الزراعية وحدها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة سنويا".وتابع: "يعد معرض "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية حدثا غاية في الأهمية، فكما يعلم الكثيرون، كانت المملكة "الدولة الشريكة" في معرض إينوبروم الذي أقيم في يكاترينبورغ صيف عام 2025".وأردف: "لأول مرة في تاريخ علاقاتنا، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، ينطلق "إينوبروم" إلى السوق السعودي، بمشاركة أكثر من ألف شخص من الجانب الروسي، من رجال أعمال ومستثمرين".وأوضح: "كما تعرض أكثر من 250 شركة روسية منتجاتها في المعرض"، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هذا الحدث سيكون له أثر بالغ الأهمية في تطوير وتعميق آفاق تعاوننا المشترك".ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
قال ستانيسلاف يانكوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى السعودية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية تشهد طفرة ملموسة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك
"، اليوم الأحد، على هامش معرض "إينوبروم"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
وقال يانكوفيتش: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم وجود بعض التحديات، لا سيما في الجوانب اللوجستية والمالية، إلا أن هناك نموا مستمرا، حيث تزداد الصادرات الزراعية وحدها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة سنويا".
وتابع: "يعد معرض "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية
حدثا غاية في الأهمية، فكما يعلم الكثيرون، كانت المملكة "الدولة الشريكة" في معرض إينوبروم الذي أقيم في يكاترينبورغ صيف عام 2025".
وأردف: "لأول مرة في تاريخ علاقاتنا، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، ينطلق "إينوبروم" إلى السوق السعودي، بمشاركة أكثر من ألف شخص من الجانب الروسي، من رجال أعمال ومستثمرين".
وأوضح: "كما تعرض أكثر من 250 شركة روسية منتجاتها في المعرض
"، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هذا الحدث سيكون له أثر بالغ الأهمية في تطوير وتعميق آفاق تعاوننا المشترك".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.