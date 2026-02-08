الممثل التجاري الروسي لدى السعودية: التبادل التجاري بين موسكو والرياض تضاعف خلال 5 سنوات.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/الممثل-التجاري-الروسي-لدى-السعودية-التبادل-التجاري-بين-موسكو-والرياض-تضاعف-خلال-5-سنوات-فيديو-1110149053.html
الممثل التجاري الروسي لدى السعودية: التبادل التجاري بين موسكو والرياض تضاعف خلال 5 سنوات.. فيديو
الممثل التجاري الروسي لدى السعودية: التبادل التجاري بين موسكو والرياض تضاعف خلال 5 سنوات.. فيديو
سبوتنيك عربي
قال ستانيسلاف يانكوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى السعودية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية تشهد طفرة ملموسة. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T16:41+0000
2026-02-08T16:41+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110149149_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_b57eacffcc41ac3a00049179437a4018.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش معرض "إينوبروم"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.وقال يانكوفيتش: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم وجود بعض التحديات، لا سيما في الجوانب اللوجستية والمالية، إلا أن هناك نموا مستمرا، حيث تزداد الصادرات الزراعية وحدها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة سنويا".وتابع: "يعد معرض "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية حدثا غاية في الأهمية، فكما يعلم الكثيرون، كانت المملكة "الدولة الشريكة" في معرض إينوبروم الذي أقيم في يكاترينبورغ صيف عام 2025".وأردف: "لأول مرة في تاريخ علاقاتنا، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، ينطلق "إينوبروم" إلى السوق السعودي، بمشاركة أكثر من ألف شخص من الجانب الروسي، من رجال أعمال ومستثمرين".وأوضح: "كما تعرض أكثر من 250 شركة روسية منتجاتها في المعرض"، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هذا الحدث سيكون له أثر بالغ الأهمية في تطوير وتعميق آفاق تعاوننا المشترك".ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
https://sarabic.ae/20260208/وزير-السياسة-الصناعية-في-كراسنودار-لـسبوتنيك-إينوبروم-يعزز-فرص-التعاون-مع-السعودية-1110147627.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110149149_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be544a831c1239fc31f562a052a0c60b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

الممثل التجاري الروسي لدى السعودية: التبادل التجاري بين موسكو والرياض تضاعف خلال 5 سنوات.. فيديو

16:41 GMT 08.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIستانيسلاف يانكوفيتش الممثل التجاري للاتحاد الروسي لدى السعودية
ستانيسلاف يانكوفيتش الممثل التجاري للاتحاد الروسي لدى السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قال ستانيسلاف يانكوفيتش، الممثل التجاري لروسيا الاتحادية لدى السعودية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية تشهد طفرة ملموسة.
جاء ذلك في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، على هامش معرض "إينوبروم"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
وقال يانكوفيتش: "تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم وجود بعض التحديات، لا سيما في الجوانب اللوجستية والمالية، إلا أن هناك نموا مستمرا، حيث تزداد الصادرات الزراعية وحدها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 في المئة سنويا".
وتابع: "يعد معرض "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية حدثا غاية في الأهمية، فكما يعلم الكثيرون، كانت المملكة "الدولة الشريكة" في معرض إينوبروم الذي أقيم في يكاترينبورغ صيف عام 2025".
انطلاق فعاليات المعرض الصناعي الدولي إينوبروم في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
وزير السياسة الصناعية في كراسنودار لـ"سبوتنيك": "إينوبروم" يعزز فرص التعاون مع السعودية
15:46 GMT
وأردف: "لأول مرة في تاريخ علاقاتنا، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، ينطلق "إينوبروم" إلى السوق السعودي، بمشاركة أكثر من ألف شخص من الجانب الروسي، من رجال أعمال ومستثمرين".
وأوضح: "كما تعرض أكثر من 250 شركة روسية منتجاتها في المعرض"، مضيفا: "مما لا شك فيه أن هذا الحدث سيكون له أثر بالغ الأهمية في تطوير وتعميق آفاق تعاوننا المشترك".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала