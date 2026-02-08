عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف
دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد المكملات الغذائية الشائعة قد يسهم في خفض السلوك العدواني بشكل ملحوظ، ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فوائده المحتملة على الصحة الجسدية... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "Aggression and Violent Behavior"، فإن أحماض "أوميغا-3" الدهنية، المتوافرة في زيت السمك وبعض الأغذية البحرية، قد تساعد في تقليل مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28% على المدى القصير، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت". وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا ومتسقًا في السلوك العدواني لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا-3 مقارنة بغيرهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو مدة العلاج. كما بيّنت الدراسة تراجع نوعين من العدوانية، هما العدوانية التفاعلية الناتجة عن الاستفزاز المباشر، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقًا، وهي نتيجة لافتة في ظل عدم وضوح هذا التأثير المزدوج في دراسات سابقة. ويُعتقد أن "أوميغا-3" تسهم في تقليل الالتهابات العصبية، ودعم وظائف الخلايا العصبية، وتنظيم الإشارات الكيميائية في الدماغ، وهي عوامل قد تساعد مجتمعة في تحسين ضبط الانفعالات. وفي هذا السياق، حذّر الباحثون من اعتبار مكملات أوميغا-3 حلًا نهائيًا لمشكلة العنف، مؤكدين أن تأثيرها محدود لكنه إيجابي، ويجب أن يندرج ضمن مقاربة أشمل تشمل العلاج النفسي والدعم الاجتماعي. ورغم الحاجة إلى دراسات أطول وأكثر توسعًا، يرى الباحثون أن المعطيات الحالية كافية لتشجيع إدراج أوميغا-3 في النظام الغذائي، سواء عبر مكملات زيت السمك أو من خلال زيادة استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سلوكيات عدوانية، إلى جانب أي علاج طبي أو نفسي آخر.
https://sarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html
https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html
https://sarabic.ae/20230802/دراسة-أوميغا-3-تحافظ-على-صحة-الرئتين-1079729701.html
© pixabay - eliasfalla مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك)
كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد المكملات الغذائية الشائعة قد يسهم في خفض السلوك العدواني بشكل ملحوظ، ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فوائده المحتملة على الصحة الجسدية والعقلية.
ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "Aggression and Violent Behavior"، فإن أحماض "أوميغا-3" الدهنية، المتوافرة في زيت السمك وبعض الأغذية البحرية، قد تساعد في تقليل مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28% على المدى القصير، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت".
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
مجتمع
دراسة: تيك توك يقترح فيديوهات العنف والانتحار على المراهق بعد دقائق من فتح حسابه
16 ديسمبر 2022, 08:08 GMT

واعتمد فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية على تحليل شمولي (Meta-analysis) شمل 29 تجربة سريرية عشوائية أُجريت خلال الفترة ما بين 1996 و2024، وشارك فيها نحو 4000 شخص من فئات عمرية وخلفيات صحية متنوعة.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا ومتسقًا في السلوك العدواني لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا-3 مقارنة بغيرهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو مدة العلاج.
مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة: النقص المفاجئ في أحماض "أوميغا 3" الدهنية قد يفسر خطر إصابة النساء بـ"ألزهايمر"
23 أغسطس 2025, 17:49 GMT
كما بيّنت الدراسة تراجع نوعين من العدوانية، هما العدوانية التفاعلية الناتجة عن الاستفزاز المباشر، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقًا، وهي نتيجة لافتة في ظل عدم وضوح هذا التأثير المزدوج في دراسات سابقة.
وأشار الباحثون إلى أن الصلة بين التغذية والسلوك معروفة في الأبحاث العلمية، إذ أظهرت دراسات سابقة أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤثر في كيمياء الدماغ ويزيد من احتمالات السلوك الاندفاعي أو المعادي للمجتمع.
ويُعتقد أن "أوميغا-3" تسهم في تقليل الالتهابات العصبية، ودعم وظائف الخلايا العصبية، وتنظيم الإشارات الكيميائية في الدماغ، وهي عوامل قد تساعد مجتمعة في تحسين ضبط الانفعالات.
دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
مجتمع
دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة الرئتين
2 أغسطس 2023, 17:59 GMT
وفي هذا السياق، حذّر الباحثون من اعتبار مكملات أوميغا-3 حلًا نهائيًا لمشكلة العنف، مؤكدين أن تأثيرها محدود لكنه إيجابي، ويجب أن يندرج ضمن مقاربة أشمل تشمل العلاج النفسي والدعم الاجتماعي.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، عالم الأعصاب الجنائي أدريان راين، إن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع أوميغا-3 كوسيلة مساعدة في الحد من السلوك العدواني، سواء على مستوى المجتمع أو في العيادات أو ضمن أنظمة العدالة الجنائية.
ورغم الحاجة إلى دراسات أطول وأكثر توسعًا، يرى الباحثون أن المعطيات الحالية كافية لتشجيع إدراج أوميغا-3 في النظام الغذائي، سواء عبر مكملات زيت السمك أو من خلال زيادة استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سلوكيات عدوانية، إلى جانب أي علاج طبي أو نفسي آخر.
