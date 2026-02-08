https://sarabic.ae/20260208/دراسة-مكمل-غذائي-شائع-يقلل-سلوك-العنف-1110157353.html

دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف

دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد المكملات الغذائية الشائعة قد يسهم في خفض السلوك العدواني بشكل ملحوظ، ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فوائده المحتملة على الصحة الجسدية... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T20:26+0000

2026-02-08T20:26+0000

2026-02-08T20:26+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049526880_0:21:2500:1427_1920x0_80_0_0_14aa9426f39b0da86b9308decd94cb52.jpg

ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "Aggression and Violent Behavior"، فإن أحماض "أوميغا-3" الدهنية، المتوافرة في زيت السمك وبعض الأغذية البحرية، قد تساعد في تقليل مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28% على المدى القصير، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت". وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا ومتسقًا في السلوك العدواني لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا-3 مقارنة بغيرهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو مدة العلاج. كما بيّنت الدراسة تراجع نوعين من العدوانية، هما العدوانية التفاعلية الناتجة عن الاستفزاز المباشر، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقًا، وهي نتيجة لافتة في ظل عدم وضوح هذا التأثير المزدوج في دراسات سابقة. ويُعتقد أن "أوميغا-3" تسهم في تقليل الالتهابات العصبية، ودعم وظائف الخلايا العصبية، وتنظيم الإشارات الكيميائية في الدماغ، وهي عوامل قد تساعد مجتمعة في تحسين ضبط الانفعالات. وفي هذا السياق، حذّر الباحثون من اعتبار مكملات أوميغا-3 حلًا نهائيًا لمشكلة العنف، مؤكدين أن تأثيرها محدود لكنه إيجابي، ويجب أن يندرج ضمن مقاربة أشمل تشمل العلاج النفسي والدعم الاجتماعي. ورغم الحاجة إلى دراسات أطول وأكثر توسعًا، يرى الباحثون أن المعطيات الحالية كافية لتشجيع إدراج أوميغا-3 في النظام الغذائي، سواء عبر مكملات زيت السمك أو من خلال زيادة استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سلوكيات عدوانية، إلى جانب أي علاج طبي أو نفسي آخر.

https://sarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html

https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html

https://sarabic.ae/20230802/دراسة-أوميغا-3-تحافظ-على-صحة-الرئتين-1079729701.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات