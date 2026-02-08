https://sarabic.ae/20260208/دراسة-مكمل-غذائي-شائع-يقلل-سلوك-العنف-1110157353.html
دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف
دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد المكملات الغذائية الشائعة قد يسهم في خفض السلوك العدواني بشكل ملحوظ، ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فوائده المحتملة على الصحة الجسدية... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T20:26+0000
2026-02-08T20:26+0000
2026-02-08T20:26+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049526880_0:21:2500:1427_1920x0_80_0_0_14aa9426f39b0da86b9308decd94cb52.jpg
ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "Aggression and Violent Behavior"، فإن أحماض "أوميغا-3" الدهنية، المتوافرة في زيت السمك وبعض الأغذية البحرية، قد تساعد في تقليل مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28% على المدى القصير، بحسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت". وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا ومتسقًا في السلوك العدواني لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا-3 مقارنة بغيرهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو مدة العلاج. كما بيّنت الدراسة تراجع نوعين من العدوانية، هما العدوانية التفاعلية الناتجة عن الاستفزاز المباشر، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقًا، وهي نتيجة لافتة في ظل عدم وضوح هذا التأثير المزدوج في دراسات سابقة. ويُعتقد أن "أوميغا-3" تسهم في تقليل الالتهابات العصبية، ودعم وظائف الخلايا العصبية، وتنظيم الإشارات الكيميائية في الدماغ، وهي عوامل قد تساعد مجتمعة في تحسين ضبط الانفعالات. وفي هذا السياق، حذّر الباحثون من اعتبار مكملات أوميغا-3 حلًا نهائيًا لمشكلة العنف، مؤكدين أن تأثيرها محدود لكنه إيجابي، ويجب أن يندرج ضمن مقاربة أشمل تشمل العلاج النفسي والدعم الاجتماعي. ورغم الحاجة إلى دراسات أطول وأكثر توسعًا، يرى الباحثون أن المعطيات الحالية كافية لتشجيع إدراج أوميغا-3 في النظام الغذائي، سواء عبر مكملات زيت السمك أو من خلال زيادة استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سلوكيات عدوانية، إلى جانب أي علاج طبي أو نفسي آخر.
https://sarabic.ae/20221216/دراسة-تيك-توك-يقترح-فيديوهات-العنف-والانتحار-على-المراهق-بعد-دقائق-من-فتح-حسابه-1071253580.html
https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html
https://sarabic.ae/20230802/دراسة-أوميغا-3-تحافظ-على-صحة-الرئتين-1079729701.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0a/1049526880_131:0:2347:1662_1920x0_80_0_0_370f9d662c5e36a47dd41684ed0076da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة: مكمل غذائي شائع يقلل سلوك العنف
كشفت دراسة علمية حديثة أن أحد المكملات الغذائية الشائعة قد يسهم في خفض السلوك العدواني بشكل ملحوظ، ما يضيف بُعدًا جديدًا إلى فوائده المحتملة على الصحة الجسدية والعقلية.
ووفقًا للدراسة المنشورة في دورية "Aggression and Violent Behavior"، فإن أحماض "أوميغا-3" الدهنية، المتوافرة في زيت السمك وبعض الأغذية البحرية، قد تساعد في تقليل مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28% على المدى القصير، بحسب ما ذكر موقع
"ساينس أليرت".
16 ديسمبر 2022, 08:08 GMT
واعتمد فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأمريكية على تحليل شمولي (Meta-analysis) شمل 29 تجربة سريرية عشوائية أُجريت خلال الفترة ما بين 1996 و2024، وشارك فيها نحو 4000 شخص من فئات عمرية وخلفيات صحية متنوعة.
وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا ومتسقًا في السلوك العدواني لدى المشاركين الذين تناولوا مكملات أوميغا-3
مقارنة بغيرهم، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الصحية أو مدة العلاج.
كما بيّنت الدراسة تراجع نوعين من العدوانية، هما العدوانية التفاعلية الناتجة عن الاستفزاز المباشر، والعدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقًا، وهي نتيجة لافتة في ظل عدم وضوح هذا التأثير المزدوج في دراسات سابقة.
وأشار الباحثون إلى أن الصلة بين التغذية والسلوك معروفة في الأبحاث العلمية، إذ أظهرت دراسات سابقة أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤثر في كيمياء الدماغ ويزيد من احتمالات السلوك الاندفاعي أو المعادي للمجتمع.
ويُعتقد أن "أوميغا-3" تسهم في تقليل الالتهابات العصبية، ودعم وظائف الخلايا العصبية، وتنظيم الإشارات الكيميائية في الدماغ
، وهي عوامل قد تساعد مجتمعة في تحسين ضبط الانفعالات.
وفي هذا السياق، حذّر الباحثون من اعتبار مكملات أوميغا-3 حلًا نهائيًا لمشكلة العنف، مؤكدين أن تأثيرها محدود لكنه إيجابي، ويجب أن يندرج ضمن مقاربة أشمل تشمل العلاج النفسي والدعم الاجتماعي.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، عالم الأعصاب الجنائي أدريان راين، إن الوقت قد حان للتعامل بجدية مع أوميغا-3 كوسيلة مساعدة في الحد من السلوك العدواني، سواء على مستوى المجتمع أو في العيادات أو ضمن أنظمة العدالة الجنائية.
ورغم الحاجة إلى دراسات أطول وأكثر توسعًا، يرى الباحثون أن المعطيات الحالية كافية لتشجيع إدراج أوميغا-3 في النظام الغذائي، سواء عبر مكملات زيت السمك أو من خلال زيادة استهلاك الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، لا سيما لدى الأطفال والمراهقين الذين يعانون من سلوكيات عدوانية
، إلى جانب أي علاج طبي أو نفسي آخر.