فيضانات عارمة تجرف مركز تسوق في مدينة أمريكية... فيديو

20:58 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 21:02 GMT 08.02.2026)
تسبّب الذوبان السريع للثلوج في وقوع فيضانات شديدة اجتاحت مدينة برانسون الأمريكية، ما أدى إلى مشاهد غير مسبوقة أثارت ذهول السكان، ومع ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، فقدت بعض المباني استقرارها وسط التيارات القوية.
وفي مشهد صادم، انفصل مبنى تابع لسلسلة متاجرعن موقعه الأصلي، وبدأ بالانجراف عبر شوارع المدينة التي غمرتها المياه. واصطدم المبنى بعدد من المنشآت الأخرى أثناء جرفه، قبل أن يتمزق في النهاية تحت ضغط المياه المتدفقة.
ووُثّق الحدث من قبل السكان الذين لجأوا إلى أماكن مرتفعة، حيث قاموا بتصوير المشاهد الاستثنائية وسط حالة من القلق والذهول. ولا تزال الجهات المختصة تتابع الأضرار الناجمة عن الفيضانات وتقيّم حجم الخسائر الناتجة عنها.
