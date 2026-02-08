ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟
ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟
رياضة
أخبار إسبانيا
رحل النجم البرتغالي -الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي- عن "الملكي" بعد تسعة مواسم حافلة، حيث سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في هذا الجانب، متفوقًا بفارق كبير على أقرب الملاحقين مثل غاريث بيل (4 أهداف) ومسعود أوزيل وجيمس رودريغيز (3 أهداف لكل منهما)، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية. لكن بعد مغادرته، انهار هذا الرقم إلى متوسط 1.6 هدف فقط في الموسم. وتكشف الإحصاءات السنوية منذ موسم 2018-2019 عن التراجع الواضح: رغم استمرار ريال مدريد في حصد الألقاب والمنافسة على الصدارة، فإن التقرير يؤكد أن الفريق لم ينجح في تعويض غياب "الدون" في هذا السلاح الحاسم، حيث لم يبرز أي لاعب حالي بقدرته الاستثنائية على التسجيل من مسافات وزوايا متنوعة. ويبقى تنفيذ الركلات الحرة واحدة من أبرز النقاط الضعيفة التي لم يحلها النادي حتى اليوم.
تتمثل الأزمة الفنية التي يعاني منها ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، عام 2018، في غياب متخصص موثوق في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة.
رحل النجم البرتغالي -الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي- عن "الملكي" بعد تسعة مواسم حافلة، حيث سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في هذا الجانب، متفوقًا بفارق كبير على أقرب الملاحقين مثل غاريث بيل (4 أهداف) ومسعود أوزيل وجيمس رودريغيز (3 أهداف لكل منهما)، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مجتمع
ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ
2 فبراير, 12:33 GMT
خلال فترة رونالدو مع الفريق، بلغ متوسط الأهداف من الركلات الحرة 6.1 هدف في الموسم الواحد، مع أبرز مواسمه في 2009-2010 (6 أهداف من 45 محاولة) و2011-2012 (4 أهداف من 72 محاولة).
لكن بعد مغادرته، انهار هذا الرقم إلى متوسط 1.6 هدف فقط في الموسم.
وتكشف الإحصاءات السنوية منذ موسم 2018-2019 عن التراجع الواضح:
2018-2019: هدفان
2019-2020: هدف واحد
2020-2021: هدف واحد
2021-2022: هدف واحد
2022-2023: 3 أهداف
2023-2024: صفر أهداف
2024-2025: 4 أهداف
2025-2026 (حتى الآن): هدف واحد (سجله فيديريكو فالفيردي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد من أصل 22 محاولة).
مجتمع
ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو ويقترب من صدارة الدوري الإسباني
1 فبراير, 17:14 GMT
رغم استمرار ريال مدريد في حصد الألقاب والمنافسة على الصدارة، فإن التقرير يؤكد أن الفريق لم ينجح في تعويض غياب "الدون" في هذا السلاح الحاسم، حيث لم يبرز أي لاعب حالي بقدرته الاستثنائية على التسجيل من مسافات وزوايا متنوعة.
ويبقى تنفيذ الركلات الحرة واحدة من أبرز النقاط الضعيفة التي لم يحلها النادي حتى اليوم.
