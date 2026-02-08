https://sarabic.ae/20260208/ما-الأزمة-التي-فشل-ريال-مدريد-في-حلها-منذ-رحيل-الدون-1110146290.html
ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟
رحل النجم البرتغالي -الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي- عن "الملكي" بعد تسعة مواسم حافلة، حيث سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في هذا الجانب، متفوقًا بفارق كبير على أقرب الملاحقين مثل غاريث بيل (4 أهداف) ومسعود أوزيل وجيمس رودريغيز (3 أهداف لكل منهما)، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية. لكن بعد مغادرته، انهار هذا الرقم إلى متوسط 1.6 هدف فقط في الموسم. وتكشف الإحصاءات السنوية منذ موسم 2018-2019 عن التراجع الواضح: رغم استمرار ريال مدريد في حصد الألقاب والمنافسة على الصدارة، فإن التقرير يؤكد أن الفريق لم ينجح في تعويض غياب "الدون" في هذا السلاح الحاسم، حيث لم يبرز أي لاعب حالي بقدرته الاستثنائية على التسجيل من مسافات وزوايا متنوعة. ويبقى تنفيذ الركلات الحرة واحدة من أبرز النقاط الضعيفة التي لم يحلها النادي حتى اليوم.
رحل النجم البرتغالي
-الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي- عن "الملكي" بعد تسعة مواسم حافلة، حيث سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في هذا الجانب، متفوقًا بفارق كبير على أقرب الملاحقين مثل غاريث بيل (4 أهداف) ومسعود أوزيل وجيمس رودريغيز (3 أهداف لكل منهما)، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
خلال فترة رونالدو مع الفريق، بلغ متوسط الأهداف من الركلات الحرة 6.1 هدف في الموسم الواحد، مع أبرز مواسمه في 2009-2010 (6 أهداف من 45 محاولة) و2011-2012 (4 أهداف من 72 محاولة).
لكن بعد مغادرته، انهار هذا الرقم إلى متوسط 1.6 هدف فقط في الموسم.
وتكشف الإحصاءات السنوية منذ موسم 2018-2019 عن التراجع الواضح:
2025-2026 (حتى الآن): هدف واحد (سجله فيديريكو فالفيردي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد من أصل 22 محاولة).
رغم استمرار ريال مدريد في حصد الألقاب والمنافسة على الصدارة، فإن التقرير يؤكد أن الفريق لم ينجح في تعويض غياب "الدون
" في هذا السلاح الحاسم، حيث لم يبرز أي لاعب حالي بقدرته الاستثنائية على التسجيل من مسافات وزوايا متنوعة.
ويبقى تنفيذ الركلات الحرة واحدة من أبرز النقاط الضعيفة التي لم يحلها النادي حتى اليوم.