https://sarabic.ae/20260208/ما-الأزمة-التي-فشل-ريال-مدريد-في-حلها-منذ-رحيل-الدون-1110146290.html

ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟

ما الأزمة التي فشل ريال مدريد في حلها منذ رحيل "الدون"؟

سبوتنيك عربي

تتمثل الأزمة الفنية التي يعاني منها ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، عام 2018، في غياب متخصص موثوق في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة. 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T15:10+0000

2026-02-08T15:10+0000

2026-02-08T15:10+0000

رياضة

أخبار إسبانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_380b89a44f900adf8d9afc4ce3303f89.jpg

رحل النجم البرتغالي -الذي يلعب حاليًا مع النصر السعودي- عن "الملكي" بعد تسعة مواسم حافلة، حيث سجل 33 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في هذا الجانب، متفوقًا بفارق كبير على أقرب الملاحقين مثل غاريث بيل (4 أهداف) ومسعود أوزيل وجيمس رودريغيز (3 أهداف لكل منهما)، وفق تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية. لكن بعد مغادرته، انهار هذا الرقم إلى متوسط 1.6 هدف فقط في الموسم. وتكشف الإحصاءات السنوية منذ موسم 2018-2019 عن التراجع الواضح: رغم استمرار ريال مدريد في حصد الألقاب والمنافسة على الصدارة، فإن التقرير يؤكد أن الفريق لم ينجح في تعويض غياب "الدون" في هذا السلاح الحاسم، حيث لم يبرز أي لاعب حالي بقدرته الاستثنائية على التسجيل من مسافات وزوايا متنوعة. ويبقى تنفيذ الركلات الحرة واحدة من أبرز النقاط الضعيفة التي لم يحلها النادي حتى اليوم.

https://sarabic.ae/20260202/ريال-مدريد-يتحرك-لضم-صفقة-مهمة-من-بايرن-ميونخ-1109905776.html

https://sarabic.ae/20260201/ريال-مدريد-يفوز-على-رايو-فاليكانو-ويقترب-من-صدارة-الدوري-الإسباني-1109879115.html

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار إسبانيا