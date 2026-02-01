https://sarabic.ae/20260201/ريال-مدريد-يفوز-على-رايو-فاليكانو-ويقترب-من-صدارة-الدوري-الإسباني-1109879115.html
ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو ويقترب من صدارة الدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة (2 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T17:14+0000
2026-02-01T17:14+0000
2026-02-01T17:14+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_380b89a44f900adf8d9afc4ce3303f89.jpg
ويواصل الفريق الملكي صراعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة ليصبح في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر برشلونة، بينما بقي رايو فاليكانو في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.دخل الريال المبارة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول عبر فينيسيوس جونيور، الذي راوغ دفاع رايو فاليكانو قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.ومع بداية الشوط الثاني، عاد رايو فاليكانو إلى أجواء المباراة، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق خورخي دي فروتوس، الذي استغل تمريرة رأسية وسدد كرة قوية داخل مرمى ريال مدريد.وكاد كيليان مبابي أن يعيد التقدم للريال في الدقيقة 68، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة بعد مراوغته الحارس، لكن في الدقائق الأخيرة، شهدت المباراة لحظة حاسمة بعدما أخفق أحد مدافعي رايو في إبعاد الكرة، وارتكب خطأ على إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها مبابي بنجاح، مانحا ريال مدريد فوزا ثمينا.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d060581403b4fdf527ea207b5bd24e2.jpg
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة (2 - 1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويواصل الفريق الملكي صراعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة ليصبح في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر برشلونة
، بينما بقي رايو فاليكانو في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.
27 أكتوبر 2025, 12:59 GMT
دخل الريال المبارة
بقوة ونجح في افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول عبر فينيسيوس جونيور، الذي راوغ دفاع رايو فاليكانو قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.
ومع بداية الشوط الثاني، عاد رايو فاليكانو إلى أجواء المباراة، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق خورخي دي فروتوس، الذي استغل تمريرة رأسية وسدد كرة قوية داخل مرمى ريال مدريد.
وكاد كيليان مبابي أن يعيد التقدم للريال
في الدقيقة 68، إلا أن تسديدته ارتطمت بالعارضة بعد مراوغته الحارس، لكن في الدقائق الأخيرة، شهدت المباراة لحظة حاسمة بعدما أخفق أحد مدافعي رايو في إبعاد الكرة، وارتكب خطأ على إبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها مبابي بنجاح، مانحا ريال مدريد فوزا ثمينا.