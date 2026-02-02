https://sarabic.ae/20260202/ريال-مدريد-يتحرك-لضم-صفقة-مهمة-من-بايرن-ميونخ-1109905776.html

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ

سبوتنيك عربي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لحسم صفقة تعد هدفا لريال مدريد الإسباني، ويترقب الناديان موقف اللاعب. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T12:33+0000

2026-02-02T12:33+0000

2026-02-02T12:33+0000

مجتمع

أخبار نادي ريال مدريد

رياضة

الأخبار

ليفربول

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_380b89a44f900adf8d9afc4ce3303f89.jpg

وأفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، بأن ليفربول وريال مدريد يعانيان من تذبذب في النتائج والأداء هذا الموسم، حيث شهد النادي "الملكي" إقالة مدربه تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا، فيما يستمر الجدل حول بقاء آرني سلوت مدربا للفريق الإنجليزي.وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، للانتقال إليه، وبأن النادي الملكي هو النادي الأقرب للتعاقد مع أوباميكانو في صفقة مجانية بينما لا يزال بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقده.وأوضح أن "بايرن ميونخ قدم عرضا لأوباميكانو لتجديد عقده لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد بينما يراقب ليفربول أيضا من بعيد وضع أوباميكانو خلال الفترة الماضية".فيما تدرس إدارة ريال مدريد الخيارات المتاحة لتعزيز مركز قلب الدفاع حيث من المتوقع رحيل ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر عن "البرنابيو" بنهاية الموسم، في وقت يعتبر أوباميكانو صفقة مثالية للفريق الإسباني.يتمتع اللاعب بميزة معرفة العديد من اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد بمن فيهم كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا، حيث بات أوباميكانو على رأس أهداف ريال مدريد بعدما كان الملكي يفضل ضم مواطنه إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي الذي لا يزال موقفه سواء من التجديد أو الانتقال للريال غامضا.ويشار إلى أن أوباميكانو قد انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من مواطنه لايبزيغ، ويرتبط بعقد مع الفريق البافاري، حتى يونيو 2026 أي حتى نهاية الموسم الحالي.لعب أوباميكانو 166 مباراة في جميع المسابقات مع البايرن الألماني بما في ذلك 14 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده حتى الآن ويبدو أنه أصبح على وشك الرحيل.

https://sarabic.ae/20260130/لم-يكن-مرشحا-من-البداية-صحيفة-غربية-تكشف-المرشح-الأقوى-لخليفة-أرابيلوا-لقيادة-ريال-مدريد-1109809088.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار, ليفربول