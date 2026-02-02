ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260202/ريال-مدريد-يتحرك-لضم-صفقة-مهمة-من-بايرن-ميونخ-1109905776.html
ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ
ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لحسم صفقة تعد هدفا لريال مدريد الإسباني، ويترقب الناديان موقف اللاعب. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T12:33+0000
2026-02-02T12:33+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
الأخبار
ليفربول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_380b89a44f900adf8d9afc4ce3303f89.jpg
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، بأن ليفربول وريال مدريد يعانيان من تذبذب في النتائج والأداء هذا الموسم، حيث شهد النادي "الملكي" إقالة مدربه تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا، فيما يستمر الجدل حول بقاء آرني سلوت مدربا للفريق الإنجليزي.وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، للانتقال إليه، وبأن النادي الملكي هو النادي الأقرب للتعاقد مع أوباميكانو في صفقة مجانية بينما لا يزال بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقده.وأوضح أن "بايرن ميونخ قدم عرضا لأوباميكانو لتجديد عقده لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد بينما يراقب ليفربول أيضا من بعيد وضع أوباميكانو خلال الفترة الماضية".فيما تدرس إدارة ريال مدريد الخيارات المتاحة لتعزيز مركز قلب الدفاع حيث من المتوقع رحيل ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر عن "البرنابيو" بنهاية الموسم، في وقت يعتبر أوباميكانو صفقة مثالية للفريق الإسباني.يتمتع اللاعب بميزة معرفة العديد من اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد بمن فيهم كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا، حيث بات أوباميكانو على رأس أهداف ريال مدريد بعدما كان الملكي يفضل ضم مواطنه إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي الذي لا يزال موقفه سواء من التجديد أو الانتقال للريال غامضا.ويشار إلى أن أوباميكانو قد انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من مواطنه لايبزيغ، ويرتبط بعقد مع الفريق البافاري، حتى يونيو 2026 أي حتى نهاية الموسم الحالي.لعب أوباميكانو 166 مباراة في جميع المسابقات مع البايرن الألماني بما في ذلك 14 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده حتى الآن ويبدو أنه أصبح على وشك الرحيل.
https://sarabic.ae/20260130/لم-يكن-مرشحا-من-البداية-صحيفة-غربية-تكشف-المرشح-الأقوى-لخليفة-أرابيلوا-لقيادة-ريال-مدريد-1109809088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109878596_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d060581403b4fdf527ea207b5bd24e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار, ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار, ليفربول

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة مهمة من بايرن ميونخ

12:33 GMT 02.02.2026
© AP Photoفريق ريال مدريد الإسباني
فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لحسم صفقة تعد هدفا لريال مدريد الإسباني، ويترقب الناديان موقف اللاعب.
وأفادت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، بأن ليفربول وريال مدريد يعانيان من تذبذب في النتائج والأداء هذا الموسم، حيث شهد النادي "الملكي" إقالة مدربه تشابي ألونسو، وتعيين ألفارو أربيلوا، فيما يستمر الجدل حول بقاء آرني سلوت مدربا للفريق الإنجليزي.
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
مجتمع
لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد
30 يناير, 12:03 GMT
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، للانتقال إليه، وبأن النادي الملكي هو النادي الأقرب للتعاقد مع أوباميكانو في صفقة مجانية بينما لا يزال بايرن ميونخ يسعى لتمديد عقده.
وأوضح أن "بايرن ميونخ قدم عرضا لأوباميكانو لتجديد عقده لكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بعد بينما يراقب ليفربول أيضا من بعيد وضع أوباميكانو خلال الفترة الماضية".
فيما تدرس إدارة ريال مدريد الخيارات المتاحة لتعزيز مركز قلب الدفاع حيث من المتوقع رحيل ديفيد ألابا وأنطونيو روديغر عن "البرنابيو" بنهاية الموسم، في وقت يعتبر أوباميكانو صفقة مثالية للفريق الإسباني.
يتمتع اللاعب بميزة معرفة العديد من اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد بمن فيهم كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا، حيث بات أوباميكانو على رأس أهداف ريال مدريد بعدما كان الملكي يفضل ضم مواطنه إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي الذي لا يزال موقفه سواء من التجديد أو الانتقال للريال غامضا.
ويشار إلى أن أوباميكانو قد انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من مواطنه لايبزيغ، ويرتبط بعقد مع الفريق البافاري، حتى يونيو 2026 أي حتى نهاية الموسم الحالي.
لعب أوباميكانو 166 مباراة في جميع المسابقات مع البايرن الألماني بما في ذلك 14 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يجدد عقده حتى الآن ويبدو أنه أصبح على وشك الرحيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала