لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد
تداولت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أحد الأسماء المرشحة وبقوة لخلافة ألفارو أربيلوا كمدير فني لنادي ريال مدريد الإسباني. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد أمام فريق بنفيكا البرتغالي برباعية قد تسببت في إشعال الشكوك المحيطة بالمدرب الجديد "للملكي" لتدرس إدارة النادي تغييرا في القيادة.وفشل الفريق المدريدي في التأهل المباشر وسيضطر الآن لخوض الملحق الأوروبي لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته 4-2 أمام بنفيكا في لشبونة.وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي الحالي هو أقوى المرشحين حاليا لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.وذكرت أن النادي الملكي إذا اتخذ قرارا بتعيين مدرب جديد للفريق في الموسم المقبل سيكون يوناي إيمري باعتباره أقوى المرشحين لخلافة أرابليوا.ويشار إلى أن إيمري قاد فريق أرسنال الإنجليزي، ثم تولى تدريب أستون فيلا الذي يحقق نتائج طيبة في الموسم الحالي تحت قيادته وينافس بقوة على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.
