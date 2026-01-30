لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260130/لم-يكن-مرشحا-من-البداية-صحيفة-غربية-تكشف-المرشح-الأقوى-لخليفة-أرابيلوا-لقيادة-ريال-مدريد-1109809088.html
لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد
لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أحد الأسماء المرشحة وبقوة لخلافة ألفارو أربيلوا كمدير فني لنادي ريال مدريد الإسباني. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T12:03+0000
2026-01-30T12:03+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ffa14d17d421f3bdd6b3e2427bf0e42.jpg
وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد أمام فريق بنفيكا البرتغالي برباعية قد تسببت في إشعال الشكوك المحيطة بالمدرب الجديد "للملكي" لتدرس إدارة النادي تغييرا في القيادة.وفشل الفريق المدريدي في التأهل المباشر وسيضطر الآن لخوض الملحق الأوروبي لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته 4-2 أمام بنفيكا في لشبونة.وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي الحالي هو أقوى المرشحين حاليا لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.وذكرت أن النادي الملكي إذا اتخذ قرارا بتعيين مدرب جديد للفريق في الموسم المقبل سيكون يوناي إيمري باعتباره أقوى المرشحين لخلافة أرابليوا.ويشار إلى أن إيمري قاد فريق أرسنال الإنجليزي، ثم تولى تدريب أستون فيلا الذي يحقق نتائج طيبة في الموسم الحالي تحت قيادته وينافس بقوة على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.
https://sarabic.ae/20260126/إعلام-ريال-مدريد-يتحرك-لضم-نجم-منتخب-المغرب-1109667031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_713431e34f58141bf0218136b6b10b5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار

لم يكن مرشحا من البداية... صحيفة غربية تكشف المرشح الأقوى لخليفة أرابيلوا لقيادة ريال مدريد

12:03 GMT 30.01.2026
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أحد الأسماء المرشحة وبقوة لخلافة ألفارو أربيلوا كمدير فني لنادي ريال مدريد الإسباني.
وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، أن الهزيمة الأخيرة لريال مدريد أمام فريق بنفيكا البرتغالي برباعية قد تسببت في إشعال الشكوك المحيطة بالمدرب الجديد "للملكي" لتدرس إدارة النادي تغييرا في القيادة.
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
26 يناير, 19:33 GMT
وفشل الفريق المدريدي في التأهل المباشر وسيضطر الآن لخوض الملحق الأوروبي لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته 4-2 أمام بنفيكا في لشبونة.
وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي الحالي هو أقوى المرشحين حاليا لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.
وذكرت أن النادي الملكي إذا اتخذ قرارا بتعيين مدرب جديد للفريق في الموسم المقبل سيكون يوناي إيمري باعتباره أقوى المرشحين لخلافة أرابليوا.
ويشار إلى أن إيمري قاد فريق أرسنال الإنجليزي، ثم تولى تدريب أستون فيلا الذي يحقق نتائج طيبة في الموسم الحالي تحت قيادته وينافس بقوة على التواجد في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала