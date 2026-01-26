عربي
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب نادي روما الإيطالي، عقب المستويات اللافتة التي قدمها رفقة المنتخب المغربي خلال... 26.01.2026
ونال أداء العيناوي إعجاب مسؤولي النادي الملكي، ليصبح من بين الأسماء البارزة في القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للانضمام إلى "سانتياغو برنابيو"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رياضية. وأضافت أن النادي سيواصل متابعة تطور اللاعب مع فريقه الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن ضمه. وكان نائل العيناوي قد قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس" خلال كأس أمم أفريقيا، وأسهم في بلوغ المنتخب المغربي المباراة النهائية.
https://sarabic.ae/20260123/ريال-مدريد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-يورغن-كلوب-1109553618.html
https://sarabic.ae/20260122/الأهلي-السعودي-يجهز-عرضا-قويا-لمهاجم-ريال-مدريد-1109540230.html
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب

19:33 GMT 26.01.2026
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب نادي روما الإيطالي، عقب المستويات اللافتة التي قدمها رفقة المنتخب المغربي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.
ونال أداء العيناوي إعجاب مسؤولي النادي الملكي، ليصبح من بين الأسماء البارزة في القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للانضمام إلى "سانتياغو برنابيو"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رياضية.
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
مجتمع
ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب
23 يناير, 10:01 GMT

ووفقا لوسائل الإعلام، أجرى ريال مدريد اتصالات أولية مع وكلاء اللاعب من أجل استطلاع موقفه من الانتقال إلى الفريق الإسباني. وعبر العيناوي، لاعب روما، عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض في حال توصله بعرض رسمي من ريال مدريد.

ريال مدريد وليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
مجتمع
الأهلي السعودي يجهز عرضا قويا لمهاجم ريال مدريد
22 يناير, 21:43 GMT
وأضافت أن النادي سيواصل متابعة تطور اللاعب مع فريقه الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن ضمه.
وكان نائل العيناوي قد قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس" خلال كأس أمم أفريقيا، وأسهم في بلوغ المنتخب المغربي المباراة النهائية.
