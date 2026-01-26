https://sarabic.ae/20260126/إعلام-ريال-مدريد-يتحرك-لضم-نجم-منتخب-المغرب-1109667031.html
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
سبوتنيك عربي
أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب نادي روما الإيطالي، عقب المستويات اللافتة التي قدمها رفقة المنتخب المغربي خلال... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T19:33+0000
2026-01-26T19:33+0000
2026-01-26T19:33+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f737fd3f426eec4236c15f6ede2e91de.jpg
ونال أداء العيناوي إعجاب مسؤولي النادي الملكي، ليصبح من بين الأسماء البارزة في القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للانضمام إلى "سانتياغو برنابيو"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رياضية. وأضافت أن النادي سيواصل متابعة تطور اللاعب مع فريقه الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن ضمه. وكان نائل العيناوي قد قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس" خلال كأس أمم أفريقيا، وأسهم في بلوغ المنتخب المغربي المباراة النهائية.
https://sarabic.ae/20260123/ريال-مدريد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-يورغن-كلوب-1109553618.html
https://sarabic.ae/20260122/الأهلي-السعودي-يجهز-عرضا-قويا-لمهاجم-ريال-مدريد-1109540230.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2715e940b7c2f1b1acea6e4a0482a43d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, رياضة
إعلام: ريال مدريد يتحرك لضم نجم منتخب المغرب
أبدى نادي ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي نائل العيناوي، لاعب نادي روما الإيطالي، عقب المستويات اللافتة التي قدمها رفقة المنتخب المغربي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.
ونال أداء العيناوي إعجاب مسؤولي النادي الملكي
، ليصبح من بين الأسماء البارزة في القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للانضمام إلى "سانتياغو برنابيو"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رياضية.
ووفقا لوسائل الإعلام، أجرى ريال مدريد اتصالات أولية مع وكلاء اللاعب من أجل استطلاع موقفه من الانتقال إلى الفريق الإسباني. وعبر العيناوي، لاعب روما، عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض في حال توصله بعرض رسمي من ريال مدريد.
وأضافت أن النادي
سيواصل متابعة تطور اللاعب مع فريقه الإيطالي حتى نهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن ضمه.
وكان نائل العيناوي قد قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس" خلال كأس أمم أفريقيا، وأسهم في بلوغ المنتخب المغربي المباراة النهائية.