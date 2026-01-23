https://sarabic.ae/20260123/ريال-مدريد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-يورغن-كلوب-1109553618.html
ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ قرارا جديدا بشأن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
الأخبار
وأفادت تقارير إعلامية غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن فريق ريال مدريد قرر تعليق أي تحرك محتمل للتعاقد مع يورغن كلوب، رغم أنه كان الخيار الأنسب والأكثر واقعية على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول مدربين آخرين.وكان اسم يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق قد ارتبط في الأذهان كأحد أبرز المرشحين لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدرب السابق تشابي ألونسو، والذي توصل لاتفاق مع ناديه على فسخ عقده بالتراضي. وابتعد يورغن كلوب عن الإدارة الفنية الأندية منذ فترة، حيث يعمل حاليا رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول، إلا أن وظيفة تدريب نادي ريال مدريد من بين الوظائف القليلة التي قد تغريه للعودة. وأوضحت وسائل الإعلام أن إدارة ريال مدريد تريد منح المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، الوقت الكافي لإثبات جدارته حيث يهدف هذا القرار إلى حماية مكانته في غرفة الملابس وتجنب انطباع أنه مجرد بديل مؤقت.وأكدت أن النادي الملكي يعطي الأولوية للاستقرار الداخلي مع مراقبة النتائج عن قرب، ويأتي هذا فيما يحتل النادي وصافة ترتيب "الليغا" برصيد 48 نقطة خلف صاحب المركز الأول برشلونة بفارق نقطة واحدة.
