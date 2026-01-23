ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260123/ريال-مدريد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-يورغن-كلوب-1109553618.html
ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب
ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ قرارا جديدا بشأن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T10:01+0000
2026-01-23T10:01+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103695/52/1036955284_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_48e055e86eeca339eccf68cbf3f1dfd0.jpg
وأفادت تقارير إعلامية غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن فريق ريال مدريد قرر تعليق أي تحرك محتمل للتعاقد مع يورغن كلوب، رغم أنه كان الخيار الأنسب والأكثر واقعية على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول مدربين آخرين.وكان اسم يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق قد ارتبط في الأذهان كأحد أبرز المرشحين لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدرب السابق تشابي ألونسو، والذي توصل لاتفاق مع ناديه على فسخ عقده بالتراضي. وابتعد يورغن كلوب عن الإدارة الفنية الأندية منذ فترة، حيث يعمل حاليا رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول، إلا أن وظيفة تدريب نادي ريال مدريد من بين الوظائف القليلة التي قد تغريه للعودة. وأوضحت وسائل الإعلام أن إدارة ريال مدريد تريد منح المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، الوقت الكافي لإثبات جدارته حيث يهدف هذا القرار إلى حماية مكانته في غرفة الملابس وتجنب انطباع أنه مجرد بديل مؤقت.وأكدت أن النادي الملكي يعطي الأولوية للاستقرار الداخلي مع مراقبة النتائج عن قرب، ويأتي هذا فيما يحتل النادي وصافة ترتيب "الليغا" برصيد 48 نقطة خلف صاحب المركز الأول برشلونة بفارق نقطة واحدة.
https://sarabic.ae/20241009/يورغن-كلوب-يفاجئ-الجميع-بعد-مغادرة-ليفربول-عاد-إلى-الساحة-الكروية-مجددا-1093580758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103695/52/1036955284_365:0:4973:3456_1920x0_80_0_0_3bab486e39d3e30c7003b787670724ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, الأخبار

ريال مدريد يتخذ قرارا جديدا بشأن يورغن كلوب

10:01 GMT 23.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovicيورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اتخذ قرارا جديدا بشأن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب.
وأفادت تقارير إعلامية غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن فريق ريال مدريد قرر تعليق أي تحرك محتمل للتعاقد مع يورغن كلوب، رغم أنه كان الخيار الأنسب والأكثر واقعية على الرغم من التكهنات التي أثيرت حول مدربين آخرين.
المدرب السابق لفريق ليفربول، يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مجتمع
يورغن كلوب يفاجئ الجميع بعد مغادرة ليفربول.. عاد إلى الساحة الكروية مجددا
9 أكتوبر 2024, 11:58 GMT
وكان اسم يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق قد ارتبط في الأذهان كأحد أبرز المرشحين لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدرب السابق تشابي ألونسو، والذي توصل لاتفاق مع ناديه على فسخ عقده بالتراضي.
وابتعد يورغن كلوب عن الإدارة الفنية الأندية منذ فترة، حيث يعمل حاليا رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول، إلا أن وظيفة تدريب نادي ريال مدريد من بين الوظائف القليلة التي قد تغريه للعودة.
وأوضحت وسائل الإعلام أن إدارة ريال مدريد تريد منح المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، الوقت الكافي لإثبات جدارته حيث يهدف هذا القرار إلى حماية مكانته في غرفة الملابس وتجنب انطباع أنه مجرد بديل مؤقت.
وأكدت أن النادي الملكي يعطي الأولوية للاستقرار الداخلي مع مراقبة النتائج عن قرب، ويأتي هذا فيما يحتل النادي وصافة ترتيب "الليغا" برصيد 48 نقطة خلف صاحب المركز الأول برشلونة بفارق نقطة واحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала