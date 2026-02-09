https://sarabic.ae/20260209/إعلام-البرلمان-الإيراني-يعقد-جلسة-مغلقة-لبحث-مسار-المفاوضات-مع-واشنطن-1110163029.html

إعلام: البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث مسار المفاوضات مع واشنطن

إعلام: البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لبحث مسار المفاوضات مع واشنطن

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة لمناقشة قضايا إقليمية ودولية. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال عباس غودارزي، ممثل حزب بروجرد في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "تُعقد اليوم الجلسة المغلقة للبرلمان بحضور اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، والسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية"وأضاف: "ستُناقش في هذه الجلسة قضايا إقليمية ودولية". ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، كان أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان، صرح سابقا بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيقدم توضيحات بشأن موضوع المفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي في سلطنة عمان.وانتهت، يوم الجمعة الماضي، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت. وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته. وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضي، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

