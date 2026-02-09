الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/الحكومة-السورية-تتسلم-حقل-الرميلان-النفطي-من-قسد-وتعد-العاملين-بالاحتفاظ-بوظائفهم-1110182807.html
الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم
الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم
سبوتنيك عربي
توجه وفد حكومي رسمي، اليوم الاثنين، إلى حقل رميلان النفطي شمال شرقي سوريا، من أجل البدء بإجراءات استلامه وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T13:45+0000
2026-02-09T13:45+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103374/39/1033743970_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e01c6942c8ff2c7d35749f3d90c3cfe0.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم الاثنين، عن مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أنه "تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد سنقوم اليوم بجولة استكشافية على حقلي رميلان والسويدية بمشاركة فرق فنية وهندسية من الشركة السورية للبترول (spc)، للاطلاع على الواقع الفني وتقييم جاهزية الحقول تمهيدا للخطوات اللاحقة".وأكد الوفد الحكومي من حقل رميلان النفطي، أن "كل العاملين في مدينة الرميلان سيبقون في وظائفهم ونسعى لتحسين الرواتب"، مشددا على أن "النفط السوري لكل السوريين بلا تفرقة وخزينة الدولة ستتحسن نتيجة عائدات النفط".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، في الثلاثين من الشهر الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20241213/حقل-نفطي-واعد-في-سوريا-يقدم-1000-برميل-يوميا---1095744195.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103374/39/1033743970_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_58bc227bb06d26b8db9b88923f51aa38.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم

13:45 GMT 09.02.2026
© Sputnik . bassem haddadسوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
توجه وفد حكومي رسمي، اليوم الاثنين، إلى حقل رميلان النفطي شمال شرقي سوريا، من أجل البدء بإجراءات استلامه وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونقلت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم الاثنين، عن مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أنه "تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد سنقوم اليوم بجولة استكشافية على حقلي رميلان والسويدية بمشاركة فرق فنية وهندسية من الشركة السورية للبترول (spc)، للاطلاع على الواقع الفني وتقييم جاهزية الحقول تمهيدا للخطوات اللاحقة".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
مجتمع
حقل نفطي واعد في سوريا يقدم 1000 برميل يوميا
13 ديسمبر 2024, 08:00 GMT
وأكد الوفد الحكومي من حقل رميلان النفطي، أن "كل العاملين في مدينة الرميلان سيبقون في وظائفهم ونسعى لتحسين الرواتب"، مشددا على أن "النفط السوري لكل السوريين بلا تفرقة وخزينة الدولة ستتحسن نتيجة عائدات النفط".
وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، في الثلاثين من الشهر الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.
ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".
يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала