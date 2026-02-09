https://sarabic.ae/20260209/الحكومة-السورية-تتسلم-حقل-الرميلان-النفطي-من-قسد-وتعد-العاملين-بالاحتفاظ-بوظائفهم-1110182807.html

الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم

الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم

سبوتنيك عربي

توجه وفد حكومي رسمي، اليوم الاثنين، إلى حقل رميلان النفطي شمال شرقي سوريا، من أجل البدء بإجراءات استلامه وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T13:45+0000

2026-02-09T13:45+0000

2026-02-09T13:45+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103374/39/1033743970_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e01c6942c8ff2c7d35749f3d90c3cfe0.jpg

ونقلت صحيفة "الوطن"، مساء اليوم الاثنين، عن مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول، صفوان شيخ أحمد، أنه "تطبيقا لبنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قسد سنقوم اليوم بجولة استكشافية على حقلي رميلان والسويدية بمشاركة فرق فنية وهندسية من الشركة السورية للبترول (spc)، للاطلاع على الواقع الفني وتقييم جاهزية الحقول تمهيدا للخطوات اللاحقة".وأكد الوفد الحكومي من حقل رميلان النفطي، أن "كل العاملين في مدينة الرميلان سيبقون في وظائفهم ونسعى لتحسين الرواتب"، مشددا على أن "النفط السوري لكل السوريين بلا تفرقة وخزينة الدولة ستتحسن نتيجة عائدات النفط".وكانت الحكومة السورية قد توصلت مع قوات "قسد"، في الثلاثين من الشهر الماضي، إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية على جميع خطوط الاشتباك، والبدء بدمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة، على أن يبدأ سريان الاتفاق خلال اليومين المقبلين.ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد" وقّعتا، في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.

https://sarabic.ae/20241213/حقل-نفطي-واعد-في-سوريا-يقدم-1000-برميل-يوميا---1095744195.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار