https://sarabic.ae/20260209/الداخلية-السورية-اتفاق-10-مارس-أساس-الدخول-التدريجي-إلى-مناطق-الجزيرة-وتأمين-المنشآت-الحيوية-1110165818.html

الداخلية السورية: اتفاق 10 مارس أساس الدخول التدريجي إلى مناطق "الجزيرة" وتأمين المنشآت الحيوية

الداخلية السورية: اتفاق 10 مارس أساس الدخول التدريجي إلى مناطق "الجزيرة" وتأمين المنشآت الحيوية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن خيار الدولة منذ البداية كان تنفيذ اتفاق 10مارس، واعتماد خطة تدريجية للدخول إلى مناطق... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T07:18+0000

2026-02-09T07:18+0000

2026-02-09T07:18+0000

العالم العربي

الأخبار

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098518057_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_22bc915056a419e44cf7bb211aa99606.jpg

ونقلت قناة "الإخبارية"، مساء الأحد، عن البابا أن الدولة السورية فضلت الدخول الهادئ والمتوازن إلى الجزيرة لتسلم المؤسسات السيادية، منوها إلى أن قوات "قسد" لمست إيجابية وصدق نوايا الدولة السورية في هذا المسار. وأفاد نور الدينا البابا بأن "إعادة بناء مؤسسات الدولة في الجزيرة ستستهلك وقتا وجهدا كبيرين، ومحافظة الحسكة كانت مهمشة في عهد النظام البائد وتحتاج إلى تكثيف الجهود"، مشيرا إلى أن مناطق الجزيرة تعد من أغنى مناطق سوريا لكنها من أسوأ المناطق في البنية التحتية، وأهم مورد اقتصادي في المنطقة هو المورد البشري.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، أن عودتها لسلطة الدولة في الحسكة ستعود بالنفع على السوريين ودول الجوار، مضيفا أن دخول مؤسسات الدولة وإجراء إحصاءات يشكل خطوة أساسية لاستعادة حق المكون الكردي المسلوب.وسبق لقوات الأمن السورية دخولها إلى القامشلي، الأسبوع الماضي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا، تنفيذا لاتفاق أنهى أسابيع من التصعيد العسكري بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).يأتي ذلك غداة بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة التي يقطنها أكراد وعرب، وفي ريف مدينة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال محافظة حلب والتي تحظى بأهمية رمزية لدى "قسد".لكن وفق وسائل إعلام عربية، فإن قوات الأمن السورية انتشرت فقط في بعض المناطق في ريف عين العرب (كوباني)، وذلك نظرا للوجود المكثف لـ"قسد" في هذه المدينة التي تمثل نقطة انطلاقها إلى قرى ومحافظات شمالي وشرقي سوريا.

https://sarabic.ae/20260104/إعلام-سوري-الاجتماع-بين-قسد-والحكومة-السورية-لم-يسفر-عن-نتائج-ملموسة-لتنفيذ-اتفاق-10-مارس-1108901223.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم