دراسة: اضطراب الهلع.. أكثر من مجرد تغير سلوكي

ويتميّز اضطراب الهلع بنوبات مفاجئة من الخوف الشديد، تصاحبها أعراض جسدية مثل تسارع ضربات القلب وضيق التنفس والدوار، ويصيب ما بين 2 و3% من سكان العالم في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة Molecular Psychiatry، على تحليل صور الرنين المغناطيسي لنحو خمسة آلاف شخص من عدة دول، من بينهم أكثر من 1100 مصاب باضطراب الهلع، في واحدة من أكبر الدراسات من نوعها. وأوضح الباحثون أن هذه الفروق، رغم دقتها، جاءت متسقة عند تحليل هذا الكم الكبير من البيانات، على عكس ما كان متاحًا في الدراسات السابقة ذات العينات المحدودة. كما أشارت الدراسة إلى أن سنّ ظهور الاضطراب يلعب دورًا إضافيًا، إذ أظهر الأشخاص الذين بدأت لديهم الأعراض قبل سن 21 عامًا توسعًا أكبر في البطينات الدماغية مقارنة بمن ظهرت لديهم الأعراض في مراحل لاحقة، وهو ما قد يعكس تأثيرات تطورية مبكرة على بنية الدماغ. كما تؤكد أهمية الدراسات العالمية واسعة النطاق في رصد فروقات دقيقة قد لا تظهر في الأبحاث الأصغر. وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني إمكانية استخدام الفحوص الدماغية حاليًا لتشخيص اضطراب الهلع، لكنها قد تسهم مستقبلًا في تطوير علاجات أكثر دقة وفهم أعمق لتطور الاضطراب عبر مراحل العمر، إضافة إلى الربط بين التغيرات الدماغية والاستجابة للعلاج النفسي أو الدوائي. ويخلص العلماء إلى أن اضطراب الهلع يترك بصمة دماغية قابلة للرصد، وأن فهم هذه البصمة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين حياة الملايين من المصابين حول العالم.

