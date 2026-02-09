https://sarabic.ae/20260209/طفل-يغلق-فم-متزلجة-إيطالية-فائزة-ويتصدر-المشهد-فيديو-1110185869.html
طفل يغلق فم متزلجة إيطالية فائزة ويتصدر المشهد... فيديو
طفل يغلق فم متزلجة إيطالية فائزة ويتصدر المشهد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا من مدينة ميلانو، حيث تقام منافسات دورة ميلانو–كورتينا 2026 الشتوية، عقب فوز الإيطالية، فرانشيسكا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T15:20+0000
2026-02-09T15:20+0000
2026-02-09T15:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110185188_126:0:1280:649_1920x0_80_0_0_cbd574593f5c8a2b0aa13cedb7ad5063.jpg
ويظهر في الفيديو لوللوبريجيدا وهي تجري مقابلة تلفزيونية بعد تتويجها، بينما يحاول طفلها لفت الانتباه إذ راح يقاطعها بيده تارة، ويحاول اللعب بالميكروفون تارة أخرى، قبل أن يصرخ "لا لا ماما" مطالبا إياها بالتوقف، وينتزع قبعتها وسط ضحكات الجمهور.وسرعان ما انتشرت اللقطة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق كثيرون على عفوية المشهد ومعاناة الأمهات مع أطفالهن حتى في لحظات الإنجاز، فيما أثنى آخرون على هدوء اللاعبة وصبرها، لعدم توبيخها طفلها.سنجاب يتسبب في شلل مباراة كرة قدم.. فيديوطائرة صينية يمكنها الطيران 300 كيلومتر بالكهرباء فقط... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110185188_281:0:1146:649_1920x0_80_0_0_bea25909100bfd800b6cb83271032dff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفل يغلق فم متزلجة إيطالية فائزة ويتصدر المشهد... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا من مدينة ميلانو، حيث تقام منافسات دورة ميلانو–كورتينا 2026 الشتوية، عقب فوز الإيطالية، فرانشيسكا لوللوبريجيدا، بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر للتزلج السريع.
ويظهر في الفيديو لوللوبريجيدا وهي تجري مقابلة تلفزيونية بعد تتويجها، بينما يحاول طفلها لفت الانتباه إذ راح يقاطعها بيده تارة، ويحاول اللعب بالميكروفون تارة أخرى، قبل أن يصرخ "لا لا ماما" مطالبا إياها بالتوقف، وينتزع قبعتها وسط ضحكات الجمهور.
وسرعان ما انتشرت اللقطة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علّق كثيرون على عفوية المشهد ومعاناة الأمهات مع أطفالهن حتى في لحظات الإنجاز، فيما أثنى آخرون على هدوء اللاعبة وصبرها، لعدم توبيخها طفلها.