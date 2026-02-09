https://sarabic.ae/20260209/مسابقة-أندريه-ستينين-الدولية-للتصوير-تدرج-فئة-مشاركين-جديدة-بعنوان-طاقة-الحياة-1110170907.html
مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير تدرج فئة مشاركين جديدة بعنوان "طاقة الحياة"
09.02.2026
وتم تخصيص الفئات الخمس السابقة لدعم المصورين الشباب من عمر 18 إلى 33 عامًا.وفي إطار المسابقة، يشارك صحفيون من مختلف أنحاء العالم همومهم، بما في ذلك التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها.وتخصص المسابقة تخليداً لذكرى أندريه ستينين، المصور الصحفي المتميز في "روسيا سيغودنيا"، الذي وافته المنية جنوب شرقي أوكرانيا في أغسطس/آب 2014، وتخليداً لذكراه، أنشأت "روسيا سيغودنيا" مسابقة سنوية تحمل اسمه.ومن السمات المميزة للمسابقة جولات المعارض السنوية، التي تبدأ عادةً في موسكو في فصل الخريف، عقب إعلان الجائزة الكبرى، وهي الجائزة الرئيسية للمسابقة.وقد وصلت معارض أعمال الفائزين إلى جماهير في عشرات الدول، من بينها الصين، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والأرجنتين، وأوروغواي، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتركيا، ولبنان، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والمجر، وبولندا، ومصر.
وتم تخصيص الفئات الخمس السابقة لدعم المصورين الشباب من عمر 18 إلى 33 عامًا.
وفي إطار المسابقة، يشارك صحفيون من مختلف أنحاء العالم همومهم، بما في ذلك التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها.
وتم تأسيس مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي في 22 ديسمبر/كانون الأول 2014، من قبل مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، برعاية لجنة روسيا الاتحادية لليونسكو.
وتخصص المسابقة تخليداً لذكرى أندريه ستينين، المصور الصحفي المتميز في "روسيا سيغودنيا"، الذي وافته المنية جنوب شرقي أوكرانيا في أغسطس/آب 2014، وتخليداً لذكراه، أنشأت "روسيا سيغودنيا" مسابقة سنوية تحمل اسمه.
وفي هذه المسابقة، يتشارك الصحفيون الشباب من جميع أنحاء العالم شغفهم واهتماماتهم. تشمل المواضيع الرئيسية لأعمالهم التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وقضايا المساواة الاجتماعية، والقضايا البيئية.
ومن السمات المميزة للمسابقة جولات المعارض السنوية، التي تبدأ عادةً في موسكو في فصل الخريف، عقب إعلان الجائزة الكبرى، وهي الجائزة الرئيسية للمسابقة.
وقد وصلت معارض أعمال الفائزين إلى جماهير في عشرات الدول، من بينها الصين، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والأرجنتين، وأوروغواي، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتركيا، ولبنان، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والمجر، وبولندا، ومصر.