مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير تدرج فئة مشاركين جديدة بعنوان "طاقة الحياة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير تدرج فئة مشاركين جديدة بعنوان "طاقة الحياة"
مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير تدرج فئة مشاركين جديدة بعنوان "طاقة الحياة"
سبوتنيك عربي
أضافت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الفوتوغرافي هذا العام فئة "طاقة الحياة" للمصورين من عمر 34 عامًا فما فوق. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T09:23+0000
2026-02-09T09:23+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110170581_0:11:3605:2039_1920x0_80_0_0_0f6b4de5e602681083476b6704903398.jpg
وتم تخصيص الفئات الخمس السابقة لدعم المصورين الشباب من عمر 18 إلى 33 عامًا.وفي إطار المسابقة، يشارك صحفيون من مختلف أنحاء العالم همومهم، بما في ذلك التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها.وتخصص المسابقة تخليداً لذكرى أندريه ستينين، المصور الصحفي المتميز في "روسيا سيغودنيا"، الذي وافته المنية جنوب شرقي أوكرانيا في أغسطس/آب 2014، وتخليداً لذكراه، أنشأت "روسيا سيغودنيا" مسابقة سنوية تحمل اسمه.ومن السمات المميزة للمسابقة جولات المعارض السنوية، التي تبدأ عادةً في موسكو في فصل الخريف، عقب إعلان الجائزة الكبرى، وهي الجائزة الرئيسية للمسابقة.وقد وصلت معارض أعمال الفائزين إلى جماهير في عشرات الدول، من بينها الصين، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والأرجنتين، وأوروغواي، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتركيا، ولبنان، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والمجر، وبولندا، ومصر.
تابعنا عبر
أضافت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الفوتوغرافي هذا العام فئة "طاقة الحياة" للمصورين من عمر 34 عامًا فما فوق.
وتم تخصيص الفئات الخمس السابقة لدعم المصورين الشباب من عمر 18 إلى 33 عامًا.
وفي إطار المسابقة، يشارك صحفيون من مختلف أنحاء العالم همومهم، بما في ذلك التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وغيرها.

وتم تأسيس مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي في 22 ديسمبر/كانون الأول 2014، من قبل مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، برعاية لجنة روسيا الاتحادية لليونسكو.

وتخصص المسابقة تخليداً لذكرى أندريه ستينين، المصور الصحفي المتميز في "روسيا سيغودنيا"، الذي وافته المنية جنوب شرقي أوكرانيا في أغسطس/آب 2014، وتخليداً لذكراه، أنشأت "روسيا سيغودنيا" مسابقة سنوية تحمل اسمه.
نادي فالداي يعقد جلسة بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟
07:07 GMT
وفي هذه المسابقة، يتشارك الصحفيون الشباب من جميع أنحاء العالم شغفهم واهتماماتهم. تشمل المواضيع الرئيسية لأعمالهم التحديات الإنسانية العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وقضايا المساواة الاجتماعية، والقضايا البيئية.
ومن السمات المميزة للمسابقة جولات المعارض السنوية، التي تبدأ عادةً في موسكو في فصل الخريف، عقب إعلان الجائزة الكبرى، وهي الجائزة الرئيسية للمسابقة.
وقد وصلت معارض أعمال الفائزين إلى جماهير في عشرات الدول، من بينها الصين، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، والأرجنتين، وأوروغواي، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتركيا، ولبنان، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والمجر، وبولندا، ومصر.
