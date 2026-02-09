https://sarabic.ae/20260209/هيئة-الأركان-العامة-الروسية-الذكاء-الاصطناعي-ينظر-إليه-كإنجاز-حاسم-في-التفوق-العسكري-1110160754.html
هيئة الأركان العامة الروسية: الذكاء الاصطناعي ينظر إليه كإنجاز حاسم في التفوق العسكري
سبوتنيك عربي
صرح الفريق أول فاسيلي تروشين، رئيس اللجنة العلمية العسكرية للقوات المسلحة الروسية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، بأن إدخال الذكاء... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T01:00+0000
2026-02-09T01:00+0000
2026-02-09T01:00+0000
الجيش الروسي
هيئة الأركان العامة الروسية
روسيا
أخبار الذكاء الاصطناعي
الذكاء الصناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094196295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c78da0a301e8412b1375144335d1893.jpg
وقال تروشين لصحيفة "كراسنايا زفيزدا": "في الواقع، يُعدّ تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي حاليًا أحد المجالات المحورية لضمان التفوق العسكري".وأشار الفريق أول إلى أنّ سيناريوهات ونماذج الحروب والعمليات المستقبلية التي يتوقعها العلماء العسكريون قد تغيّرت بشكلٍ كبير بالفعل.وأكد تروشين أن ذلك نتيجةً لتزايد استخدام الأسلحة عالية التقنية والمعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك تلك التي تتضمن عناصر الذكاء الاصطناعي.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094196295_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_4d7436224c5c01d816fe554260076373.jpg
