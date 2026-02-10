https://sarabic.ae/20260210/إعلام-واشنطن-تعتزم-طرح-مقترح-على-حماس-لمطالبتها-بتسليم-الأسلحة-القادرة-على-ضرب-إسرائيل--1110231821.html

إعلام: واشنطن تعتزم طرح مقترح على حماس لمطالبتها بتسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين بأن مقترح أمريكي قيد الإعداد ستقدمه واشنطن لحماس خلال أسابيع، سيطالب الحركة بتسليم الأسلحة... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في تقرير نشرته تلك الوسائل: "تطالب الولايات المتحدة الأمريكية حماس بتسليم جميع الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل، لكنها ستسمح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة، على الأقل مبدئيا، وفقًا لمسودة المقترح".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

