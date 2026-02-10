https://sarabic.ae/20260210/اتفاق-تركي-سعودي-على-إنتاج-مشترك-للمروحية-غوكباي-1110231003.html
اتفاق تركي سعودي على إنتاج مشترك للمروحية "غوكباي"
وقعت تركيا والسعودية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن الإنتاج المشترك للمروحية المتعددة المهام "غوكباي" في المملكة.
السعودية
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مراسم توقيع أول اتفاق للإنتاج المشترك لـ "غوكباي" جرت خارج تركيا، على هامش معرض الدفاع العالمي المقام حاليا في الرياض.وأكدت أن مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) ووزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة، تتضمن إنتاجا مشتركا طويل الأمد بين الجانبين، على أن يكون قائما على مكاسب تكنولوجية متقدمة.ويأتي هذا في وقت تتولى وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية جمع الطلبات بشأن المروحيات التركية لتلبية احتياجات مختلفة في المجالين العسكري والمدني، على أن تقوم شركة "توساش" التركية بتنفيذ إنتاج المروحيات المطلوبة داخل المملكة بالتعاون مع مصنع محلي، على أن يتحدد نطاق وتفاصيل الإنتاج المشترك وفقا لطبيعة الطلبات. وتحظى أنظمة المروحيات التركية بمكانة مهمة ضمن أهداف التوطين لرؤية "المملكة 2030"، على أن تكون المروحيات المنتجة بشكل مشترك، قابلة للتصدير إلى دول مجاورة أيضا.ويشار إلى أن مروحية "غوكباي" تركية الصنع طورتها شركة "توساش"، حيث تم تصميمها بشكل يلبي الاحتياجات المدنية، ومن أبرز المهام التي تستطيع القيام بها، نقل الأشخاص والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والعمليات الأمنية داخل البلاد وخارجها.
السعودية
