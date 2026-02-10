موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/موسكو-تعزز-التعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-المملكة-العربية-السعودية-1110209707.html
موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية
موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
أفاد أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، بأن وفدا من مدينة موسكو شارك في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية"... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T10:19+0000
2026-02-10T10:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
السعودية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110191757_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_75c4c4bd12bb0e961b437602611b057e.jpg
وقال غاربوزوف: "بتوجيهات من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع الدول الصديقة، ويعد معرض "إينوبروم المملكة العربية السعودية"، منصة رئيسية للتفاعل مع شركاء الشرق الأوسط، سواء للترويج لمنتجات مصنعي موسكو أو لإطلاق مشاريع مشتركة وجذب الاستثمارات". وتابع: "تبدي المنطقة اهتماما خاصا بقطاعات الأدوية والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة، والبناء، وتصنيع الأغذية، والطاقة، فضلا عن البنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات".وعقدت محادثات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، ووكالات الاستثمار، وممثلي قطاع الأعمال السعودي، بما في ذلك وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي "الاستثمار السعودي" و"صنع في السعودية"، وهيئة "مدن" للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وغيرها.وزار جناح حكومة موسكو خلال المعرض ممثلون عن قطاع الأعمال والدوائر الرسمية السعودية، بمن فيهم أفراد من العائلة الملكية.أظهرت مشاركة موسكو في معرض "إينوبروم السعودية" اهتماما كبيرا من الشركاء الإقليميين بالاستثمار في موسكو وبالحلول عالية التقنية التي تقدمها الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لها، كما شكلت خطوة مهمة في تطوير التعاون طويل الأمد مع دول منطقة الخليج العربي.موسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش "إينوبروم السعودية"مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
https://sarabic.ae/20260209/صنع-في-روسيا-يشارك-في-معرض-إينوبروم-السعودية-الدولي-للصناعات---1110163319.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110191757_31:0:1250:914_1920x0_80_0_0_5ccc0f02edda5b3a0a44cde35e5db2a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي

موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية

10:19 GMT 10.02.2026
© Photoموسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش "إينوبروم السعودية"
موسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش إينوبروم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
أفاد أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، بأن وفدا من مدينة موسكو شارك في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وقال غاربوزوف: "بتوجيهات من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع الدول الصديقة، ويعد معرض "إينوبروم المملكة العربية السعودية"، منصة رئيسية للتفاعل مع شركاء الشرق الأوسط، سواء للترويج لمنتجات مصنعي موسكو أو لإطلاق مشاريع مشتركة وجذب الاستثمارات".
وتابع: "تبدي المنطقة اهتماما خاصا بقطاعات الأدوية والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة، والبناء، وتصنيع الأغذية، والطاقة، فضلا عن البنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات".

وضم جناح حكومة موسكو 10 شركات تصديرية تعمل في مجالات الأتمتة الصناعية، والإلكترونيات الدقيقة، والهندسة الميكانيكية، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية، وتقنيات الطاقة، والحلول التعليمية. وخلال المعرض، عقدت شركات موسكو أكثر من 80 اجتماع عمل مع شركاء محتملين ومؤسسات تنموية معنية.

وعقدت محادثات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، ووكالات الاستثمار، وممثلي قطاع الأعمال السعودي، بما في ذلك وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي "الاستثمار السعودي" و"صنع في السعودية"، وهيئة "مدن" للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وغيرها.
صورة من المعرض الصناعي الدولي إينوبروم، في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وسائط متعددة
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
أمس, 07:23 GMT
وزار جناح حكومة موسكو خلال المعرض ممثلون عن قطاع الأعمال والدوائر الرسمية السعودية، بمن فيهم أفراد من العائلة الملكية.

وتم التركيز بشكل خاص على عرض الإمكانات الاستثمارية لمنطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، التي تعد من أهم المنصات لتوطين الصناعات عالية التقنية في العاصمة، والتي احتفلت هذا العام بمرور 20 على تأسيسها.

أظهرت مشاركة موسكو في معرض "إينوبروم السعودية" اهتماما كبيرا من الشركاء الإقليميين بالاستثمار في موسكو وبالحلول عالية التقنية التي تقدمها الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لها، كما شكلت خطوة مهمة في تطوير التعاون طويل الأمد مع دول منطقة الخليج العربي.
موسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش "إينوبروم السعودية"
مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала