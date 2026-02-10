https://sarabic.ae/20260210/موسكو-تعزز-التعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-المملكة-العربية-السعودية-1110209707.html
موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية
موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
أفاد أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، بأن وفدا من مدينة موسكو شارك في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية"... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T10:19+0000
2026-02-10T10:19+0000
2026-02-10T10:19+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
السعودية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110191757_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_75c4c4bd12bb0e961b437602611b057e.jpg
وقال غاربوزوف: "بتوجيهات من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع الدول الصديقة، ويعد معرض "إينوبروم المملكة العربية السعودية"، منصة رئيسية للتفاعل مع شركاء الشرق الأوسط، سواء للترويج لمنتجات مصنعي موسكو أو لإطلاق مشاريع مشتركة وجذب الاستثمارات". وتابع: "تبدي المنطقة اهتماما خاصا بقطاعات الأدوية والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة، والبناء، وتصنيع الأغذية، والطاقة، فضلا عن البنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات".وعقدت محادثات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، ووكالات الاستثمار، وممثلي قطاع الأعمال السعودي، بما في ذلك وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال مبادرتي "الاستثمار السعودي" و"صنع في السعودية"، وهيئة "مدن" للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وغيرها.وزار جناح حكومة موسكو خلال المعرض ممثلون عن قطاع الأعمال والدوائر الرسمية السعودية، بمن فيهم أفراد من العائلة الملكية.أظهرت مشاركة موسكو في معرض "إينوبروم السعودية" اهتماما كبيرا من الشركاء الإقليميين بالاستثمار في موسكو وبالحلول عالية التقنية التي تقدمها الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لها، كما شكلت خطوة مهمة في تطوير التعاون طويل الأمد مع دول منطقة الخليج العربي.موسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش "إينوبروم السعودية"مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
https://sarabic.ae/20260209/صنع-في-روسيا-يشارك-في-معرض-إينوبروم-السعودية-الدولي-للصناعات---1110163319.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110191757_31:0:1250:914_1920x0_80_0_0_5ccc0f02edda5b3a0a44cde35e5db2a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, السعودية, العالم, العالم العربي
موسكو تعزز التعاون التجاري والاقتصادي مع المملكة العربية السعودية
أفاد أناتولي غاربوزوف، وزير حكومة موسكو ورئيس إدارة السياسة الاستثمارية والصناعية، بأن وفدا من مدينة موسكو شارك في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.
وقال غاربوزوف: "بتوجيهات من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، تعمل المدينة باستمرار على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع الدول الصديقة
، ويعد معرض "إينوبروم المملكة العربية السعودية"، منصة رئيسية للتفاعل مع شركاء الشرق الأوسط، سواء للترويج لمنتجات مصنعي موسكو أو لإطلاق مشاريع مشتركة وجذب الاستثمارات".
وتابع: "تبدي المنطقة اهتماما خاصا بقطاعات الأدوية والأجهزة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والأجهزة، والبناء، وتصنيع الأغذية، والطاقة، فضلا عن البنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات".
وضم جناح حكومة موسكو 10 شركات تصديرية تعمل في مجالات الأتمتة الصناعية، والإلكترونيات الدقيقة، والهندسة الميكانيكية، والتكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية، وتقنيات الطاقة، والحلول التعليمية. وخلال المعرض، عقدت شركات موسكو أكثر من 80 اجتماع عمل مع شركاء محتملين ومؤسسات تنموية معنية.
وعقدت محادثات مع عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، ووكالات الاستثمار، وممثلي قطاع الأعمال السعودي، بما في ذلك وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية
من خلال مبادرتي "الاستثمار السعودي" و"صنع في السعودية"، وهيئة "مدن" للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وغيرها.
وزار جناح حكومة موسكو خلال المعرض ممثلون عن قطاع الأعمال والدوائر الرسمية السعودية، بمن فيهم أفراد من العائلة الملكية.
وتم التركيز بشكل خاص على عرض الإمكانات الاستثمارية لمنطقة "تكنوبوليس موسكو" الاقتصادية الخاصة، التي تعد من أهم المنصات لتوطين الصناعات عالية التقنية في العاصمة، والتي احتفلت هذا العام بمرور 20 على تأسيسها.
أظهرت مشاركة موسكو في معرض "إينوبروم السعودية" اهتماما كبيرا من الشركاء الإقليميين بالاستثمار في موسكو وبالحلول عالية التقنية التي تقدمها الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لها، كما شكلت خطوة مهمة في تطوير التعاون طويل الأمد مع دول منطقة الخليج العربي.