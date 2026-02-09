موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/موسكو-والرياض-تبحثان-تعزيز-التعاون-الصناعي-والتكنولوجي-1110191274.html
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
سبوتنيك عربي
عقد وفد حكومي من موسكو اجتماع عمل مع ممثلين عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تطوير المدن الصناعية والمناطق... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T17:24+0000
2026-02-09T17:24+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110190644_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_e8b098a3a7288a0822967ff209797709.jpg
وخلال المحادثات، بحث الطرفان سبل توسيع التعاون بين شركات موسكو والمستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى فرص الترويج لمنتجات العاصمة التقنية المتقدمة في دول الخليج.وقالت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو: "تعد موسكو اليوم واحدة من أكبر المراكز الصناعية في البلاد، ونحن ندعم بشكل منهجي توسع الشركات الصناعية في موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط".وخلال الزيارة، زار الوفد أيضا مواقع إنتاج تابعة لمنظومة "مدن" الصناعية، بما في ذلك شركة "كامل ستيب روستر"، وهي شركة سعودية متخصصة في معالجة وتحميص البن، وتبادل الطرفان الخبرات حول توسيع نطاق الإنتاج الخاص من خلال تدابير الدعم الحكومي الشاملة وتهيئة بيئة صناعية مواتية.وتُعد هيئة "مدن" جهة حكومية مسؤولة عن تطوير وإدارة 36 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تضم أكثر من 9400 شركة ومنشأة صناعية.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتار
https://sarabic.ae/20260209/موسكو-تناقش-سبل-التعاون-مع-مجمع-الرياض-للعلوم-والتكنولوجيا--1110188786.html
https://sarabic.ae/20260209/صنع-في-روسيا-يشارك-في-معرض-إينوبروم-السعودية-الدولي-للصناعات---1110163319.html
https://sarabic.ae/20260209/مركز-التصدير-الروسي-يقيم-معرض-صنع-في-روسيا-في-السعودية-بشهر-مايو----1110176655.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110190644_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ec3414dfa919d29f8abaa8c9a957e4e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي

17:24 GMT 09.02.2026
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
تابعنا عبر
عقد وفد حكومي من موسكو اجتماع عمل مع ممثلين عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو.
وخلال المحادثات، بحث الطرفان سبل توسيع التعاون بين شركات موسكو والمستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى فرص الترويج لمنتجات العاصمة التقنية المتقدمة في دول الخليج.
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
وقالت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو: "تعد موسكو اليوم واحدة من أكبر المراكز الصناعية في البلاد، ونحن ندعم بشكل منهجي توسع الشركات الصناعية في موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط".

وتابعت: "يتيح التعاون مع "مدن"، المشغل الرئيسي للمدن الصناعية والمناطق التكنولوجية في المملكة، فرصا إضافية لتنفيذ مشاريع مشتركة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبناء سلاسل تعاون صناعي مستدامة".

موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
17:03 GMT
وخلال الزيارة، زار الوفد أيضا مواقع إنتاج تابعة لمنظومة "مدن" الصناعية، بما في ذلك شركة "كامل ستيب روستر"، وهي شركة سعودية متخصصة في معالجة وتحميص البن، وتبادل الطرفان الخبرات حول توسيع نطاق الإنتاج الخاص من خلال تدابير الدعم الحكومي الشاملة وتهيئة بيئة صناعية مواتية.

من جانبه، قال سعد هاني إسماعيل، أحد ممثلي الإدارة التنفيذية في "مدن": "نعتبر هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات وبناء تعاون طويل الأمد. من المهم لشركة مدن إنشاء بنية تحتية صناعية تدعم تطوير المؤسسات وتسهل تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية".

© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
وتُعد هيئة "مدن" جهة حكومية مسؤولة عن تطوير وإدارة 36 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تضم أكثر من 9400 شركة ومنشأة صناعية.

وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.

ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
صورة من المعرض الصناعي الدولي إينوبروم، في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وسائط متعددة
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
07:23 GMT

وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
جناح صنع في روسيا في معرض إينوبروم الصناعي الدولي بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
11:33 GMT

وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".

كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала