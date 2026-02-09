https://sarabic.ae/20260209/موسكو-والرياض-تبحثان-تعزيز-التعاون-الصناعي-والتكنولوجي-1110191274.html

موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي

سبوتنيك عربي

عقد وفد حكومي من موسكو اجتماع عمل مع ممثلين عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تطوير المدن الصناعية والمناطق... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وخلال المحادثات، بحث الطرفان سبل توسيع التعاون بين شركات موسكو والمستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى فرص الترويج لمنتجات العاصمة التقنية المتقدمة في دول الخليج.وقالت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو: "تعد موسكو اليوم واحدة من أكبر المراكز الصناعية في البلاد، ونحن ندعم بشكل منهجي توسع الشركات الصناعية في موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط".وخلال الزيارة، زار الوفد أيضا مواقع إنتاج تابعة لمنظومة "مدن" الصناعية، بما في ذلك شركة "كامل ستيب روستر"، وهي شركة سعودية متخصصة في معالجة وتحميص البن، وتبادل الطرفان الخبرات حول توسيع نطاق الإنتاج الخاص من خلال تدابير الدعم الحكومي الشاملة وتهيئة بيئة صناعية مواتية.وتُعد هيئة "مدن" جهة حكومية مسؤولة عن تطوير وإدارة 36 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تضم أكثر من 9400 شركة ومنشأة صناعية.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتار

