موسكو والرياض تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي
سبوتنيك عربي
عقد وفد حكومي من موسكو اجتماع عمل مع ممثلين عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تطوير المدن الصناعية والمناطق التقنية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو.
وخلال المحادثات، بحث الطرفان سبل توسيع التعاون بين شركات موسكو والمستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى فرص الترويج لمنتجات العاصمة التقنية المتقدمة في دول الخليج.
وقالت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو: "تعد موسكو اليوم واحدة من أكبر المراكز الصناعية في البلاد، ونحن ندعم بشكل منهجي توسع الشركات الصناعية في موسكو إلى أسواق الشرق الأوسط".
وتابعت: "يتيح التعاون مع "مدن"، المشغل الرئيسي للمدن الصناعية والمناطق التكنولوجية في المملكة، فرصا إضافية لتنفيذ مشاريع مشتركة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبناء سلاسل تعاون صناعي مستدامة".
وخلال الزيارة، زار الوفد أيضا مواقع إنتاج تابعة لمنظومة "مدن" الصناعية، بما في ذلك شركة "كامل ستيب روستر"، وهي شركة سعودية متخصصة في معالجة وتحميص البن، وتبادل الطرفان الخبرات حول توسيع نطاق الإنتاج الخاص من خلال تدابير الدعم الحكومي الشاملة وتهيئة بيئة صناعية مواتية.
من جانبه، قال سعد هاني إسماعيل، أحد ممثلي الإدارة التنفيذية في "مدن": "نعتبر هذه اللقاءات فرصة لتبادل الخبرات وبناء تعاون طويل الأمد. من المهم لشركة مدن إنشاء بنية تحتية صناعية تدعم تطوير المؤسسات وتسهل تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية".
وتُعد هيئة "مدن" جهة حكومية مسؤولة عن تطوير وإدارة 36 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تضم أكثر من 9400 شركة ومنشأة صناعية.
وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".
كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتار