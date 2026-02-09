عربي
بث مباشر
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
سبوتنيك عربي
ناقش وفد حكومي من موسكو فرص التعاون المشترك مع وادي الرياض التقني، وهو مجمع للعلوم والتكنولوجيا في الرياض تديره جامعة الملك سعود، في مجالات الشراكة في القطاعات... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T17:03+0000
2026-02-09T17:03+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110189037_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6f2d356f1f5a6eef5f3953c135d5b7a3.jpg
وأكدت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو، على أهمية إقامة حوار بين موسكو ومنصات الابتكار الرائدة التي تُشكّل أجندة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.وقالت: "يعتمد التطور الصناعي في العاصمة أيضا على الإمكانات العلمية، حيث تعمل المصانع بتعاون وثيق مع مراكز الأبحاث والجامعات، ويبدأ تطبيق الحلول المتطورة بقاعدة أكاديمية متينة. ويشكل هذا النهج نقطة تواصل مهمة بيننا وبين شركائنا في المملكة".وقال محمد المنصور، ممثل الإدارة العليا لوادي الرياض للتكنولوجيا: "يمثل السوق الروسي مجالا جديدا بالنسبة لوادي الرياض للتكنولوجيا، لكننا منفتحون على بناء شراكات ونهتم بتطوير العلاقات مع شركات موسكو ومؤسسات التنمية".ويعد وادي الرياض التقني مشروعا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، يركز على تطوير البحوث التطبيقية وتسويق التقنيات في مجالات ذات أولوية، تشمل الصناعات الكيميائية والمواد الجديدة، والتطورات في مجالات الأحياء والبيئة والزراعة والاتصالات.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا

17:03 GMT 09.02.2026
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
تابعنا عبر
ناقش وفد حكومي من موسكو فرص التعاون المشترك مع وادي الرياض التقني، وهو مجمع للعلوم والتكنولوجيا في الرياض تديره جامعة الملك سعود، في مجالات الشراكة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وذلك في إطار البرنامج التجاري لمعرض الصناعة الدولي "إينوبروم"، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لدائرة الاستثمار والسياسة الصناعية بحكومة مدينة موسكو.
وأكدت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو، على أهمية إقامة حوار بين موسكو ومنصات الابتكار الرائدة التي تُشكّل أجندة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
وقالت: "يعتمد التطور الصناعي في العاصمة أيضا على الإمكانات العلمية، حيث تعمل المصانع بتعاون وثيق مع مراكز الأبحاث والجامعات، ويبدأ تطبيق الحلول المتطورة بقاعدة أكاديمية متينة. ويشكل هذا النهج نقطة تواصل مهمة بيننا وبين شركائنا في المملكة".

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو وادي الرياض للتكنولوجيا عن رغبتهم في تطوير التعاون في مجالات جذب استثمارات رأس المال المخاطر ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تطبيقية واسعة النطاق مع شركاء صناعيين.

جناح صنع في روسيا في معرض إينوبروم الصناعي الدولي بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مركز التصدير الروسي يقيم معرض "صنع في روسيا" في السعودية بشهر مايو
11:33 GMT
وقال محمد المنصور، ممثل الإدارة العليا لوادي الرياض للتكنولوجيا: "يمثل السوق الروسي مجالا جديدا بالنسبة لوادي الرياض للتكنولوجيا، لكننا منفتحون على بناء شراكات ونهتم بتطوير العلاقات مع شركات موسكو ومؤسسات التنمية".

وختم، قائلا: "نحن مهتمون بدعم الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع تطبيقية أكبر".

© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow governmentموسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا
© Photo / Press service of the Department of investment and industrial policy of the Moscow government
ويعد وادي الرياض التقني مشروعا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، يركز على تطوير البحوث التطبيقية وتسويق التقنيات في مجالات ذات أولوية، تشمل الصناعات الكيميائية والمواد الجديدة، والتطورات في مجالات الأحياء والبيئة والزراعة والاتصالات.

وانطلقت يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.

صورة من المعرض الصناعي الدولي إينوبروم، في الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وسائط متعددة
"صنع في روسيا" يشارك في معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات
07:23 GMT
ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.

وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية، دينيس غوركوف، في معرض إينوبروم بالرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية
أمس, 11:27 GMT

وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".

كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
