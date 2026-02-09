https://sarabic.ae/20260209/موسكو-تناقش-سبل-التعاون-مع-مجمع-الرياض-للعلوم-والتكنولوجيا--1110188786.html

موسكو تناقش سبل التعاون مع مجمع الرياض للعلوم والتكنولوجيا

ناقش وفد حكومي من موسكو فرص التعاون المشترك مع وادي الرياض التقني، وهو مجمع للعلوم والتكنولوجيا في الرياض تديره جامعة الملك سعود، في مجالات الشراكة في القطاعات... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت بولينا بافلوفا، مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة دائرة السياسة الاستثمارية والصناعية في مدينة موسكو، على أهمية إقامة حوار بين موسكو ومنصات الابتكار الرائدة التي تُشكّل أجندة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.وقالت: "يعتمد التطور الصناعي في العاصمة أيضا على الإمكانات العلمية، حيث تعمل المصانع بتعاون وثيق مع مراكز الأبحاث والجامعات، ويبدأ تطبيق الحلول المتطورة بقاعدة أكاديمية متينة. ويشكل هذا النهج نقطة تواصل مهمة بيننا وبين شركائنا في المملكة".وقال محمد المنصور، ممثل الإدارة العليا لوادي الرياض للتكنولوجيا: "يمثل السوق الروسي مجالا جديدا بالنسبة لوادي الرياض للتكنولوجيا، لكننا منفتحون على بناء شراكات ونهتم بتطوير العلاقات مع شركات موسكو ومؤسسات التنمية".ويعد وادي الرياض التقني مشروعا استراتيجيا للمملكة العربية السعودية، يركز على تطوير البحوث التطبيقية وتسويق التقنيات في مجالات ذات أولوية، تشمل الصناعات الكيميائية والمواد الجديدة، والتطورات في مجالات الأحياء والبيئة والزراعة والاتصالات.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.

