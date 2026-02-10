https://sarabic.ae/20260210/البرلمان-الانتقالي-في-بوركينا-فاسو-يصادق-على-حل-جميع-الأحزاب-السياسية-1110200290.html
البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو يصادق على حل جميع الأحزاب السياسية
صادق البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الاثنين، على حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد بعد مشروع قرار قدمته الحكومة بهذا الخصوص.
الجزائر –سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء البوركينابية، أن "المجلس التشريعي الانتقالي [البرلمان] في بوركينا فاسو، صوّت في جلسة عامة يوم الاثنين على إلغاء جميع القوانين المنظمة للأحزاب السياسية".وفي هذا السياق، أوضح إميل زيربو وزير الدولة البوركينابي للإدارة الإقليمية والتنقل، أن هذا الإجراء يهدف إلى إصلاح نظام الأحزاب برمته الذي كان سائداً حتى الآن".وأضاف أن "بوركينا فاسو عانت من وفرة الأحزاب السياسية (أكثر من 200 حزب قبل تعليق الدستور) التي تفتقر إلى أيديولوجية واضحة، مما ساهم في فقدان ثقة الجمهور بالمؤسسات".وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمد مجلس الوزراء البوركينابي، مرسومًا يقضي بحل الأحزاب والتشكيلات السياسية في البلاد ومشروع قانون يلغي القوانين التي تحكم عملها وتمويلها ووضع المعارضة.يشار إلى أن أنشطة الأحزاب السياسية في بوركينا فاسو جرى تجميدها في سبتمبر/ أيلول 2022، بعد وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة.
