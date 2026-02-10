https://sarabic.ae/20260210/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساهمة-في-جهود-تعزيز-مواقف-القوى-والقيادات-السياسية-الفلسطينية-1110225289.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى السياسية الفلسطينية الرائدة. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T17:34+0000

2026-02-10T17:34+0000

2026-02-10T17:34+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية الرائدة على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".وأشار عباس إلى أن "روسيا تقف تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي"، مشيرا إلى أن المساعدات المالية والاقتصادية التي قدمتها روسيا كثيرة جدا، معربًا عن امتنان الشعب الفلسطيني لهذه المساعدات. وتابع: "لطالما دعمت روسيا فلسطين واتخذت موقفًا قويًا داعمًا لشعبنا. نأمل أن نناقش معكم رؤيتنا للمستقبل وتفاصيل الوضع الراهن. نحن على استعداد للعمل معًا بدعمكم ومساعدتكم، ونأمل أن نتوصل إلى حل"، هذا ما قاله خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

https://sarabic.ae/20260122/عباس-لبوتين-روسيا-صديقنا-الكبير-الذي-نعتمد-عليه-في-جميع-المجالات-1109508495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم