الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-للمساهمة-في-جهود-تعزيز-مواقف-القوى-والقيادات-السياسية-الفلسطينية-1110225289.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى السياسية الفلسطينية الرائدة. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T17:34+0000
2026-02-10T17:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وذكرت وزارة الخارجية في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية الرائدة على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".وأشار عباس إلى أن "روسيا تقف تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي"، مشيرا إلى أن المساعدات المالية والاقتصادية التي قدمتها روسيا كثيرة جدا، معربًا عن امتنان الشعب الفلسطيني لهذه المساعدات. وتابع: "لطالما دعمت روسيا فلسطين واتخذت موقفًا قويًا داعمًا لشعبنا. نأمل أن نناقش معكم رؤيتنا للمستقبل وتفاصيل الوضع الراهن. نحن على استعداد للعمل معًا بدعمكم ومساعدتكم، ونأمل أن نتوصل إلى حل"، هذا ما قاله خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
https://sarabic.ae/20260122/عباس-لبوتين-روسيا-صديقنا-الكبير-الذي-نعتمد-عليه-في-جميع-المجالات-1109508495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للمساهمة في جهود تعزيز مواقف القوى والقيادات السياسية الفلسطينية

17:34 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى السياسية الفلسطينية الرائدة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان عقب اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: "أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية الرائدة على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب خلال محادثات جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، في الكرملين، عن شكره للدعم الاقتصادي الذي قدمته روسيا لفلسطين، مشيرا إلى أن روسيا هي الصديق الكبير الذي يتم الاعتماد عليه في جميع المجالات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجريان محادثات في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
22 يناير, 10:53 GMT
وأشار عباس إلى أن "روسيا تقف تاريخيا إلى جانب الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي"، مشيرا إلى أن المساعدات المالية والاقتصادية التي قدمتها روسيا كثيرة جدا، معربًا عن امتنان الشعب الفلسطيني لهذه المساعدات.
وأكد عباس "استعداد بلاده للعمل مع روسيا لحل الأزمة في المنطقة"، معربا عن أمله في التوصل إلى حل.
وتابع: "لطالما دعمت روسيا فلسطين واتخذت موقفًا قويًا داعمًا لشعبنا. نأمل أن نناقش معكم رؤيتنا للمستقبل وتفاصيل الوضع الراهن. نحن على استعداد للعمل معًا بدعمكم ومساعدتكم، ونأمل أن نتوصل إلى حل"، هذا ما قاله خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала