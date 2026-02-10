https://sarabic.ae/20260210/السيسي-ورئيس-الاستخبارات-الروسية-يؤكدان-ضرورة-تجنب-جولات-جديدة-من-التصعيد-في-المنطقة-1110227373.html

السيسي ورئيس الاستخبارات الروسية يؤكدان ضرورة تجنب جولات جديدة من التصعيد في المنطقة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة... 10.02.2026

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن تقديره للتطور الجاري في مسار العلاقات المصرية الروسية.وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور السياسي والأمني، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.ومن جانبه، أوضح السفير الشناوي على حساب الرئيس المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قد نقل بدوره تحيات وتقدير الرئيس بوتين إلى الرئيس السيسي، مشددا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وحرص القيادة الروسية على تطويرها في كافة المجالات، بما في ذلك على الصعيدين التجاري والاستثماري، وشدد سيرجي ناريشكين على اعتزاز روسيا بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية.وتناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استمع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي لرؤية الرئيس المصري لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المصرية الرامية لحفظ السلم والاستقرار الإقليميين.وشدد عبد الفتاح السيسي على محورية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنود المرحلة الثانية منه خاصة إدخال المساعدات، وسرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.ومن جانبه، أعرب سيرجي ناريشكين عن تقدير روسيا الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر والرئيس السيسي لوقف الحرب في غزة ورفض تهجير سكان القطاع، وإدخال المساعدات اللازمة.فيما شهد اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والتوافق على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية من البلدين لخفض التوتر والتوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.

