بوتين: قضايا الرعاية الصحية تتصدر أولويات السياسة الاجتماعية لروسيا
بوتين: قضايا الرعاية الصحية تتصدر أولويات السياسة الاجتماعية لروسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن قضايا الرعاية الصحية تحتل مكانة رئيسية في السياسة الاجتماعية لروسيا.
وتسلّم بوتين تقريرا من نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، في الكرملين.
وصرح بوتين خلال الاجتماع، موجهًا كلامه إلى نائبة رئيس الوزراء: "نحن نعرف معك جيدًا أنه لا توجد قضايا ثانوية في السياسة الاجتماعية، فإن رعاية الصحة العامة هي الأكثر أهمية وتحتل مكانة خاصة".
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية قطاع الصحة لعام 2026، أكثر من 8 تريليون روبل. وتم تخصيص نحو 1.52 تريليون روبل من الميزانية الفيدرالية لبرنامج الدولة "تطوير الرعاية الصحية".