https://sarabic.ae/20260210/بوتين-قضايا-الرعاية-الصحية-تتصدر-أولويات-السياسة-الاجتماعية-لروسيا-1110215538.html
بوتين: قضايا الرعاية الصحية تتصدر أولويات السياسة الاجتماعية لروسيا
بوتين: قضايا الرعاية الصحية تتصدر أولويات السياسة الاجتماعية لروسيا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن قضايا الرعاية الصحية تحتل مكانة رئيسية في السياسة الاجتماعية لروسيا. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T12:02+0000
2026-02-10T12:02+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108521723_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_e2ff1554eba05ec9eb7e61e75e5cf5c8.jpg
وتسلّم بوتين تقريرا من نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، في الكرملين.وصرح بوتين خلال الاجتماع، موجهًا كلامه إلى نائبة رئيس الوزراء: "نحن نعرف معك جيدًا أنه لا توجد قضايا ثانوية في السياسة الاجتماعية، فإن رعاية الصحة العامة هي الأكثر أهمية وتحتل مكانة خاصة".ومن المقرر أن تبلغ ميزانية قطاع الصحة لعام 2026، أكثر من 8 تريليون روبل. وتم تخصيص نحو 1.52 تريليون روبل من الميزانية الفيدرالية لبرنامج الدولة "تطوير الرعاية الصحية".
https://sarabic.ae/20260210/بوتين-تعزيز-العلاقات-مع-جيران-روسيا-ودعم-التكامل-الأوراسي-يمثلان-أولوية-للدبلوماسية-الروسية---عاجل-1110202906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya"
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya"
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya"
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/18/1108521723_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b887550b117c469bb5df6215b9107864.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya"
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: قضايا الرعاية الصحية تتصدر أولويات السياسة الاجتماعية لروسيا

12:02 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن قضايا الرعاية الصحية تحتل مكانة رئيسية في السياسة الاجتماعية لروسيا.
وتسلّم بوتين تقريرا من نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، في الكرملين.

وصرح بوتين خلال الاجتماع، موجهًا كلامه إلى نائبة رئيس الوزراء: "نحن نعرف معك جيدًا أنه لا توجد قضايا ثانوية في السياسة الاجتماعية، فإن رعاية الصحة العامة هي الأكثر أهمية وتحتل مكانة خاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
بوتين: تعزيز العلاقات مع جيران روسيا ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية
06:13 GMT
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية قطاع الصحة لعام 2026، أكثر من 8 تريليون روبل. وتم تخصيص نحو 1.52 تريليون روبل من الميزانية الفيدرالية لبرنامج الدولة "تطوير الرعاية الصحية".
