بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-الوضع-في-أوكرانيا-1110215623.html
بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوضع في أوكرانيا، مشيرا... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T11:47+0000
2026-02-10T11:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
جنوب أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/11/1078227158_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_f9412932376dfb25dc087faea553ac4d.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، كما تم التطرق إلى الوضع المحيط بأوكرانيا".وتابع البيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الراهنة، تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق جهودهما، بما في ذلك ضمن مجموعة العشرين ومجموعة "بريكس".وأكمل البيان: "ناقش الطرفان مواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجنوب أفريقيا، كما تبادل القادة وجهات النظر حول الأجندة الدولية الحالية".
https://sarabic.ae/20260206/جنوب-أفريقيا-والصين-توقعان-اتفاقية-تاريخية-بشأن-الإعفاء-من-الرسوم-الجمركية-على-السوق-الصينية-1110083618.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/11/1078227158_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_a658184aefa66d568d77171b111306bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا

11:47 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 11:54 GMT 10.02.2026)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا 18 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا على أهمية استمرار تنسيق المواقف بين موسكو وبريتوريا، بما في ذلك في إطار مجموعة العشرين و"بريكس".
وجاء في بيان الكرملين: "أجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، كما تم التطرق إلى الوضع المحيط بأوكرانيا".

وأوضح البيان أن رامافوزا أعرب عن دعمه لجهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني.

حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقية "تاريخية" بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية على السوق الصينية
6 فبراير, 20:44 GMT
وتابع البيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الراهنة، تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق جهودهما، بما في ذلك ضمن مجموعة العشرين ومجموعة "بريكس".
وأكمل البيان: "ناقش الطرفان مواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجنوب أفريقيا، كما تبادل القادة وجهات النظر حول الأجندة الدولية الحالية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала