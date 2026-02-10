https://sarabic.ae/20260210/بوتين-يبحث-هاتفيا-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا-الوضع-في-أوكرانيا-1110215623.html
بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوضع في أوكرانيا، مشيرا... 10.02.2026
وأوضح البيان أن رامافوزا أعرب عن دعمه لجهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني.
بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا الوضع في أوكرانيا
أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين أكدا على أهمية استمرار تنسيق المواقف بين موسكو وبريتوريا، بما في ذلك في إطار مجموعة العشرين و"بريكس".
وجاء في بيان الكرملين: "أجريت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، كما تم التطرق إلى الوضع المحيط بأوكرانيا".
وأوضح البيان أن رامافوزا أعرب عن دعمه لجهود روسيا الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني.
وتابع البيان: "خلال تبادل وجهات النظر حول الأجندة الدولية الراهنة، تم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق جهودهما، بما في ذلك ضمن مجموعة العشرين ومجموعة "بريكس".
وأكمل البيان: "ناقش الطرفان مواصلة تطوير التعاون المتبادل المنفعة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجنوب أفريقيا، كما تبادل القادة وجهات النظر حول الأجندة الدولية الحالية".