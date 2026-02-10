https://sarabic.ae/20260210/خبير-فرنسي-يعلق-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110229487.html

خبير فرنسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن استئناف الحوار مع روسيا

خبير فرنسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن استئناف الحوار مع روسيا

أفاد المحلل الفرنسي، بول أنطوان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يفهم نفسه، مشيرا إلى أن دعوته لاستئناف الحوار مع روسيا تواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال أنطوان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "العامل الأول هو أن روسيا والولايات المتحدة تديران الوضع حاليا، وهذا يزعج ماكرون بشدة، الذي يريد استعادة بعض السيطرة على الوضع أو على الأقل التظاهر بإدارته".وأشار أنطوان إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وضعف قطاع الزراعة، واحتجاجات مستمرة، فضلا عن توتر أمني واجتماعي متصاعد، كلها عوامل تزيد من صعوبة إدارة ماكرون للبلادواختتم أنطوان بأن استئناف الحوار التقني مع روسيا يتطلب "تقديم المزيد من التأشيرات لزيادة عدد الدبلوماسيين".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".

