خبير فرنسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن استئناف الحوار مع روسيا
خبير فرنسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن استئناف الحوار مع روسيا
وقال أنطوان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "العامل الأول هو أن روسيا والولايات المتحدة تديران الوضع حاليا، وهذا يزعج ماكرون بشدة، الذي يريد استعادة بعض السيطرة على الوضع أو على الأقل التظاهر بإدارته".وأشار أنطوان إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وضعف قطاع الزراعة، واحتجاجات مستمرة، فضلا عن توتر أمني واجتماعي متصاعد، كلها عوامل تزيد من صعوبة إدارة ماكرون للبلادواختتم أنطوان بأن استئناف الحوار التقني مع روسيا يتطلب "تقديم المزيد من التأشيرات لزيادة عدد الدبلوماسيين".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".
https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-إدارة-ترامب-معادية-للاتحاد-الأوروبي-وترغب-في-تفكيكه-1110204152.html
https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-عرضت-على-العديد-من-زملائي-الأوروبيين-استئناف-الحوار-مع-روسيا-1110203575.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
خبير فرنسي يعلق على تصريحات ماكرون بشأن استئناف الحوار مع روسيا

18:42 GMT 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiberيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.
يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
حصري
أفاد المحلل الفرنسي، بول أنطوان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يفهم نفسه، مشيرا إلى أن دعوته لاستئناف الحوار مع روسيا تواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية تؤثر على قدرته على إدارة شؤون البلاد.
وقال أنطوان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "العامل الأول هو أن روسيا والولايات المتحدة تديران الوضع حاليا، وهذا يزعج ماكرون بشدة، الذي يريد استعادة بعض السيطرة على الوضع أو على الأقل التظاهر بإدارته".

وأضاف أنطوان: "ليس له (ماكرون) السيطرة الكاملة على الجمعية الوطنية، إنه في مأزق، حيث يمتلك أقلية في البرلمان بدلا من أغلبية، مما يعقد إدارة شؤون البلاد. ولذلك، يركز أكثر على "الشؤون الدولية"، ولا سيما الحرب في أوكرانيا".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ماكرون: إدارة ترامب معادية للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه
07:54 GMT
وأشار أنطوان إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وضعف قطاع الزراعة، واحتجاجات مستمرة، فضلا عن توتر أمني واجتماعي متصاعد، كلها عوامل تزيد من صعوبة إدارة ماكرون للبلاد

وأشار أنطوان إلى قضية "إبستين" التي بدأت تؤثر على المشهد السياسي الفرنسي، مؤكدا أن الرئيس يحاول تحويل الانتباه إلى ملفات أخرى كنوع من التخفيف من الضغوط.

واختتم أنطوان بأن استئناف الحوار التقني مع روسيا يتطلب "تقديم المزيد من التأشيرات لزيادة عدد الدبلوماسيين".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ماكرون: عرضت على العديد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا
07:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن باريس أعادت قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى الفني.

ووفقًا لوسائل إعلام، صرح ماكرون: "استعدنا قنوات النقاش على المستوى الفني وأريد أن يشاركني شركائي الأوروبيون بعد ذلك، وأن يكون لدينا نهج أوروبي منظم بشكل جيد".

وأضاف: "من المهم أن نهيكل استئناف المحادثات الأوروبية مع الروس بطريقة تتسم بالشفافية، ودون ممارسة ضغوط على الأوكرانيين، ودون الاعتماد على أطراف ثالثة في هذه المحادثات، لذلك اقترحت على عدد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار".
