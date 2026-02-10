خبير في الشأن الروسي: واشنطن قد تتجه لاتفاقات استراتيجية مع موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/خبير-في-الشأن-الروسي-واشنطن-قد-تتجه-لاتفاقات-استراتيجية-مع-موسكو--1110226876.html
خبير في الشأن الروسي: واشنطن قد تتجه لاتفاقات استراتيجية مع موسكو
خبير في الشأن الروسي: واشنطن قد تتجه لاتفاقات استراتيجية مع موسكو
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، الدكتور جاسم محمد، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول غياب جدول زمني... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T18:15+0000
2026-02-10T18:15+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109591733_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_a4d95be53d64c0150554d769fe90cf3b.jpg
مؤكدا أن المفاوضات ما تزال تصطدم بعراقيل أوروبية وأوكرانية مباشرة وغير مباشرة، في ظل تنقلها بين أكثر من عاصمة دون تحقيق اختراق حقيقي.وأوضح محمد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى تسوية سريعة للصراع، وقد يكون مستعدا للتخلي عن أوروبا وزيلينسكي إذا تبين له أن المفاوضات معهما غير مجدية"، مشيرا إلى "احتمال توجهه نحو عقد اتفاقات استراتيجية مباشرة مع روسيا تتعلق بأمن الولايات المتحدة والأمن الدولي".وأشار إلى أن "زيلينسكي يراوغ لكسب الوقت من خلال محاولة إدخال تعديلات هدفها الإبقاء على تدفق الدعم العسكري والمالي الأوروبي والأميركي"، لافتا إلى أن "استمرار الصراع يمنحه مزيدا من الغطاء السياسي والتمويل، ولا سيما أن أوكرانيا ترفض الاعتراف بالهزيمة وتسعى إلى مخرج يحفظ ماء الوجه".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "القواعد التي وضعتها موسكو منذ بداية الأزمة لم تتغير، وهي تستند إلى عقيدتها العسكرية والثالوث النووي في مواجهة أي تهديد لأمنها القومي"، مشددا أن "روسيا لا تسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت انما تطالب بحل جذري للأزمة، خاصة بعد فرضها أمرا واقعا عبر إنجازاتها العسكرية الميدانية".وأشار رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول تقديم نفسه كقوة عسكرية أوروبية بديلة عن الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "أوروبا بدأت تدرك، بعد تخلي واشنطن عنها، أنه لا خيار أمامها سوى فتح قنوات الحوار مع روسيا باعتبارها الجار الأكبر والشريك الأساسي في الأمن الأوروبي والدولي"، متحدثا عن "مساع أوروبية خجولة لإعادة العلاقات مع موسكو إلى مسارها الطبيعي، خاصة في ظل الخلافات مع واشنطن بشأن غرينلاند والمخاوف الأمنية المتزايدة التي تدفعها الى تغيير مساراتها واعادة حساباتها تجاه روسيا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يجب أن نتحمس كثيراً لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما دام السلام لم يتحقق بعد في أوكرانيا.وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: لا يجب أن نتحمس كثيراً لما يحدث، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع الأوروبيين، وعلى رأسهم فلاديمير زيلينسكي، في مكانهم ويطالبهم بالامتثال، هذا أمر جيد إذا كنا نريد تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
https://sarabic.ae/20260210/لافروف-لا-يمكننا-أن-نتحمس-لتحركات-ترامب-حتى-يتحقق-السلام-في-أوكرانيا-1110202521.html
https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-جولة-جديدة-من-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-تعقد-قريبا-1110070545.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109591733_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_86c258cd2f579592e8accdba861a4283.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير في الشأن الروسي: واشنطن قد تتجه لاتفاقات استراتيجية مع موسكو

18:15 GMT 10.02.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي
اجتماع ثلاثي لوفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . МИД ОАЭ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اعتبر الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، الدكتور جاسم محمد، أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول غياب جدول زمني لمفاوضات جديدة تعكس حالة الجمود التي تهيمن على المسار السياسي للأزمة الأوكرانية.
مؤكدا أن المفاوضات ما تزال تصطدم بعراقيل أوروبية وأوكرانية مباشرة وغير مباشرة، في ظل تنقلها بين أكثر من عاصمة دون تحقيق اختراق حقيقي.
وأوضح محمد في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى تسوية سريعة للصراع، وقد يكون مستعدا للتخلي عن أوروبا وزيلينسكي إذا تبين له أن المفاوضات معهما غير مجدية"، مشيرا إلى "احتمال توجهه نحو عقد اتفاقات استراتيجية مباشرة مع روسيا تتعلق بأمن الولايات المتحدة والأمن الدولي".

ورأى أن "الضغوط الأمريكية على زيلينسكي، قد تدفعه إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع موسكو"، معتبرا أن "عمليات الاغتيال التي تقودها أوكرانيا داخل روسيا تندرج في إطار الحرب الهجينة، وتعقد فرص التسوية وتثير الشكوك حول جدية كييف في التوصل إلى حل سياسي عبر التفاوض".

وأشار إلى أن "زيلينسكي يراوغ لكسب الوقت من خلال محاولة إدخال تعديلات هدفها الإبقاء على تدفق الدعم العسكري والمالي الأوروبي والأميركي"، لافتا إلى أن "استمرار الصراع يمنحه مزيدا من الغطاء السياسي والتمويل، ولا سيما أن أوكرانيا ترفض الاعتراف بالهزيمة وتسعى إلى مخرج يحفظ ماء الوجه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
05:34 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "القواعد التي وضعتها موسكو منذ بداية الأزمة لم تتغير، وهي تستند إلى عقيدتها العسكرية والثالوث النووي في مواجهة أي تهديد لأمنها القومي"، مشددا أن "روسيا لا تسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت انما تطالب بحل جذري للأزمة، خاصة بعد فرضها أمرا واقعا عبر إنجازاتها العسكرية الميدانية".

واعتبر أن غياب معاهدة "نيو ستارت" بعد عقود من الزمن "يشكل تهديدا وتراجعا في منظومة الأمن الدولي"، لافتا إلى أن "استراتيجية ترامب تقوم على سياسة الاحتواء المزدوج لروسيا والصين، وهي مساعي قديمة جديدة"، معتبرا أنه "لا يمكن إدخال الصين في أي اتفاق جديد من دون إشراك القوى النووية الأوروبية، ولا سيما بريطانيا وفرنسا".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا تعقد قريبا
6 فبراير, 17:25 GMT
وأشار رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول تقديم نفسه كقوة عسكرية أوروبية بديلة عن الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "أوروبا بدأت تدرك، بعد تخلي واشنطن عنها، أنه لا خيار أمامها سوى فتح قنوات الحوار مع روسيا باعتبارها الجار الأكبر والشريك الأساسي في الأمن الأوروبي والدولي"، متحدثا عن "مساع أوروبية خجولة لإعادة العلاقات مع موسكو إلى مسارها الطبيعي، خاصة في ظل الخلافات مع واشنطن بشأن غرينلاند والمخاوف الأمنية المتزايدة التي تدفعها الى تغيير مساراتها واعادة حساباتها تجاه روسيا".

وشدد على ضرورة "الحكم على التطورات من خلال الوقائع لا التصريحات، في ظل غياب الثقة بين دول أوروبا وروسيا"، معتبرا أن روسيا قد تشكل "حبل النجاة" لأوروبا إذا اتخذت الأخيرة خطوات سريعة لمعالجة أزماتها الأمنية والاقتصادية والدفاعية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه لا يجب أن نتحمس كثيراً لتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما دام السلام لم يتحقق بعد في أوكرانيا.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "لقد قلنا هذا مراراً وتكراراً: لا يجب أن نتحمس كثيراً لما يحدث، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع الأوروبيين، وعلى رأسهم فلاديمير زيلينسكي، في مكانهم ويطالبهم بالامتثال، هذا أمر جيد إذا كنا نريد تحقيق السلام في أوكرانيا، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала