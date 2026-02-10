https://sarabic.ae/20260210/سوريا-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لقصف-مناطق-مأهولة-بدمشق-1110221910.html

سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لقصف مناطق مأهولة بدمشق

سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لقصف مناطق مأهولة بدمشق

أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق، وإلقاء القبض على بقية أعضاء خلية إرهابية، كانت تستعد لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا نفذا عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية متورطة في الاعتداءات التي استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري.وتمكنت وحدات وزارة الداخلية السورية من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، أثناء محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع "غراد"، تمهيدا لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، وذلك قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.وأكدت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن "العملية جرت وفق خطة أمنية محكمة واستراتيجية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على جميع العناصر المتورطة، وضبط المنصات قبل استخدامها، في تأكيد واضح على مستوى الجاهزية العالية والقدرة الاستباقية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "حسب التحقيقات الأولية، اعترف المتورطون بمشاركتهم المباشرة في التخطيط لاعتداءات إرهابية إضافية، وبارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفه وإحباطه قبل تنفيذه".ويشار إلى أنه في الأول من فبراير/ شباط الجاري، كانت الوحدات الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد أعلنت أنها نفذت سلسلة من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

