سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لقصف مناطق مأهولة بدمشق

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي لقصف مناطق مأهولة بدمشق
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا نفذا عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية متورطة في الاعتداءات التي استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري.وتمكنت وحدات وزارة الداخلية السورية من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، أثناء محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع "غراد"، تمهيدا لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، وذلك قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.وأكدت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن "العملية جرت وفق خطة أمنية محكمة واستراتيجية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على جميع العناصر المتورطة، وضبط المنصات قبل استخدامها، في تأكيد واضح على مستوى الجاهزية العالية والقدرة الاستباقية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "حسب التحقيقات الأولية، اعترف المتورطون بمشاركتهم المباشرة في التخطيط لاعتداءات إرهابية إضافية، وبارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفه وإحباطه قبل تنفيذه".ويشار إلى أنه في الأول من فبراير/ شباط الجاري، كانت الوحدات الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد أعلنت أنها نفذت سلسلة من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.
14:58 GMT 10.02.2026
أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط إرهابي في منطقة المزة بدمشق، وإلقاء القبض على بقية أعضاء خلية إرهابية، كانت تستعد لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مناطق مأهولة بالسكان.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا نفذا عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية متورطة في الاعتداءات التي استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري.
انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا
26 ديسمبر 2025, 10:16 GMT
وتمكنت وحدات وزارة الداخلية السورية من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، أثناء محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع "غراد"، تمهيدا لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان، وذلك قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن "العملية جرت وفق خطة أمنية محكمة واستراتيجية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على جميع العناصر المتورطة، وضبط المنصات قبل استخدامها، في تأكيد واضح على مستوى الجاهزية العالية والقدرة الاستباقية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "حسب التحقيقات الأولية، اعترف المتورطون بمشاركتهم المباشرة في التخطيط لاعتداءات إرهابية إضافية، وبارتباطهم بتنسيق خارجي مع جهات إرهابية، وهو ما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفه وإحباطه قبل تنفيذه".
ويشار إلى أنه في الأول من فبراير/ شباط الجاري، كانت الوحدات الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، قد أعلنت أنها نفذت سلسلة من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.
