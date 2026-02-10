https://sarabic.ae/20260210/سيول-جارفة-تعصف-بمدينة-برازيلية-وتخلف-أضرارا-واسعةفيديو-1110233674.html
سيول جارفة تعصف بمدينة برازيلية وتخلف أضرارا واسعة..فيديو
شهدت مدينة ريبيراو برتو في ولاية ساو باولو البرازيلية، سيولا جارفة عقب تساقط كثيف للأمطار، ما أدى إلى جرف عدد من المركبات وانهيار جدار داخل المدينة، متسببا في أضرارا مادية واسعة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثّق حجم الأضرار، حيث انتشر فيديو يظهر قوة السيول وهي تجتاح الشوارع وتحمل السيارات لمسافات طويلة، وسط محاولات السكان الاحتماء والابتعاد عن المناطق المتضررة، في مشاهد أثارت قلقا واسعًا.
سيول جارفة تعصف بمدينة برازيلية وتخلف أضرارا واسعة..فيديو
21:43 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 21:44 GMT 10.02.2026)
شهدت مدينة ريبيراو برتو في ولاية ساو باولو البرازيلية، سيولا جارفة عقب تساقط كثيف للأمطار، ما أدى إلى جرف عدد من المركبات وانهيار جدار داخل المدينة، متسببا في أضرار مادية واسعة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثّق حجم الأضرار، حيث انتشر فيديو يظهر قوة السيول وهي تجتاح الشوارع وتحمل السيارات لمسافات طويلة، وسط محاولات السكان الاحتماء والابتعاد عن المناطق المتضررة، في مشاهد أثارت قلقا واسعًا.
من جانبها، أعلنت السلطات المحلية حالة التأهب، مؤكدة أنها تعمل على تقييم الأضرار وفتح الطرق المتضررة، مع دعوة السكان إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل استمرار التحذيرات من هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة.