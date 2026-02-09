عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
ووقعت العملية، اليوم الاثنين، على الطريق الرئيسي الرابط بين برينديزي وليتشي، بالقرب من بلدة توتورانو، حيث اعترض نحو عشرة مسلحين مركبة مدرعة كانت تنقل مبالغ مالية كبيرة.واستخدم المهاجمون متفجرات عسكرية لتفجير الأبواب الخلفية للشاحنة واختراق خزنتها المحصنة، ما أدى إلى انفجار ضخم وتصاعد كثيف للدخان الأسود، بحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو وشهادات شهود عيان.وبعد الاستيلاء على الأموال، التي لم يُكشف بعد عن قيمتها الدقيقة، فرّ أفراد العصابة بسرعة باتجاه منطقة سكوينزانو في مقاطعة ليتشي، بعد نثر مسامير معدنية على الطريق لتعطيل أي ملاحقة محتملة.وأطلقت الشرطة الإيطالية عملية أمنية واسعة شملت مروحيات مراقبة، إلا أن المهاجمين تمكنوا من التواري عبر الطرق الريفية في منطقة سالينتو.ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة عمليات سطو مماثلة شهدتها الطرق السريعة الإيطالية خلال الأشهر الماضية، من بينها سطو بقيمة مليوني يورو داخل نفق في كالابريا مطلع ديسمبر/كانون الأول، وآخر بقيمة 400 ألف يورو على الطريق السريع" A14"قرب أورتونا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
مشهد أشبه بأفلام هوليوود.. سطو مسلح جريء على طريق سريع في إيطاليا... فيديو

وثقت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عملية سطو مسلح بدت وكأنها مشهد من فيلم "أكشن"، بعدما استهدفت عصابة منظمة شاحنة لنقل الأموال على أحد الطرق السريعة في جنوب إيطاليا، في وضح النهار.
ووقعت العملية، اليوم الاثنين، على الطريق الرئيسي الرابط بين برينديزي وليتشي، بالقرب من بلدة توتورانو، حيث اعترض نحو عشرة مسلحين مركبة مدرعة كانت تنقل مبالغ مالية كبيرة.
وأفادت التقارير بأن أفراد العصابة، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء وبيضاء وأقنعة، نفذوا العملية بدقة عالية، مستخدمين سيارات مسروقة لإغلاق الطريق في الاتجاهين، قبل إشعال النار فيها لتشكيل حاجز ناري حال دون اقتراب المدنيين ودوريات الشرطة.
واستخدم المهاجمون متفجرات عسكرية لتفجير الأبواب الخلفية للشاحنة واختراق خزنتها المحصنة، ما أدى إلى انفجار ضخم وتصاعد كثيف للدخان الأسود، بحسب ما أظهرته مقاطع الفيديو وشهادات شهود عيان.
وخلال تنفيذ العملية، أطلق المسلحون، الذين كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف وبنادق صيد، عدة طلقات نارية لترهيب الحراس ومنع أي تدخل، دون تسجيل إصابات أو وفيات.
وبعد الاستيلاء على الأموال، التي لم يُكشف بعد عن قيمتها الدقيقة، فرّ أفراد العصابة بسرعة باتجاه منطقة سكوينزانو في مقاطعة ليتشي، بعد نثر مسامير معدنية على الطريق لتعطيل أي ملاحقة محتملة.
وأطلقت الشرطة الإيطالية عملية أمنية واسعة شملت مروحيات مراقبة، إلا أن المهاجمين تمكنوا من التواري عبر الطرق الريفية في منطقة سالينتو.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة عمليات سطو مماثلة شهدتها الطرق السريعة الإيطالية خلال الأشهر الماضية، من بينها سطو بقيمة مليوني يورو داخل نفق في كالابريا مطلع ديسمبر/كانون الأول، وآخر بقيمة 400 ألف يورو على الطريق السريع" A14"قرب أورتونا في يناير/ كانون الثاني الماضي.
