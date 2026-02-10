https://sarabic.ae/20260210/لافروف-الولايات-المتحدة-تسيء-استخدام-الدولار-على-نطاق-غير-مسبوق-1110207412.html
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق، وأن واشنطن لا تشعر بالحرج من ذلك". 10.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في": "نحن لا نقبل أساليب الحرب التجارية أو الاقتصادية أو النقدية، لأن الدولار يساء استخدامه على نطاق غير مسبوق، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين لا يشعرون بالحرج من هذا الأمر".أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".
09:18 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 09:42 GMT 10.02.2026)
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في": "نحن لا نقبل أساليب الحرب التجارية أو الاقتصادية أو النقدية، لأن الدولار يساء استخدامه على نطاق غير مسبوق، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين لا يشعرون بالحرج من هذا الأمر".
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية
، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.
وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".
وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".