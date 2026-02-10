لافروف: الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق
لافروف: الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق، وأن واشنطن لا تشعر بالحرج من ذلك". 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T09:18+0000
2026-02-10T09:42+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110192521_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1535746b35e190d4fdbe40bada37e9f1.jpg
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في": "نحن لا نقبل أساليب الحرب التجارية أو الاقتصادية أو النقدية، لأن الدولار يساء استخدامه على نطاق غير مسبوق، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين لا يشعرون بالحرج من هذا الأمر".أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260209/لافروف-أمريكا-لن-تدعم-نشر-قوات-أوروبية-في-أوكرانيا-1110196233.html
09:18 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 09:42 GMT 10.02.2026)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "الولايات المتحدة تسيء استخدام الدولار على نطاق غير مسبوق، وأن واشنطن لا تشعر بالحرج من ذلك".
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في": "نحن لا نقبل أساليب الحرب التجارية أو الاقتصادية أو النقدية، لأن الدولار يساء استخدامه على نطاق غير مسبوق، والأهم من ذلك، أن الأمريكيين لا يشعرون بالحرج من هذا الأمر".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أمريكا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
أمس, 19:34 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.

وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".

وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".
لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
