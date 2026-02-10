https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-يلوح-بعملية-جرف-لأوروبا-في-غضون-خمس-سنوات-1110211338.html
ماكرون يلوح بعملية "جرف" لأوروبا في غضون خمس سنوات
ماكرون يلوح بعملية "جرف" لأوروبا في غضون خمس سنوات
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا "ستُجرف" خلال خمس سنوات إذا لم يتخذ أي إجراء. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T11:24+0000
2026-02-10T11:24+0000
2026-02-10T11:24+0000
العالم
أخبار دوري أبطال أوروبا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
وقال ماكرون لوسائل إعلام غربية: "إذا لم نفعل شيئا، فستجرف أوروبا خلال خمس سنوات".وأضاف ماكرون: "إننا نواجه أزمة مزدوجة حقيقية. فعلى الصعيد التجاري، هناك موجة الصين العارمة، وفي الوقت نفسه، نشهد حالة من عدم الاستقرار على الجانب الأمريكي... علينا أن نسأل أنفسنا: هل نريد أن نكون متفرجين أم فاعلين؟ إذا أردنا أن نكون متفرجين، فهذا سيؤدي إلى استسلام راضٍ. لن نزعج أحدًا، وسنحاول أن نكون لطفاء مع الأمريكيين، ومع الصينيين، سنستمر في التصرف كما كنا من قبل".الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرّح مرارًا وتكرارًا بأن جزيرة غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
https://sarabic.ae/20260210/ماكرون-يعلن-استئناف-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-1110207185.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_99504eb5b2afc2fbb53c5f517e58d06e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الولايات المتحدة الأمريكية
ماكرون يلوح بعملية "جرف" لأوروبا في غضون خمس سنوات
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بأن أوروبا "ستُجرف" خلال خمس سنوات إذا لم يتخذ أي إجراء.
وقال ماكرون لوسائل إعلام غربية: "إذا لم نفعل شيئا، فستجرف أوروبا خلال خمس سنوات".
وأشار إلى وجود صناعات خسر فيها الأوروبيون كل شيء، مستشهداً بالصناعات الكيميائية والسيارات وآلات التشغيل كأمثلة، حيث "انقلب الوضع رأساً على عقب في غضون ثمانية عشر شهراً".
وأضاف ماكرون: "إننا نواجه أزمة مزدوجة حقيقية. فعلى الصعيد التجاري، هناك موجة الصين العارمة، وفي الوقت نفسه، نشهد حالة من عدم الاستقرار على الجانب الأمريكي... علينا أن نسأل أنفسنا: هل نريد أن نكون متفرجين أم فاعلين؟ إذا أردنا أن نكون متفرجين، فهذا سيؤدي إلى استسلام راضٍ. لن نزعج أحدًا، وسنحاول أن نكون لطفاء مع الأمريكيين، ومع الصينيين، سنستمر في التصرف كما كنا من قبل".
وصف ماكرون الوضع في غرينلاند بأنه نقطة تحول جيوسياسية عميقة تؤثر على جميع الأوروبيين.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرّح مرارًا وتكرارًا بأن جزيرة غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة. وحذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.